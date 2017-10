SICOM LES FOULÉES DE L'ESPOIR: Une activité physique pour lutter contre le cancer

Le Domaine Les Pailles accueillera le 22 octobre prochain la quatrième édition de SICOM Les Foulées de L'Espoir à partir de 7 heures. Cet événement, visant à sensibiliser la population sur la lutte contre le cancer, sera sur le thème « Courir pour la vie! Courir contre le cancer! »

Les participants seront appelés à participer à une activité physique et auront le choix entre la marche ou le trail. Les parcours sont comme suit : les 2 km Kiddy Run, la marche de 5 km, les 9 km et 15 km trails, destinés aux trailers ainsi qu’aux familles et enfants sur des parcours adaptés. Les frais de participation sont de Rs 300 par personne, Rs 600 par famille et Rs 3 000 par équipe “corporate”(maximum huit personnes). Les participants peuvent s'inscrire en ligne sur la page Facebook Les Foulées de L'Espoir ou lors des Roadshows qui auront lieu les samedis 14 et 21 octobre prochains au Bagatelle Mall et au Caudan Waterfront de 10 h à 17 h. D'autres enregistrements se feront dans les locaux de SICOM à partir du 13 octobre de 9 h à 16 h.

« Cet événement est une excellente occasion pour les Mauriciens de participer activement à la lutte contre le cancer tout en pratiquant une activité physique dans une ambiance conviviale. Selon les statistiques nationales, le taux de progression à Maurice de tous types de cancer est supérieur à la moyenne mondiale. Depuis sa création en 2013, la SICOM Foundation a fait de la lutte contre le cancer une de ses priorités et a ainsi apporté un soutien financier régulier aux ONG actives sur le front de la lutte contre le cancer. Ce combat est celui de tous et nous invitons le public à venir marquer de leurs foulées, le parcours de l'espoir », a déclaré Suzanne Leung Lam Hing, Chief Operating Officer du Groupe SICOM.

Les fonds récoltés serviront à soutenir les frais de transport des enfants atteints du cancer, en offrant un transport gratuit et adapté aux patients pour leur déplacement.

SICOM EMPLOYEE UNION: La promotion des petits staffs réclamée

Satyen Bose Hoolash, le porte-parole de la SICOM Employees Union, s’est dit satisfait de la nomination de Manickchand Beejan comme Chairman du board et de Gilles Chaperon comme Acting Chief Executive. C’était lors d’une conférence de presse hier au centre social Marie Reine de la Paix, à Port-Louis, organisée par la SICOM Employees Union conjointement avec la Federation of Parastatal Bodies and Other Union (FPBOU).

« Il était temps. Nous attendions depuis longtemps le renouvellement du board », a dit le porte-parole de la SICOM Employees Union. Il se réjouit de la nomination de Gilles Chaperon à ce poste, car c’est quelqu’un, dit-il, « qui a beaucoup contribué à faire de la SICOM, ce qu’elle est devenue aujourd’hui ». « C’est la méritocratie. C’est un très bon exemple », a-t-il ajouté. Il a par ailleurs dit souhaiter que Sachinn Samput soit nommé Deputy Chief Executive « au plus vite », demandant aux membres du nouveau board de se pencher sur la promotion des petits “staff” « qui méritent eux aussi une attention particulière ».

Le porte-parole de la SICOM Employees Union a insisté pour qu’un haut cadre, qui fait partie de ceux ayant reçu leur VRS, quitte son poste et prenne la porte de sortie au plus vite. « Nou gagn linpresion li pa le ale. Me nou pe swiv la sitiasion depre. Nou pou azir kan bizin azir », a-t-il promis.

Deepak Benydin, le porte-parole de FPBOU, a brièvement fait l’historique du rôle joué par le syndicat. « Le syndicat n’était pas reconnu par le conseil d’administration à cette époque. Zot ti pe zwe kouk-kasiet. Kominikasion ti bien difisil. Avek tou seki pe pase zordi, nou pe trouv enn lier despwar. » Il a beaucoup insisté pour une ligne de communication plus directe entre le syndicat et le nouveau board.