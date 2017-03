SICOM: Le syndicat réclame le rapport salarial

Alors qu’il était annoncé pour fin février, le rapport salarial de la State Insurance Company of Mauritius (SICOM) se fait toujours attendre. La SICOM Employees Union souhaite que celui-ci soit rendu public comme promis afin d’éviter d’éventuelles manipulations. Le syndicat invite également le gouvernement à nommer un nouveau conseil d’administration.

Avec de nouveaux horaires de travail et l’élimination du « vacation leave », les conditions de travail ont changé à la SICOM, selon le syndicat. D’où l’appel lancé au Premier ministre, Pravind Jugnauth, pour rétablir les acquis et réinstaurer la confiance parmi les employés. Satyen Bose Hoolas, président de la SICOM Employees Union, dit également attendre le rapport salarial avec impatience. « Le rapport était d’abord attendu pour juillet 2016. Ensuite on a avancé fin février 2017. Nous sommes déjà à la deuxième semaine de mars et nous attendons toujours. On nous a fait comprendre que le rapport était déjà prêt. Pourquoi ne pas le rendre public ? » s’interroge-t-il.

De son côté, Deepak Benydin, président de la Federation of Parastatal Bodies and Other Unions (FPBOU), avance que dans de telles conditions, il y a toujours des risques de manipulations. Il rappelle que pour le dernier rapport en 2013, en dépit des pressions exercées par le syndicat, il n’y avait pas eu de consultations. « Cela avait fait beaucoup de tort aux travailleurs. En même temps, l’ancien ministre Roshi Bhadain avait révélé à l’Assemblée les sommes mirobolantes que touche le management ».

Le syndicat réitère ainsi sa demande pour un retour aux anciens horaires de travail, de même que la réintroduction du « vacation leave ». Il soutient que les lois du travail font provision pour cela. De même, le syndicat souhaite la nomination d’un nouveau conseil d’administration. « Le président est en congé maladie et certains membres ont démissionné. Il faut reconstituer le conseil afin que le travail puisse se faire normalement ».

À l’occasion de la journée de la femme, le syndicat a aussi tenu à rendre hommage aux femmes qui ont lutté pour de meilleures conditions de travail à tous et pour l’égalité salariale entre hommes et femmes. Deepak Benydin dit avoir également écouté le ministre des Services publics, Ivan Collendavelloo au sujet des femmes touchant moins de Rs 5 000 à la CWA. Il l’invite à utiliser ses prérogatives de ministre pour améliorer leurs salaires et leur donner un contrat permanent.