SIGNATURE D’UN MOU: Maurice et Hong Kong vers une collaboration structurée

La Financial Services Promotion Agency (FSPA) de Maurice et le Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) ont, par le truchement d’un Memorandum of Understanding (MoU) signé en début de semaine, jeté les bases d’une coopération structurée en matière de promotion de contacts d’affaires et d’opportunités d’investissement dans les centres financiers des deux pays.

Ce MoU a été paraphé par le Chief Executive de la FSPA, Harvesh Seegolam, et le directeur des relations internationales de HKTDC, dans le cadre d’une mission menée à Hong Kong par une délégation de la FSPA et d’opérateurs du secteur des services financiers de Maurice, dont des représentants de sociétés tournées vers le Global Business. Le MoU porte sur la mise en place d’un mécanisme d’assistance mutuelle et de collaboration entre les deux parties pour des activités promotionnelles de Maurice et de Hong Kong en tant que centres financiers servant de plates-formes d’investissement vers la Chine et l’Afrique respectivement.

À travers ce protocole, qui a été signé en présence de divers représentants du secteur des services financiers des deux pays, la FSPA et le HKTDC coordonneront leurs efforts pour l’organisation de “roadshows” dans les deux pays, explorer les opportunités d’affaires dans les centres financiers, apporter leurs soutiens à des missions promotionnelles, faciliter l’échange d’informations et encourager le transfert du savoir-faire et des compétences.

« La Chine et Hong Kong comptent parmi les investisseurs les plus en vue en Afrique. Ce MoU avec le HKTDC nous aidera à positionner davantage Maurice comme un centre financier de référence pour les entreprises hongkongaises et chinoises », a déclaré Harvesh Seegolam. Ce dernier a indiqué qu’il y a beaucoup d’intérêt de la part des investisseurs pour le développement des affaires à Maurice, cela conformément à la stratégie de diversification des activités dans notre centre financier, surtout après l’introduction de nouveaux produits tels la gestion de trésorerie, les activités de banque d’investissement, le Global Headquartering, les services légaux, entre autres.

La FSPA a organisé un forum des affaires hier à l’hôtel Grand Hyatt, Hong Kong. Environ 80 professionnels des services financiers y ont participé. Présent à ce forum, Kee Chong Li Kwong Wing, président du groupe SBM, souligne, dans un communiqué émis par la FSPA, qu’il y a un intérêt accru de la part des entreprises chinoises basées à Hong Kong d’utiliser Maurice comme plate-forme pour investir en Afrique. Le forum de la FSPA a été, selon lui, une occasion pour le groupe SBM de présenter les services offerts pour les transactions en renminbi et en devises africaines.

Swadick Nuthay, Chief Executive Officer d’ABC capital, a également trouvé que le forum de la FSPA a été une excellente opportunité pour promouvoir le centre financier mauricien. Alors que Nathalie Daynes de DTOS a estimé que l’approche de la FSPA était innovante « avec un public bien ciblé sur l’axe Asie-Maurice-Afrique ».