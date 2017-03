SIMON JONES : Maintenir la courbe de progression

Pour sa première saison à la tête de son propre établissement, Simon Jones a fait mieux que se défendre, l’ex-jockey engrangeant la bagatelle de 13 victoires, un bilan plus que flatteur pour un nouveau venu. Le défi pour 2017 est simple : faire aussi bien, sinon mieux sans l’apport de son fidèle lieutenant Preetam Daby, parti fonder sa propre écurie.

A bien y voir, une tâche ardue attend Simon Jones cette année, car outre le départ de Daby, qui était très impliqué dans le day-to-day running du yard, l’Australo-Mauricien a aussi eu le malheur de perdre plusieurs de ses meilleurs éléments au profit du nouvel entraînement Daby, à l’instar de Emaar, League Of Legends et Answeringenesis mais le principal intéressé n’a aucun ressentiment envers son ancien collaborateur. « Il est vrai qu’il est difficile pour tout entraîneur de perdre autant de compétiteurs de valeur mais je suis très heureux pour Preetam. C’est quelqu’un qui mérite d’avoir sa propre écurie et je lui souhaite tout le meilleur pour la suite ».

Il faut aussi souligner que la préparation de la nouvelle campagne a été quelque peu chamboulée avec l’incertitude régnant autour de la signature d’une cravache étrangère. « Liam Jones avait très bien fait pour nous en fin de saison dernière et il était prévu qu’il soit à nouveau notre titulaire. Il ne pourra toutefois nous rejoindre pour le début de la saison et ce n’est qu’à partir du mois d’août qu’on pourra à nouveau compter sur lui », nous a déclaré l’entraîneur. L’Indien Suraj Narredu, identifié comme dépanneur pour les six premières journées, ne pourra non plus être de la partie, étant pris par ses engagements. Avec ces deux désistements, Simon Jones lorgne désormais du côté du golfe persique, plus précisément au royaume du Bahreïn avec le nom du Britannique Andrew Elliott annoncé comme potentiel remplaçant.

En ce qu’il s’agit de son effectif, Simon Jones nous a confié être dans une meilleure position cette année puisqu’il a pu être plus sélectif au niveau du recrutement. L’entraîneur pourra ainsi compter sur l’expérience d’un coursier de la trempe de Do Be Snappy (3 victoires et 15 placés en 27 sorties) tout comme un coursier d’avenir tel que Night Chapel (1 victoire et deux placés pour 3 sorties). Le temps que ses nouveaux s’acclimatent, Simon Jones misera beaucoup sur ses anciens tels que Suzie’s Arrow, The Tripster ou Rumbullion pour se maintenir hors de la zone de danger. Mais la compétition sera encore plus féroce cette année avec l’arrivée de deux nouvelles écuries et la marge d’erreur de Simon Jones devrait être des plus infimes s’il veut améliorer son score de 2016.

Elliott en attendant Jones

Andrew Elliott, illustre inconnu pour la plupart des turfistes, aura la lourde tâche de mettre la saison de l’entraînement Jones sur les bons rails, et ce, jusqu’au retour de Liam Jones prévu pour août prochain.

Âgé de 29 ans, Andrew Elliott compte plus de 300 vainqueurs à son tableau de chasse, dont quelques Group & Listed wins dans son pays natal aussi bien que dans le golfe persique où il monte régulièrement ces derniers temps, notamment au royaume du Bahreïn et au Qatar. Quelques uns de ces derniers succès les plus remarquables incluent une victoire avec Al Mirzem au cours de The Emir’s Sword Festival au Qatar le 23 février dernier et les Bahreïn Oaks avec Makramah le 4 février dernier. Avec aussi la King’s Cup (G1) du Bahreïn remporté récemment, Andrew Elliott est définitivement un jeune talent à découvrir.