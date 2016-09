SIMULATION : Exercice d’alerte de tsunami à l’échelle de l’océan Indien

Un exercice d’alerte aux tsunamis sera organisé ce jeudi 8 septembre par la National Disaster Risk Reduction and Management Centre (NDRRMC), sous l’égide du ministère de l’Environnement. La simulation est connue sous l’appellation « Indian Ocean Wave 2016 » et verra la participation d’une vingtaine de pays riverains de l’océan Indien.

« Cet exercice d’alerte aux tsunamis sera lancé à partir de 10h ce jeudi par le Mauritius Meteorological Services, suivant notre présent système d’alerte aux tsunamis comme décrit dans le “National Disaster Scheme 2016”», explique-t-on au ministère de l’Environnement. En termes d’implication de la population locale dans cette simulation, des exercices d’évacuation sont prévus dans au moins deux hôtels du littoral et des villages côtiers vulnérables, à savoir Grand-Sable, Bain-des-Dames, Trou-aux-Biches, Grand-Gaube et Poste-de-Flacq. « De par notre situation géographique, Maurice, Rodrigues et les îles éparses auront un délai de 5 à 7 heures avant qu’un tsunami généré au large de Makran n’atteigne nos côtes », ajoute-t-il. Le Makran est une région semi-désertique située au sud du Sind, au Pakistan, et du Baloutchistan, en bordure du golf d’Oman et de l’océan Indien.

Le NDRRMC a prévu une simulation d’alerte aux tsunamis par ordinateur à son quartier général aux Casernes centrales, à Port-Louis. « Le National Emergency Operations Command et les Local Emergency Operations Command de nos sept districts côtiers seront activés », indique-t-on. En outre, la Mauritius Ports Authority, la Tourism Authority, le Fisheries Department, l’Outer Islands Development Cooperation, l’AHRIM et le Mauritius Prisons Service participeront à cet exercice d’alerte à travers l’activation de leur cellule de crise respective. « Toutes ces organisations prévoient également des programmes de sensibilisation à l’alerte aux tsunamis », poursuit notre interlocuteur.

Par ailleurs, les premiers intervenants, nommément la police (Police Information and Operations Room, SMF et NCG), le Mauritius Rescue and Fire Services et le ministère de la Santé seront appelés à organiser des simulations d’intervention à partir de leur salle d’opération respective. « Il y aura une vingtaine de pays riverains de l’océan Indien qui seront mis en situation d’alerte au tsunami, nécessitant des décisions rapides et une prompte intervention de leur gouvernement respectif », précise-t-il. Et d’ajouter : « l’objectif de l’“Indian Ocean Wave 2016” est de consolider l’état de préparation des pays participants, d’évaluer leur capacité à réagir promptement et améliorer la coordination des réactions et des secours dans la région de l’océan Indien. Il s’agit avant tout d’activer la chaîne d’alertes et de réactions à tous les niveaux, avec un focus sur des populations qui vivent sur les côtes. »

Ainsi, poursuit notre interlocuteur, les trois Tsunami Services Providers d’Australie, de l’Inde et d’Indonésie fourniront des informations simulant une menace aux tsunamis à tous les National Tsunami Warning Centres de la région de l’océan Indien, y compris à celui de Maurice, c’est-à-dire, le NDRRMC; « Chaque National Tsunami Warning Centres va ensuite évaluer les informations obtenues et élaborer des alertes nationales au tsunami, qui seront disséminées aux agences de réaction aux catastrophes ainsi qu’aux populations côtières participant à cet exercice de simulation. »