SIMULATION—INDIAN OCEAN WAVE 2016: Un exercice d'alerte au tsunami effectué

Un tsunami, généré par un tremblement de terre au large de Makran, au sud du Pakistan, a dévasté nos côtes hier vers 15h. Les autorités, notamment le National Emergency Operational Command, n'ont eu qu'un délai de cinq heures pour évacuer un total de 21 640 personnes vivant sur nos côtes, et qui étaient menacées par cette catastrophe. Tel est le scénario imaginé par le National Disaster Risk Reduction and Management Centre dans le cadre d'un exercice d'alerte au tsunami dans l'océan Indien, baptisé Indian Ocean Wave 216 IO-Wave16.

Selon le DCP Khemraj Servansingh, Incident Commander au National Emergency Operational Command (NEOC), c’est hier, à 10h05, que le National Tsunami Warning Centre, soit le Mauritius Meteorological Services (MMS) de Vacoas, a reçu un Earthquake Information Bulletin de l’un des trois Tsunami Services Providers (TSP) d’Australie, de l’Inde ou d’Indonésie, informant qu’un tremblement de terre avait eu lieu au large de Makran, au sud du Pakistan.

« Dès réceptions de ce premier bulletin, on informe le National Disaster Risk Reduction and Management Centre (NDRRMC), aux Casernes centrales, Port-Louis, qui, à son tour, active le National Emergency Operational Command (NEOC) », explique Khemraj Servansingh. Le NEOC comprend les représentants du Mauritius Océanic Institute (MOI), du NDRRMC, de la SMF, du NCG, des Mauritius Rescue and Fire Services (MFRS), du ministère de l’Intérieur et des principaux ministères, de Business Mauritius, l’AHRIM et du Government Information Service, entre autres.

La réaction stratégique du NEOC, selon notre interlocuteur, est avant tout de sauver les vies et les biens, de mobiliser les premiers intervenants, notamment la police – Police Information and Operations Room, SMF et NCG –, les Mauritius Rescue and Fire Services (MFRS) et le ministère de la Santé, entre autres. « Contrairement à une alerte aux cyclones où nous avons un délai minimum de 36 heures, dans le cas d’un tsunami, nous n’avons qu’environ cinq heures pour réagir. La seule solution possible est donc d’évacuer les habitants des régions menacées. »

Khemraj Servansingh explique que, parallèlement à l’activation du NEOC, les sept Local Emergency Operational Commands (LEOC) sont également activés. « Ce sont les cellules de crise des sept Municipal ou District Areas côtières, à savoir de Port-Louis, de Pamplemousses, de Rivière-du-Rempart, de Flacq, de Grand-Port, de Savanne et de Rivière-Noire, qui se trouvent chacun sous la présidence du Lord-Maire et des présidents des District Council », indique-t-il. Chaque LEOC est composé de représentants similaires au NEOC. « Chaque LEOC, ainsi que la Mauritius Ports Authority, l’AHRIM et Business Mauritius, dispose de son propre plan d’urgence, validé par le NEOC. Par exemple, la MPA s’assure que les navires quittent le port tandis que l’AHRIM s’occupe à faire évacuer les clients des hôtels menacés. »

Outre ces dispositions, le NEOR s’assure de la collaboration du ministère de la Jeunesse et des Sports et de celui de la Sécurité sociale pour qu’ils mettent leurs infrastructures, telles les salles et les gymnases, à la disposition des réfugiés. « Il s’agit là de plusieurs milliers de personnes évacuées », dit le DCP, ajoutant que « la Sécurité sociale doit faire en sorte que les réfugiés ne manquent de rien » et que « la Santé offre des soins nécessaires ».

Selon une estimation du MOI, un total de 21 640 personnes sont menacées par un tsunami ou par de grosses vagues à Maurice. Elles sont réparties comme suit : Port-Louis (1 115), Pamplemousses (2 720), Rivière-du-Rempart (2 835), Flacq (4 060), Grand-Port (7 205), Rivière-Noire (2 825), et Savanne (880). En termes d’implication de la population locale dans cet exercice d’alerte aux tsunamis, des exercices d’évacuation ont eu lieu dans au moins deux hôtels du littoral et quatre villages côtiers vulnérables, soit Grand-Sable, Bain-des-Dames (Port-Louis), Trou-aux-Biches, Grand-Gaube et Poste-de-Flacq, selon l’Incident Commander.

Le DCP Khemraj Servansingh a ajouté que l’IOWave16 a eu lieu à l’échelle de l’océan Indien, impliquant 24 pays riverains. « C’est suivant le tsunami meurtrier du 26 décembre 2004 que l’Intergovernmental Oceanographic Commission de l’Unesco a mis sur pied l’Intergouvernmental Coordination Group for the Indian Ocean Tsunami Warning dans Mitigations System (ICG/IOTWMS). Ce dernier a, à son tour, mis sur pied trois Tsunamis Providers d’Australie, d’Inde et d’Indonésie pour une surveillance 24/7 des tsunamis dans notre région », a-t-il indiqué.

« L’objectif de cet exercice est de consolider l’état de préparation des pays participants, d’évaluer leur capacité à réagir promptement et d’améliorer la coordination des réactions et des secours dans la région de l’océan Indien. Il s’agit avant tout de mettre en branle la chaîne d’alerte et de réaction à tous les niveaux, avec un accent premier au niveau des populations vivant sur les côtes », a conclu l’Incident Commander.