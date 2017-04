SINATAMBOU : «L’opposition doit cesser avec ses mensonges et son hypocrisie»

Cette semaine encore, les membres du gouvernement reviennent à la charge et dénoncent “une opposition menteuse, hypocrite et sans amour-propre”. Étienne Sinatambou, entouré de Mahen Jhugroo, Kalyan Taroulah, Maneesh Gobin, Roubina Jadoo-Jaunbocus, et Ravi Ruthnah, a animé une conférence de presse hier pour déplorer les “faussetés” véhiculées par les membres de l’opposition qui, selon eux, “sont prêts à tout pour tenter de tromper la population”.

Pour étayer ses propos, le porte-parole du gouvernement cite en premier lieu le député Aadil Ameer Meea qui, dit-il, a soutenu sur les ondes d’une radio qu’il n’avait pas insulté le Deputy Speaker le 4 avril dernier. Étienne Sinatambou ajoute que lors de sa conférence de presse, le leader de l’opposition est venu dire que “sa PNQ a montré le désintérêt complet du gouvernement pour les causes des plus pauvres.” “Cela est complètement faux”, dit-il, indiquant que “rien que pour mon ministère, le budget de la pension de vieillesse est passé de Rs 4,7 Mds en 2006-07 à Rs 14,5 Mds en 2016-17.” Plusieurs chiffres peuvent être avancés pour prouver que le gouvernement s’occupe des plus démunis, dit-il, citant également l’octroi d’une subsistance allowance de Rs 9 520 à plus de 8 214 familles vivant dans les poches de pauvreté.

S’attardant sur le dossier de la drogue, Étienne Sinatambou déplore que “depuis quelque temps, Paul Bérenger et Navin Ramgoolam tentent de faire croire que c’est quand le MSM est au pouvoir qu’il y a une montée de la drogue à Maurice.” Or, ce qui se passe, selon lui, “c’est que lorsque le MMM-PTr sont au pouvoir, la mafia de la drogue prospère et ses tentacules s’infiltrent en toute discrétion à travers le pays.”

Il ajoute que la lutte contre la drogue est un combat mené par sir Anerood Jugnauth et Pravind Jugnauth, et qu’aujourd’hui “bann trafiquants ladrog finn aret dormi”. Il n’y a pas que les paroles du Premier ministre, il y a les actions et les résultats, souligne Étienne Sinatambou. Les saisies records effectuées durant le mois de mars — avec notamment 135 kg d’héroïne interceptés le 9 mars, 20 kg d’héroïne saisis le 24 mars, 2 kg d’héroïne le 25 mars, ainsi que 25 kg de gandia le 25 mars par voie maritime, alors que plus d’une tonne de drogue synthétique et 16 kg de cannabis ont été saisis à l’aéroport — démontrent le travail qu’effectue le gouvernement, dit-il. “Parler de risque de cover-up est honteux de la part de Xavier Duval et les allégations de Paul Bérenger sont toutes aussi honteuses”. Il ajoute que “kan le MSM dan pouvoir, éna enn révolution dans le combat contre la drogue. Bizin aret démagogie, aret menti “

Critique constructive

S’agissant des révélations dans la presse de voitures qui auraient été achetées par le MSM et non payées, Étienne Sinatambou dénonce “avec force et conviction ce mensonge outrageux”. Il invite ceux qui détiennent ces informations à venir ouvertement les dénoncer. Le parti avisera avec son conseil légal. La majorité parlementaire se demande de même pourquoi il existe, semble-t-il, un silence sur la participation de l’ancien ministre de la Bonne Gouvernance dans l’affaire Alvaro Sobrinho.

Étienne Sinatambou s’en prend à Xavier Duval qu’il qualifie de “hypocrite et sans amour-propre”. “A l’époque, kan li ti dan gouvernement, pendant deux ans, tout ti bon. Zordi, séki ti fer na pa ti bon “ Il est revenu sur la construction de maisons de 50 m2 au lieu de 31m2 comme préconisée sous l’ancien régime pour permettre aux plus démunis d’avoir un logement. “Une maison de 31 m2 c’est une chambre pour une famille entière. Cela avait scandalisé toute la population. Comment se fait-il que Xavier Duval pense que c’est mieux ? Est-ce que lorsqu’on est pauvre, cela veut dire que l’on doit vivre dans des situations malsaines ?” demande le ministre de la Sécurité sociale.

Il fait ressortir que lorsque Xavier Duval était au gouvernement, il avait approuvé la construction de maisons de 50 m2, de deux chambres à coucher. Selon lui, les propos du leader de l’opposition sont inacceptables car la décision de changer la superficie de ces maisons ainsi que d’arrêter les constructions with corrugated iron steel est une décision prise dans l’intérêt public.

Étienne Sinatambou s’est aussi attardé sur le plan Marshall, faisant ressortir que plusieurs ministères sont concernés et que l’État souhaite réduire les dépendances. C’est pourquoi, grâce à l’aide qui sera fournie aux 18 000 familles une fois qu’elles seront aptes à tenir sur leurs pieds, la social aid devrait être graduellement abolie.

Là encore, dit-il, Xavier Duval était d’accord lorsqu’il était au gouvernement, tout comme c’était le cas en ce qui concerne le matériel scolaire, dont le système de distribution a été revu. “Pour toute décision il y a des pour et des contre. Le gouvernement, y compris les ministres du PMSD, a pesé et nous sommes parvenus à cette formule. Jamais il n’y a eu d’objection”, soutient-il. Il explique que le gouvernement compte mesurer l’objectif atteint ou pas avec cette nouvelle mesure et d’agir en conséquence la prochaine fois.

Selon Étienne Sinatambou, “le gouvernement accepte la critique constructive”. Toutefois, “il faut cesser la démagogie. Nous ne sommes pas du même bord, mais les mensonges dont les conséquences sont de détruire notre pays et son image doivent cesser.”