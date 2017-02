SIR BHINOD BACHA NOMMÉ SENIOR ADVISER DE PRAVIND JUGNAUTH : Comme un nouveau geste de défiance vis-à-vis de SAJ

L’ancien Premier ministre MSM après le triste épisode de l’incendie meurtrier de la rue Naz en 1994 avait déclaré “il a trahi ma confiance !” et ne voulait plus entendre parler de lui

C’est ainsi qu’après avoir vainement attendu aux portes du PMO en décembre 2014 où il conseillait Navin Ramgoolam, sir Bhinod Bacha, à l’arrivée de SAJ, dut se résigner à débarrasser le plancher

Celui-là bien qu’étant un parfait connu constitue quand même la première grosse surprise du Prime ministership de Pravind Jugnauth. Week-End annonçait dimanche dernier le retour de sir Bhinod Bacha au bureau du Premier ministre comme Senior Adviser. Aussitôt appelé au Bâtiment du Trésor le 3 février, aussitôt le contrat signé. Ce recrutement est, en tout cas, interprété comme un geste de défiance vis-à-vis de sir Anerood Jugnauth. Parce que ce dernier, après avoir déclaré “il a trahi ma confiance” en 1994, juste après l’incendie survenu à la résidence de sir Bhinod Bacha à la rue Sir Virgil Naz à Quatre-Bornes, n’a plus voulu entendre parler de lui.

Au retour de SAJ au Bâtiment du Trésor en décembre 2014, sir Bhinod Bacha a attendu avec une bougie rouge un signe du nouveau chef du gouvernement. En vain. Le 17 décembre, il lance bien que “j’ai encore beaucoup à offrir au pays”. Mais il ne voit rien venir. Dépité, il confie à la presse le 18 décembre que “je pars parce que je n’ai pas de statut légal”. Il dut ainsi débarrasser le plancher jusqu’à ce que le fils le rappelle. Retour sur le parcours d’un haut fonctionnaire émaillé de hauts faits pas toujours très reluisants.

Pour avoir une idée de ce que pensait SAJ de son ancien bras droit, il faut revenir aux propos extrêmement sévères qu’il avait tenus sur lui dans une interview à Week-End le 31 juillet 1994, un peu moins de deux mois après le drame du 6 juin 1994 qui avait coûté la vie à son épouse Lady Kathleen Bacha et à leur fils Lamesh alors âge de 7 ans.

Après avoir déploré que l’incarcération de Sir Bhinod Bacha ne soit pas intervenue plus tôt, SAJ déclare ceci : “ ( ) peut-être que je n’aurais pas dû lui donner autant de pouvoirs. Je suis profondément blessé. “ Paroles de mentor ! Et c’est son fils qui le réhabilite après qu’il eut passé près de 10 ans auprès de Navin Ramgoolam et de ses ministres dont Asraf Dulull.

Sa plume et sa maîtrise des rouages de l’administration publique vont très vite être remarquées par le premier Premier ministre de l’île Maurice indépendante. Il devient ainsi un pion important du dispositif de sir Seewoosagur Ramgoolam. Sir Bhinod Bacha ne se contentera pas de vaquer à ses occupations professionnelles avec un zèle rarement vu, il va tout faire pour se rendre indispensable.

D’un penchant plutôt obséquieux, il va se proposer pour à peu près tout, des grandes orientations de l’État aux petits services personnels. Il devient graduellement omnipotent, tout devant passer par lui. S’il n’est pas porteur de valises, il s’assure qu’elles sont toujours bien acheminées et qu’elles arrivent bien à destination.

Et ce, du PM SSR au PM SAJ. Contrairement à ce qu’il aime laisser penser, il n’a jamais travaillé directement avec sir Gaëtan Duval ou Paul Bérenger parce que ces derniers l’auront choisi. C’est en tant que fonctionnaire qu’ils ont, en leur qualité de Premiers ministres suppléants, dû composer avec lui. On peut même dire que ces deux dirigeants avaient plutôt tendance à se méfier de ce fonctionnaire un peu trop zélé à leur goût.

Plus qu’une proximité, une intimité

Lorsque SSR est balayé par un 60/0 sans appel en juin 1982, il est toujours là et il fait ce qu’il sait faire de mieux : se rendre disponible et indispensable. Il gagne encore plus en influence sous SAJ. Lorsque ce dernier se rend en visite officielle à l’étranger, sir Bhinod Bacha est accompagné de son épouse Lady Kathleen, qui agit comme Lady in waiting de Lady Sarojni. C’était plus qu’une proximité, c’était une intimité entre les deux familles. L’influence de sir Bhinod Bacha est telle que le private joke de l’époque voulait qu’on le désigne comme le “Premier ministre bis”. D’autant que c’est lui qui, dans les faits, contrôle, par exemple, la police.

De 1983 à 94, il n’arrête pas de monter en puissance. Il est d’ailleurs si puissant que des policiers sont toujours mobilisés lorsqu’il s’adonne à son jogging matinal au Gymkhana, question de garder le grand public à distance. En 1992, les parents d’un garçonnet qui avait osé entrer sans les toilettes alors que le chevalier de sa majesté la reine s’y trouvait vont consigner une déposition selon laquelle leur progéniture a été bousculée, mais cet incident restera sans suite. Pour des raisons évidentes.

Ce n’était rien comparé au coup de tonnerre qui va se produire au petit matin du 6 juin 1994. Toute l’île Maurice apprend avec effroi que Lady Bacha et son plus jeune fils Lamesh avaient péri dans un incendie à leur domicile juste à côté du Pavillon à Quatre-Bornes. L’affaire fait grand bruit.

Sir Bhinod Bacha, qui a toujours un contrôle sur la police, essaye d’arranger les choses, mais l’opinion est debout contre ce grand commis tout puissant, d’autant que les informations indiquent qu’il entretient une relation intime avec une certaine Joyce Castellano avec qui il avait d’ailleurs dîné en compagnie de Baby Chuttur, d’intermédiaire professionnel, dans un restaurant très connu de Quatre-Bornes, quelques heures seulement avant le drame.

La presse révélant certains faits autour de cette nuit fatidique, sir Bhinod Bacha sera forcé de revenir sur ses premières déclarations indiquant qu’il était chez lui ce soir-là, alors qu’il était en fait à l’appartement de Joyce Castellano à la route St-Paul. Les contradictions se multipliant pendant que l’opinion publique dénonçait une justice spéciale pour les puissants, la police finit par procéder à l’interpellation de sir Bhinod Bacha en juillet 1994.

Des badauds hostiles

Sa première comparution en cour de Rose-Hill attire une foule de badauds hostiles et accusateurs sur son passage. Il mobilise les meilleurs avocats, sir Gaëtan Duval, sir Hamid Moollan, mais lui-même et sa copine défendue par Ivan Collendavelloo restent en détention. Même si, lui, bénéficie de certaines faveurs, comme ce passage mémorable à l’hôpital Jeetoo.

Conduit depuis la prison de Beau-Bassin pour des soins, sir Bhinod Bacha s’y incrustera, recevra des visites à toute heure, organisera des dîners en salle dont un avec animation à la guitare, au point ou l’administrateur de l’établissement, le Dr Aboo Kasenally, une fois mis au parfum de ce régime hospitalier très particulier, va décider d’y mettre un terme. Sir Bhinod Bacha sera renvoyé à sa cellule de Beau-Bassin.

Après une enquête préliminaire qui débute le 7 novembre 1994, la magistrate Devat-Oogarah décide le 24 mars 1995 de le déférer aux assises sous trois charges : assassinat, crime d’incendie et complot pour entraver l’enquête de la police. Les auditions des témoins à charge sont particulièrement édifiantes quant aux mœurs et à la personnalité de l’accusé.

Son beau-père Pierre Colimalay rapporte sous serment ses propos condescendants et peu amènes vis-à-vis de SAJ tandis que les enfants du premier mariage de Lady Bacha racontent leur quotidien avec leur beau-père. Une fonctionnaire va aussi révéler que Joyce Castellano avait en pas moins de onze occasions bénéficié d’un traitement VIP à l’aéroport.

Ce n’est que le 6 novembre 1995 qu’il retrouve la liberté avec promesse que “je compte écrire au moins cinq livres”, ce qu’on n’a pas encore vu jusqu’ici et, coup de théâtre le 16 juillet 1996, la DPP Anne Marie Chung se présente en Cour pour loger une motion de nolle prosequi. Et l’affaire s’arrête là. Mais pas les interrogations et le doute.

Entre-temps, c’est Navin Ramgoolam qui est devenu Premier Ministre en décembre 1995. Interrogé à l’Assemblée nationale par le député du MMM Siram Sakaram en septembre 1996, il confirme que sir Bhinod Bacha ne va pas reprendre son poste, qu’il avait été suspendu de ses fonctions et qu’il avait “retired in the public interest”.

Sir Bhinod Bacha sombre ensuite dans l’oubli pour réapparaître dans la rubrique people des journaux spécialisés qui annoncent son mariage avec Joyce Castellano le 28 octobre 2000. Il fonde un cabinet de consultants, BGB, avec pour partenaires son frère Anil Bacha, Yacoob Ghanty, Yves Bellepeau, Guy Fok et.... Dev Manraj. Ils travaillent surtout en Afrique, au Rwanda notamment, où sir Bhinod Bacha devient le conseiller du président Kagame.

Il réapparaît à la rubrique des faits divers en 2003 lorsqu’il est victime d’une étrange agression un matin à Quatre-Bornes alors qu’il se rendait chez le boulanger de la route St-Jean. Un homme l’aurait forcé à lui laisser sa voiture mais lorsqu’il aurait refusé et qu’il aurait pris la fuite, le malfaiteur l’aurait pourchassé et lui aurait asséné plusieurs coups de cutter. Cette affaire fait l’objet de spéculations et de supputations, d’autant que sir Bhinod Bacha affirme pardonner à son agresseur. On apprendra par la suite qu’ils s’étaient connus en prison.

Le come-back sous Navin Ramgoolam

Juste avant les élections générales de juillet 2005, sir Bhinod Bacha est vu aux côtés des dirigeants de l’Alliance sociale conduite par Navin Ramgoolam lors d’une conférence publique à Port-Louis. Ce n’est qu’en 2006 qu’il fait son grand retour dans les arcanes du pouvoir, lorsque le Premier ministre le nomme conseiller auprès du ministre de Logement Asraf Dulull. Ce fut comme une antichambre menant au PMO.

C’est en 2009 qu’il devient Senior Adviser de Navin Ramgoolam. Il profite des dates anniversaires de SSR autour du 18 septembre pour organiser, la larme à l’œil, des causeries dithyrambiques sur le père du Premier ministre. Son nom sera cité en 2013 dans un incident survenu dans un hôtel du sud après qu’un touriste a porté plainte pour maltraitance sur son enfant qui aurait empiété sur la terrasse réservée à cette VIP. L’incident sera réglé par la direction de l’hôtel.

Comme tous les collaborateurs de Navin Ramgoolam, il part en 2014 et comme eux il aura lui aussi droit à son quota de visites au CCID. Le 14 mai 2015, sir Bhinod Bacha est convoqué pour être entendu dans l’enquête initiée sur l’octroi du bail à Trou-aux-Biches au Pandit Sungkur, le 20 du même mois et de la même année il est aussi interrogé par l’ICAC sur une affaire de recrutement de gardes de sécurité à l’aéroport et le 24 juillet 2015 il est à nouveau cuisiné par la police sur une affaire de terrain de Didier Maingard, celui-là même qui avait vendu sa maison de Floréal à une certaine Nandanee Soornack.

Alors que des fonctionnaires sont arrêtés, lui s’en sort tranquillement. Ce qui lui permet, lui qui était “tombé des nues” après l’interpellation de Navin Ramgoolam, de lancer le 5 octobre 2015 que “l’Hôtel du gouvernement me manque ». Et tant que SAJ y sera, la porte lui restera fermée. Il a donc fallu attendre que Pravind Jugnauth soit investi Premier ministre pour qu’il s’y retrouve.

Comme ceux qui ont 20 ans ou moins ont sans doute cru à la promesse de rupture avec tout ce qui s’apparentait de près ou de loin à Navin Ramgoolam et qu’ils ignorent sans doute tout de ce nouveau super conseiller de Pravind Jugnauth, il était nécessaire de situer le personnage. Dans sa perspective historique.