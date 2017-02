SIR BHINOD BACHA : Sir Bhinod Bacha au PMO

Le missing link entre les différents hommes politiques qui ont servi au poste de Premier ministre est de retour au Prime Minister’s Office. La nomination de sir Bhinod Bacha au poste de Senior Adviser du Premier ministre, Pravind Jugnauth, a été confirmée en fin de semaine, même si depuis quelques jours cette éventualité était donnée comme une certitude au Prime Minister’s Office.

L’ancien Senior Adviser de Navin Ramgoolam, chef du Service civil sous sir Anerood Jugnauth et lieutenant de sir Seewoosagur Ramgoolam avant 1982 se joint à l’inner circle de Pravind Jugnauth et devra assumer ses fonctions à partir de demain. Sir Bhinod fera partie d’une équipe de sherpas politiques comprenant Sherry Singh, CEO de MT, Prakash Maunthrooa, devenu l’incontournable au PMO, Gérard Sanspeur, Dev Manraj, Sarah Currimjee (née Rawat), chairperson du Mauritius Sports Council, qui a été au four et au moulin pour la transition politique, Rudy Veeramundur, nommé au poste de directeur des communications, ou encore Kim Catlow, une Mauricienne installée jusqu’ici en Grande-Bretagne.

En tout cas, la nomination qui fera jaser reste la pirouette sir Bhinod Bacha, qui a été à tous les coups...