SISTER ACT AU J&J AUDITORIUM : Le paradis a un train d’enfer

Les prières de ceux qui s’attendaient à un grand spectacle ont été entendues. Sister Act de Gérard Sullivan a été une grande et belle comédie musicale.

Le titre de ce compte rendu, nous l’empruntons à une réplique de Sister Act, qui attribue cette citation à Scope, quand les bonnes sœurs font la revue de presse sur le succès de la chorale de l’église Notre Dame des Anges. Confessons-le volontiers : c’est effectivement à un rythme d’enfer que la comédie musicale a mené les spectateurs jusqu’aux portes du paradis. Malgré ce qui, a priori, aurait pu paraître diablement long, Sister Act a été un moment de vrai plaisir où l’on cède à quelques péchés coquins sans chercher à se retenir, avant de passer au confessionnal, en priant que l’absolution soit acquise d’avance.

Générosité en fil conducteur.

Sister Act de Gérard Sullivan marque de son empreinte le paysage culturel mauricien. Elle restera une référence, comme Zozef ek so palto larkansiel, Starmania, Les Misérables et autres comédies musicales qu’il a portées sur scène avec le soutien de Dev Virahsawmy et de ses autres collaborateurs. Comme toujours, la même générosité en fil conducteur pour offrir aux spectateurs un show pensé dans les moindres détails, avec toute la fantaisie qui fait partie de cet univers.

Il y va des paillettes et des tissus soyeux rajoutés aux costumes, eux-mêmes déjà complexes, de ces petites notes musicales qui donnent une ambiance à certains silences. Des lumières qui jaillissent pour donner du volume à l’action, des éléments du décor qui s’assombrissent pour que l’on différencie la nuit du jour. De menus détails qui témoignent des efforts gigantesques déployés pour que cette comédie musicale n’ait pas à pâlir face à ce qui se fait ailleurs, avec les moyens dont dispose le pays. Sister Act ne fait pas dans la demi-mesure au niveau technique et la décoration associe des accessoires à un écran géant qui affiche les couleurs d’un cabaret et, plus tard, les vitraux d’une église.

Un rôle taillé sur mesure pour Linzy.

Le succès de Sister Act s’appuie avant tout sur ses artistes. Linzy Bacbotte-Raya tient solidement sur ses épaules ce spectacle monté autour de son personnage. Un rôle qui semble avoir été taillé sur mesure pour cette artiste, qui reste une force de la nature, capable de voguer avec aisance à travers les émotions et de garder une parfaite maîtrise de son jeu sous des airs désinvoltes. Autour d’elle, une équipe complémentaire au niveau des caractères et des voix. Les face-à-face avec Carol Lamport provoquent des étincelles et les rencontres avec Diane Hardy, Katrin Caine, Adeline Forget et les autres sont savoureuses. Dans la fosse, les musiciens des Witness font aussi partie intégrante de ce show où la synchronisation est un élément primordial.

Inspirée du film qui a fait de Whoopi Goldberg une star de cinéma, la comédie musicale a plus tard été adaptée pour les besoins de la scène, avec des nouvelles compositions et des réajustements dans le scénario. La version présentée à Phoenix prend d’autres libertés pour en faire une comédie mauricienne. Kreol, français, anglais et latin y cohabitent. L’adaptation faite par Dev Virahsawmy permet des apports inattendus, qui font rire sans vexer. Si, par moments, on pourrait avoir l’impression que Sister Act prend des libertés avec les symboles religieux, la ligne vers la caricature ou la moquerie n’est jamais franchie. Qu’importe si le parfum de l’encens est confondu avec du mas, ou qu’un lapsus fasse dire Saint-émilion au lieu du St-Esprit, le péché est vite pardonné…