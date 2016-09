SISTER ACT : Une revue musicale électrique et humaine

Année après année, Gérard Sullivan enchaîne les succès en adaptant des comédies musicales — « Starmania », 1995, « Zozef » en 2001, « Les Misérables » pour ne nommer que celles-là. Des spectacles que les gens connaissent et redécouvrent. Pour 2016, le metteur en scène reprend, en collaboration avec Grace Centre Foundation, « Sister Act » (Joseph Howard) et en fait une adaptation bilingue (kreol, français) qu'il signe avec Dev Virahsawmy. Une bonne surprise pour cette comédie qui suit une trajectoire linéaire et plutôt prévisible, mais le public a apprécié ce sujet touchant et osé.

« La comédie musicale aborde un thème délicat dans un scénario qui fait sourire et même souvent éclater de rire : la confrontation et l'acceptation dans l'Eglise de sensibilités religieuses et spirituelles différentes… », écrit Gérard Sullivan. Le J&J Auditorium accueillera jusqu'au 11 septembre 2016 la version musicale du film porté par la pétillante Whoopi Goldberg (1992) avec dans l'adaptation de Sullivan un humour taillé sur mesure pour le public mauricien. « Sister Act » raconte comment, à Philadelphie, une chanteuse disco, Dolorès Van Cartier, témoin d'un meurtre, se réfugie dans un couvent où elle va dynamiser la chorale de religieuses. Une revue musicale avec tout ce que cela comporte comme dérision au théâtre, scènes jouées, numéros chantés avec paillettes, couleurs vives dans un décor changeant (Gérard Sullivan et Gérard Grenade). Un spectacle de deux heures et en deux actes où les costumes, la musique (Orchestre Witness), l'énergie déployée par les comédiens et les chorégraphies communiquent la bonne humeur et peut-être l'envie parfois d'entrer au couvent…

L'histoire

La diva du disco Doloris Van Cartier, témoin d'un meurtre, est cachée dans un couvent. Déguisée en nonne (Sœur Marie Clarence), elle communique son énergie à ses consœurs en dirigeant la chorale du couvent de Notre Dame des Anges. Mais traquée par des criminels, Doloris va-t-elle succomber ? Il faut voir le spectacle pour savoir la suite.

Le point de vue

L'équipe de Gérard Sullivan s'est efforcée de nous offrir un spectacle vraiment réussi dans le sens où chacun a brillé dans son chant, son jeu, sa danse, etc. Linzy Bacbotte-Raya en tête de distribution de ce Sister Act mauricien est fidèle à elle-même. Elle a séduit le public par le charisme qu'on lui connaît, sa présence sur scène, son chant (Take me to Heaven, Fabulous Baby, Raise your voice), ses jeux de mots, son face à face avec la Mère supérieure (Carol Lamport), qui font d'elle une artiste différente de Whoopi Goldberg, mais aussi attachante. « It's not easy to be a nun… » Avec quelques références au contexte mauricien, on ne peut que saluer sa prestation accrocheuse. Si le cast masculin n'est pas égal à celui de nonnes, en dehors de Monseigneur O'Hara, les tableaux se succèdent le plus naturellement du monde. Maurice n'est pas Broadway ou Paris, mais accueille actuellement une comédie musicale de bon niveau qui vous fait quitter la salle de bonne humeur.