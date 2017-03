SITES WEB DES MINISTÈRES ET DÉPARTEMENTS: Une refonte s’impose

Maurice s’apprête à devenir une cyber-île où la technologie a fait son entrée dans différentes sphères de la société. Si des avancées ont été constatées depuis le lancement de ce concept en 2000, la réalité est différente lorsque les internautes à la recherche d’informations surfent sur les pages des ministères et autres départements parapublics. Des informations ne sont pas mises à jour et, sur certaines pages, aucune mention n’est faite sur les activités des ministères depuis le début de l’année.

A commencer par la présentation de la page Web des ministères, l’on s’accorde à dire qu’il est temps d’apporter les changements qui s’imposent. D’ailleurs, cette situation a été évoquée au Bureau du Premier ministre pour trouver des moyens pour améliorer la communication du gouvernement. « On ne peut pas continuer avec la présentation des pages Internet du gouvernement. Nous devons définitivement tout revoir, car les pages n’attirent pas », nous explique Alwin Sungeelee, attaché de presse au ministère des TIC. Il ajoute qu’une réunion sur le sujet s’était tenue au siège du ministère à Ébène pour que des changements soient vite apportés. Parmi ces changement, il nous revient que le département du Government Information Service sera appelé à subir des modifications étant donné que les informations relayées au public par cette agence de communication du gouvernement ne donnent pas satisfaction.

A titre d’exemple, la page Internet du ministère des Arts et de la culture ne contient aucun événement du nouveau ministre, Prithiviraj Roopun. Le dernier discours en date est celui de l’ex-ministre, Dan Baboo, qui date de 2015. Idem pour les autres pages de la majorité des ministères dont les mises à jour laissent à désirer. Il nous revient que des directives ont été données au Central Information Systems Department (CISD) pour que des changements mineurs puissent rapidement être apportés aux différentes pages web des ministères depuis l’installation des nouveaux ministres.

Selon nos informations, c’est le CISD du gouvernement qui a le droit de mettre à jour toutes les pages des ministères et des départements. Toutefois, nous apprenons qu’il existe un certain laisser-aller de la part de ce département dans la mise à jour des informations.

La démarche du gouvernement pour que la technologie soit au centre des activités va dans le bon sens pour Dev Chamroo, directeur de la firme CITC – Trade & Investment Consultants. Mais il faut que les institutions exécutent la vision du gouvernement. « Le gouvernement a un projet d’avenir, mais nous constatons un écart assez important entre ce qui est dit et ce qui est fait par les institutions responsables dans la réalisation des actions gouvernementales. Par manque d’un suivi approprié, les projets du gouvernement ne se matérialisent pas », dit-il. Prenant l’exemple des mesures annoncées dans le dernier budget par le Premier ministre et ministre des Finances, Pravind Jugnauth, il trouve que la faute de la mise en application tardive des mesures revient souvent aux institutions concernées. Pour Dev Chamroo, un changement de mentalité s’impose, car souvent beaucoup de personnes aiment leur zone de confort. « Si nous ne regardons pas dans la même direction, nous n’irons nulle part », souligne-t-il.

Le dernier budget du gouvernement avait prévu la remise en marche de l’information highway pour que des informations gouvernementales soient accessibles aux départements publics. De plus, l’une des mesures phares était le lancement de 50 e-services qui visent à faciliter la vie des citoyens dans leurs démarches.