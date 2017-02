SIX MOIS DE PRISON POUR CORRUPTION : Un ex-cadre de la mairie de Curepipe perd son appel

Vijay Ramsahaye, ancien chef du département du planning de la municipalité de Curepipe, était poursuivi devant la Cour intermédiaire sous une charge de “bribery by public official”. Il lui était reproché d'avoir sollicité une somme de Rs 5 000 du directeur d'Origin Investments Ltd. La Cour l'avait jugé coupable et l'avait condamné à 6 mois de prison. Vijay Ramsahaye avait fait appel de ce jugement. Les juges Asraf Caunhye et Iqbal Maghooa ont rejeté l'appel, référant toutefois l'affaire à la Cour intermédiaire pour voir s'il y a une possibilité de commuer la sentence en travaux communautaires.

Représenté par Me Gavin Glover, SC, Vijay Ramsahaye avait logé pas moins d'une dizaine de points d'appel pour contester sa condamnation. Il avait entre autres avancé que la magistrate de la Cour intermédiaire n'avait pas accordé suffisamment d'importance à plusieurs aspects du dossier, notamment sur le fait que le permis avait été émis sans le feu vert du département de planning car le directeur de la compagnie « avait fait pression ».

Cette affaire remonte au 7 mars 2008. Vijay Ramsahaye était alors le chef du département du planning. Il lui était reproché d'avoir sollicité la somme de Rs 5 000 d'un directeur d'une compagnie pour émettre un “trade permit”. Le directeur d'Origin Investments Ltd avait en effet fait une demande pour obtenir un permis pour l'opération d'un cybercafé à Curepipe. En 2007, le directeur devait recevoir une lettre l'informant qu'il fallait payer la somme de Rs 2 500 pour le permis.

Or, ce n'est qu'en 2008 que le directeur s'est rendu à la municipalité pour compléter ses démarches. Là, il avait été informé qu'il n'allait pas obtenir de permis et qu'il fallait rencontrer Vijay Ramsahaye. Selon le directeur de la compagnie, l'ancien Head of Planning lui avait demandé la somme de Rs 5 000 pour faire le travail.

Vijay Ramsahaye avait nié les allégations portées contre lui. Après avoir passé en revue les observations de la magistrate qui l'avait jugé coupable, les juges en appel ont trouvé que cette dernière n'avait fait aucune erreur en se basant sur la version du directeur d'Origin Investments Ltd pour le reconnaître coupable.

« There is indeed no reason to interfere with any of the findings of the Magistrate which are fully warranted in view of the coherent and concordant nature of the testimony of witnesses Hok Shui and Mathurin », ont soutenu les juges. La Cour d'appel a toutefois référé l'affaire à la Cour intermédiaire pour voir si la sentence pouvait être commuée en heures de travaux communautaires.