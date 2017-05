Sluuuurp, ptiak ptiak, glurp glurp…

Chers lecteurs, je suis dé…ses…pé…rée ! Oui ! J’vous explique. Comme vous le savez, j’adore le chocolat. Une de mes amies m’a branchée sur un bon plan. Son cousin, pâtissier et chocolatier en Suisse, est en vacances à Maurice. Durant son séjour, il propose un atelier de quelques jours dans ces deux domaines à ses proches et à moi. “Ça va être un truc sympa”, m’avait dit ma copine, qui est au courant de ma passion gourmande pour le chocolat.

J’y suis allée. Le chef, un quadra sérieux et sympathique à la fois, est franchement top. Et que dire des chocolats ramenés d’une grande maison suisse ? Ayooooo mama, mari bon net ! Je salivais, non je bavais carrément devant ces produits de qualité. Tout allait bien jusqu’au moment où je découvre qu’un des participants a une manie bien dérangeante. Il fait des bruits avec sa bouche lorsqu’il déguste, mange ou boit ! C’était l’enfer.

Je voyais bien que je n’étais pas la seule à être sérieusement incommodée par les sluuuurp, sllliiiiiiff, ptiak ptiak, glurp glurp, tak tak, sans compter les aaaahh de satisfaction, de ce participant. Je pense que soit il n’est pas conscient de l’agacement que ses gloussements et onomatopées buccales peuvent provoquer chez les autres ou qu’il s’en fiche. Mais nous, y compris le Chef, avons vite compris qu’il s’en fichait.

Quoi faire dans ce cas ? Se tirer les cheveux ? Improviser des boules Quies ? Lui demander avec diplomatie de mastiquer moins fort ? Interdire la dégustation du chocolat pendant l’atelier ? Je suis désemparée, car la formation est loin d’être finie. Je dois trouver une solution.

Au moment où j’écris ces lignes, je m’aperçois que la misophonie, aussi légère soit-elle, peut s’avérer pénible pour ceux qui doivent supporter le son des autres.



L’aubergine, un légume polyvalent

Pourquoi des bringelles ou aubergines ? Parce que l’autre jour, j’ai réalisé une recette au pif et le résultat fut une réussite. La recette : une fricassée de bringelles aux pois chiches. Au moment de faire sauter l’ail, le gingembre et les oignons, j’ai ajouté une pointe de miel, puis j’ai déglacé avec un filet de vin blanc.

L’aubergine est pour le moment mon légume préféré. On peut réaliser une variété de recettes, avec ou sans viandes, les unes aussi délicieuses que les autres.



Ragoût d’agneau aux bringelles

Ingrédients

800 g d’agneau coupés en morceaux

5 bringelles moyennes

4 grosses pommes d’amour

80 g de pois chiches

3 oignons blancs

5 gousses d’ail

1 tranche de gingembre frais

4 c. à soupe de concentré de tomates

1 c. à soupe de ketchup

Le jus d’un demi-citron

1 c. à café de cannelle

1 c. à café de coriandre en poudre

1 c. à café de curcuma (safran)

Huile

Sel

Poivre

Préparation

Épluchez et émincez les oignons. Épluchez et hachez l’ail. Coupez les pommes d’amour en morceaux. Dans une cocotte, versez 6 c. à soupe d’huile. Faites chauffer, puis ajoutez les morceaux d’agneau. Faites colorer chaque côté. Retirez et réservez.

Dans la même cocotte, mettez l’oignon, l’ail et la tranche de gingembre. Faites sauter le tout. Ajoutez les pommes d’amour. Mélangez bien et laissez cuire pendant 5 minutes environ, tout en remuant de temps en temps pour éviter que la préparation n’attache au fond. Ajoutez les épices, le concentré de tomates et le ketchup. Mélangez bien. Ajoutez la viande. Salez et poivrez. Incorporez 50 cl d’eau. Couvrez la cocotte. Laissez mijoter à feu doux pendant 30 minutes. Vérifiez la cuisson de la viande. Coupez le feu lorsqu’elle est devenue tendre et le jus de cuisson épais.

Lavez et coupez les bringelles en dés. Versez un filet d’huile d’olive dans un plat allant au four. Placez les bringelles dans le plat et faites cuire au four jusqu’à ce qu’elles soient dorées et moelleuses. Une fois cuites, ajoutez les aubergines et les pois chiches à la viande. Mélangez bien. Incorporez le jus du citron et faites mijoter pendant une quinzaine de minutes.

Vous pouvez ajouter une cuillère à café de miel à la préparation, si vous le souhaitez.



Gratin de bringelles à la mozzarella

Ingrédients

5 bringelles

150 g de mozzarella râpée

400 g de purée de tomates

2 gousses d’ail

1 oignon blanc

5 cl de vin blanc sec

Persil

Thym

Huile d’olive

Sel

Poivre

Préparation

Épluchez et hachez l’oignon et l’ail. Faites-les sauter dans un filet d’huile d’olive. Ajoutez le persil haché et le thym. Déglacez avec le vin. Laissez mijoter pendant quelques minutes. Entre-temps, coupez les bringelles en dés. Ajoutez les bringelles et la purée de tomates. Mélangez bien. Salez et poivrez. Laissez mijoter à feu doux pendant une demi-heure, tout en remuant régulièrement. Versez la préparation dans un plat à gratin, allant au four, huilé. Parsemez de mozzarelle râpée, d’un peu de thym et de poivre. Enfournez pendant 20 minutes à 180°C.



Boulettes de bringelles

Ingrédients

3 bringelles

4 tomates confites

4 gousses d’ail

50 g de maïzena

4 branches de thym

6 c. à soupe d’huile d’olive

Sel

Poivre

Préparation

Lavez les bringelles. Coupez-les en brunoises. Salez et poivrez les bringelles. Faites chauffer un peu d’huile d’olive et faites poêler les bringelles à feu vif. Hachez finement les tomates et le thym. Épluchez et pressez l’ail. Ajoutez l’ail dans la poêle avec les bringelles. Ajoutez les tomates et le thym. Mélangez bien. Versez la maïzena sur la préparation. Éteignez le feu. Mélangez et laissez refroidir. Formez des boulettes. Faites cuire dans une poêle avec l’huile d’olive. Servez avec une sauce piquante ou de tomates, avec des spaghettis.