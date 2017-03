SMART CITY MON TRÉSOR : Un pas en avant avec la signature d’un MoU

Une nouvelle étape dans la réalisation de la Smart City Mon Trésor a été franchie le mardi 14 dernier, avec la signature d’un Memorandum of Understanding entre le groupe belge Wilco Group et Omnicane. Cet accord porte sur la conception, l’aménagement et la réalisation d’un espace commercial multifonctionnel à l’entrée de la nouvelle voie d’accès à l’aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam qui mène à Mon Trésor. Le MoU a été signé par Peter Wilhelm et Jacques Marrier d’Unienville, respectivement CEOs du Wilco Group et d’Omnicane, promoteur de la Smart City Mon Trésor.

L’événement s’est tenu en présence de Ken Poonoosamy, sur le stand du Board of Investment, représentant Maurice au MIPIM, le plus grand marché international des professionnels de l’immobilier, dans le cadre prestigieux du Palais des Festivals de la Croisette à Cannes, France, et ce jusqu’à hier, vendredi 17 mars.