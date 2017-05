SME INNOVATION AND TECHNOLOGY FAIR : "L'innovation technologique est au coeur du changement économique" a dit Sunil Bholah

Selon le ministre du Business et des Coopératives, Sunil Bholah, la technologie offre un potentiel énorme aux Petites et moyennes entreprises (PME) pour surmonter leurs difficultés et à progresser rapidement dans la vente de leurs produits et services au niveau international, tout en économisant du temps et en réduisant leurs coûts de production.

Intervenant à l'inauguration de la SME Innovation and Technology Fair, hier soir, au SVICC, à PaiIles, Sunil Bholah a dit que "nous devons dépasser la croyance qui veut que la capaicté à innover dépend exclusivement des technologies complexes." "C'est souvent une question de créativité", a-t-il dit.

Selon lui, la communauté des entrepreneurs mauriciens sont concients de l'objectif du gouvernement qui est de transformer le pays "into a forward looking and innovative country and the SME sector has been clearly positioned as the future engine of our economic growth." "Au niveau national, le secteur des PME demeure un élément important de notre économie. Il contribue de manière significative à hauteur de 40% au PIB, donnant de l'emploi à 54% de la main-d'oeuvre locale", a-t-il dit. A l'avenir, elles sont appelées à assumer un plus grand rôle dans notre économie "as a key driver of balanced growth."

Sunil Bholah a, cependant, fait ressortir que "la capacité de transformation de nos PME est sévèrement entravée par de nombreuses contraintes, illustrées par ces chiffres: environ 47% de nos PME opèrent au niveau de subsistance. De plus, elles font face à une compétition grandissante, aux coûts de production élevés et aux contraintes de la main-d'oeuvre et à l'accès aux finances."

Pour sa part, le ministre indien des Micro, Small and Medium Enterprises, Shri Kalraj Mishra, invité d'honneur à cette activité, a dit que l'Inde et Maurice partagent les mêmes valeurs culturelles et la démocratie. "Les relations entre nos deux pays sont devenues plus fortes sous le leadership ddu Premier ministre indien Narendra Modi et celui de Maurice, Pravind Jugnauth", a-t-il déclaré.

S'agissant des PME, Shri Kalraj Mishra, a dit que celles-ci jouent un rôle important dans l'économie indienne où il existe plus de 40 millions d'entreprises, dont plus de 95% sont des PME. Selon lui, ces dernières contribuent à hauteur de 45% au PIB du pays et 40% au niveau des exportations indiennes, tout en employant environ 110M de personnes. "Les PME jouent aussi un grand rôle dans la création de la richesse", a-t-il ajouté.

Shri Kalraj Mishra a également parlé des défis auxquels font face les PME. "Ils sont les mêmes à travers le monde, incluent à Maurice et en Inde. Entre autres: le manque de technologie, le marché et l'accès aux fincnces", a-t-il affirmé, avant d'annoncer que l'Inde va collaborer avec Maurice dans le domaine du transfert de technologie. "Nous avons une large gamme de machines que nous aimerions mettre à la disposition des PME à Maurice à des prix raisonnables", a-t-il laissé entendre.