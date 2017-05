SMEDA : Redynamiser le secteur de l’artisanat

Des commandes de plus Rs 1,3 million pour des produits artisanaux purement mauriciens par Mauritius Duty Free Paradise (MDFP). La même approche est recherchée pour Rodrigues à travers sa boutique hors taxe.

Un Master Plan étalé sur dix ans. C’est ce que vient de compléter la Small and Medium Enterprises Development Authority (SMEDA). Parmi ses directives figure la redynamisation du secteur de l’artisanat, « un secteur qui était très malade », selon son managing director, Phalraj Servansing. Aujourd’hui, le secteur « revit » et des commandes de plus de Rs 1,3 M de produits artisanaux purement mauriciens sont reçues de MFDP. Une approche similaire est recherchée pour Rodrigues à travers sa boutique hors taxe à Plaine-Corail. Pour le président de la SMEDA, Parama Valaydon, l’association se donne pour mission de « faire des PME l’épine dorsale de l’économie ».

« Le secteur de l’artisanat à Maurice était très malade alors qu’on a plus d’un million de touristes qui viennent à Maurice. Quelque 90 % des souvenirs sont fabriqués en Chine, à l’exemple de la terre des sept couleurs dans des tubes en verre… On veut renverser cette tendance et redynamiser le secteur », affirme Phalraj Servansing. D’où, dit-il, la création de la Handicraft Academy et la rénovation du centre d’exposition de Coromandel. « On avait commencé sur une base pilote avec MFDP, qui passe aujourd’hui des commandes régulières. MFDP éprouvait des craintes mais les entrepreneurs ont coopéré pour apporter la valeur ajoutée et les produits sont bien présentés. On a des commandes de plus de Rs 1,3 M pour des produits fabriqués à Maurice. On travaillera avec MFDP pour essayer de répéter la même démarche à Rodrigues » ajoute le directeur de la SMEDA.

Selon lui, il y a deux ans, la SMEDA « était au point mort » avec un budget de Rs 36 M. « Mais aujourd’hui, avec l’importance que le gouvernement a mise sur le secteur des PME, la SMEDA a un budget d’environ Rs 140 M. » Il a aussi indiqué que des Business Facilitation Centres ont été mis sur pied à Goodlands, Bel-Air, Coromandel, Mahébourg, Henrietta et Saint-Pierre « pour amener la SMEDA plus près des habitants », ajoutant avoir « reçu 3 000 visites jusqu’ici ». Une des missions de la SMEDA, dit-il, est d’identifier les entreprises ayant du potentiel, et ce à travers des visites. « Par ailleurs, 44 entreprises ont bénéficié d’un service de consultant. » Des formations sont en outre dispensées. « Jusqu’ici, 917 entrepreneurs de différents domaines en ont bénéficié et on a envoyé plus de 400 entrepreneurs participer à des foires internationales. »

La SMEDA entend aussi booster l’exportation à travers des ateliers où les entrepreneurs peuvent obtenir les informations nécessaires concernant les facilités à travers l’AGOA. « L’important est d’amener les entrepreneurs à fabriquer des produits exportables. »

Parama Valaydon indique pour sa part que la SMEDA a recruté de nouvelles compétences pour mieux assister les PME et répondre à leurs attentes. « Notre but est de sortir nos PME du secteur traditionnel vers des secteurs innovateurs et voir comment nous pouvons pénétrer le marché africain. » Selon le président de la SMEDA, « les PME sont un outil extraordinaire de création d’emplois et d’investissements, mais encore faut-il avoir les structures nécessaires ».

Le secteur porteur du moment, selon Phalraj Servansing, est l’agribusiness, dont la plantation sous serre. Pour rappel, sont considérées micro-entreprises celles qui réalisent un chiffre d’affaires jusqu’à Rs 2 millions. À partir de cette somme, et jusque Rs 10 M, il s’agit alors d’une petite entreprise, les moyennes entreprises étant celles qui brassent entre Rs 10 M et Rs 50 M.