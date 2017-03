SOCIAL : Un nouveau squat en développement à Pointe-aux-Sables

Le vice-PM et ministre du Logement et des terres, Showkutally Soodhun a pris l’engagement fort louable de régler «totalement» le problème de squatting dans le pays d’ici à la fin du mandat du présent gouvernement. Sans doute, en y mettant toute son énergie et sa bonne volonté, le bouillant ministre réussira son pari, ce qu’on lui souhaite tous, mais pour l’instant, son mode d’opération soulève des questions. Déplacerait-il des squatteurs d’une région pour les emmener ailleurs sans que des habitats décents leur soient disponibles?

Le ministère de Showkutally Soodhun a lui-même encouragé une vingtaine de familles, qui vivaient jusqu’ici dans des conditions précaires ça et là, à s’installer dans des abris de fortune sur des terres de l’État dans les environs de Cité Firinga, à Pointe-aux-Sables. Selon nos sources, c’est bien le ministère qui a récemment “permis” l’implantation de ces familles dans la région sans que les lopins de terre promis à chacune d’elles ne soient au préalable délimités. Et surtout, sans que les infrastructures vitales – fourniture d’eau, d’électricité et rues asphaltées – aient été pourvues.

Toujours selon nos informations, l’initiative aurait mis mal à l’aise beaucoup de monde, dont des résidents de longue date du quartier, au point de nécessiter l’intervention urgente d’Alain Wong, le ministre de l’Intégration sociale et député correctif de la circonscription No.1 (GRNO/Port-Louis Ouest). Contraint de jouer au pompier, après une première visite qu’il avait effectuée dans le nouveau squat vendredi 17 mars, Alain Wong a dû y retourner lundi dernier, pour animer une réunion. Il en est reparti en rassurant les squatteurs “autorisés” qu’il tapera du poing au Conseil des ministres afin qu’au minimum une connection avec les réseaux de la Central Water Authority et du Central Electricity Board se fasse au plus vite.

Prévoyant, le ministre Wong aurait fait ressortir dans son entourage qu’il n’est pas prêt à endosser la responsabilité d’un programme de relogement mal planifié dans sa circonscription d’autant que, au fur et à mesure, il est prévu que ce sont près de 300 familles qui viendront grossir le nombre du côté de cité Firinga.

Le nouveau squat est situé juste en face d’une cité dont la construction, financée dans le cadre du programme social du National Empowerment Fund (NEF), avait commencé sous l’ancien régime PTr-PMSD-MSM. Même si les maisonnettes de cette cité flamblant neuve ressemble à un assemblage de boîtes d’allumettes, comme l’avait déploré publiquement le vicaire-général du diocèse de Port-Louis, Maurice Labour, le contraste avec les abris sous tôle rouillée du squat en développement est frappant.

Certaines méchantes langues avec leur complexe anti-africain qualifient déjà la cité neuve de la NEF de “la Suède” comparée au squat qui serait, à leur yeux, “la Tanzanie”. À charge pour le gouvernement de vite prendre des mesures dans le prochain budget national pour doter pleinement le ministère du Logement des fonds requis pour un nivellement de la qualité de la vie dans le quartier concerné. Afin de très vite mettre fin à une situation qui donne lieu à pareille comparaison révoltante

Un nouveau camp de squatters est en train de se développer dans la région de Cité Firinga, à Pointe-aux-Sables, quartier administré par la Corporation municipale de Port-Louis. Pour le moment, une vingtaine de familles seulement se sont installées sur des terres de l’État, soit juste en face de la cité aménagée par le NEF.

“Bienvenu en Tanzanie!” Détrompez-vous, ce n’est pas là une invitation qu’aurait lancée aux dirigeants mauriciens le représentant du gouvernement de la Tanzanie, notre pays voisin du continent, lors de sa participation au forum, cette semaine. C’est plutôt ainsi que certains résidents de Pointe-aux-Sables, quartier annexé à la Cité de Port-Louis, appréhendent l’installation dans un nouveau squat dans leur région.