SOCIAL REGISTER - NOUVEAU SEUIL DE RS 9 520 : Les familles bientôt appelées à s’enregistrer

Le ministre des Finances et leader du MSM, Pravind Jugnauth, a invité les familles ne touchant pas plus de Rs 9 520 par mois à s’inscrire dans le registre social, dès le lancement du programme, afin de pouvoir bénéficier d’aides sociales. Il est intervenu hier au premier congrès régional du MSM à la municipalité de Vacoas/Phoenix pour expliquer les mesures présentées dans le Budget 2016/17, en présence du VPM et ministre du Logement et des Terres, Showkutally Soodhun, du ministre des Infrastructures publiques, Nando Bodha et de celui des Technologies de l’information et des Communications, Etienne Sinatambou.

Pravind Jugnauth s’est longuement appesanti sur cette mesure, rappelant qu’auparavant le seuil indiqué pour se trouver dans l’extrême pauvreté était de Rs 6 200 et que « ces familles ne bénéficiaient d’aucun soutien ». « J’ai changé le système, car nous voulons que les gens sortent de la pauvreté absolue. C’est pour cela que nous avons établi un programme avec un seuil supérieur de 40 % à ce que préconise la Banque mondiale afin que plus de familles puissent être éligibles », indique Pravind Jugnauth. Et d’expliquer que le gouvernement est arrivé à la somme de Rs 9 520 après une simulation en considérant une famille composée de deux adultes et trois enfants.

Pravind Jugnauth souligne que ceux qui figureront dans le social register bénéficieront d’une formation visant à les sortir de leur situation de précarité selon certaines conditions. « Nou pou osi tenir kont bann reveni ki zot gagne, y konpri bann benefis sosial, si zot anba, nou pou donn zot larzan pou top-up ». Le ministre « s’est réjoui » des commentaires du leader de l’opposition Paul Bérenger à la suite de sa présentation du budget. « Bérenger rekonet ki se enn zefor san presedan ki pe fer », dit-il.

Pravind Jugnauth indique également que les mesures annoncées visent à attirer l’investissement du plus petit comme du plus grand. Commentant le budget pour la Santé, il a souligné que la population « doit faire attention à sa santé ». La somme allouée démontre que « nous ne sommes pas en bonne santé ». Il est revenu sur sa démission en tant que ministre et sa condamnation dans l’affaire MedPoint avant son acquittement après appel. Il note que le Directeur des Poursuites publiques « pe rod fer apel. Nou ava fer sa sime la ansam. Mo pa kapav dir ki rezilta pou gagne ». Il a aussi commenté la PNQ annoncée pour ce matin, par le leader de l’opposition, sur Omega Ark.

Le ministre Soodhun, lui, a affirmé que « la kes ti vid kan nounn pran gouvernman ». « La dette publique est tellement élevée que le pays ne peut plus emprunter des pays amis, comme l’Inde ou l’Arabie saoudite, et ce même si ces derniers souhaitent investir dans le développement du pays. » Il a déploré que « les logements sociaux » octroyés aux pauvres sous le gouvernement Ramgoolam ne comptent « une seule chambre à coucher ». Il affirme que le ministre des Finances « a alloué la somme de Rs 1 milliard » pour la construction des maisons destinées aux plus bas de l’échelle, mais que ces maisons compteront deux chambres à coucher, « une pour les parents, l’autre pour les enfants ».

Nando Bodha a quant à lui annoncé une série de « ti proze » pour une somme de Rs 850 millions très prochainement. Cela concerne, entre autres, l’éclairage et l’asphaltage des routes et la construction de garde-fous. Il souligne aussi que le gouvernement vise une croissance au-delà de 4 %. Évoquant le projet Métro Express, il affirme : « Bidze fini met an avan pou proze-la. Dan de trwa semenn nou pou kone ki direksion li pou pran. »

Prenant la parole à son tour, Etienne Sinatambou a souligné qu’aujourd’hui, « l’éducation traditionnelle ne suffit plus pour réussir. Il faut mettre l’accent sur les TIC, d’où les mesures annoncées par le ministre des Finances dans le Budget. C’est là le défi de l’avenir ». Les intervenants sont revenus sur les différents scandales qui ont éclaté depuis qu’ils sont arrivés au pouvoir, notamment concernant l’ancien Premier ministre Navin Ramgoolam, Nandanee Soornack, l’affaire BAI et le Bagatelle Dam.