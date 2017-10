SOCIÉTÉ - ILS SE DÉGUISENT POUR L’OCCASION : Halloween dans les nuits mauriciennes

Halloween, cette fête tendance dans les pays anglo-saxons, est en plein essor à Maurice. Pour s’amuser, ils sont nombreux à sortir les déguisements. Cette fête venue d’ailleurs entre lentement mais sûrement dans les mœurs locales.

Cette fête d’origine anglo-celte ne rend plus hommage aux morts. Elle permet à ceux qui jouent le jeu d’entrer dans la peau de quelques superhéros favoris ou de faire le clown, le temps d’une soirée. C’est le cas de Coralie Barry et de sa bande de copains. “Halloween est l’occasion parfaite pour sortir les déguisements de Star Trek ! C’est vraiment amusant. Durant la soirée, nous nous plongeons totalement dans le personnage que nous incarnons.”

Il y a une décennie, rien ne présageait que cette célébration allait devenir populaire à Maurice. Ingrid Ducasse avait 13 ans quand elle a été absorbée par cette fête. “À Albion, dans le morcellement de Chazal, nous faisions partie d’un comité de jeunes et j’avais proposé de célébrer Halloween dans le style américain. J’étais inspirée par des films.” Dans la région, ils ont un parcours défini pour récupérer les friandises.

Partage et convivialité.

Coralie Barry l’a célébrée pour la première fois en 2014. “C’était surtout une bonne occasion pour faire la fête entre cousins ! Nous connaissions tous la fête, via les films américains.” Depuis, avec ses cousins, ils se voient tous les ans pour se déguiser et fêter Halloween.

Que l’on fête les morts ou pas, rien ne vaut les moments agréables passés en famille ou entre amis. “Mon plus beau souvenir a été avec mes enfants. Ma fille voulait porter des robes de princesse. Plus tard, elle s’est décidée à mettre un masque et d’autres déguisements”, confie Véronique Rohan. À la même période chaque année, elle attend les enfants avec des bonbons. C’est une joie pour elle de partager des friandises avec eux et de les voir comptabiliser tout ce qu’ils ont récolté. C’est une fête de partage et de convivialité.

Durant la soirée d’Halloween, les enfants sont rois. Ils s’adonnent à ce jeu comme les grands. La fête est très appréciée par les petits. Ils jouent à se faire peur et s’amusent à faire peur à ceux qu’ils rencontrent. À Maurice, la plupart d’entre eux se déguisent en citrouille ou en fée. L’affreux Chucky n’est pas près de sortir du placard !

Halloween reste une fête costumée. “C’est surtout pour les enfants. C’est assez spécial chez moi. Mon fils de 13 ans n’aime pas trop se déguiser, mais il suit les autres. Ma fille de 9 ans se déguise”, confie Priscyl Harter. Les enfants attendent impatiemment cette fête. “C’est assez fun pour les enfants. Il n’y a rien de diabolique.”

Improvisation et déguisements.

Dans certains cas, faire revivre des histoires racontées par nos aïeux est un must, comme celle de Dam blans, de Touni Minwi lor lakrwaze. “Pour la fête, on improvise. C’est surtout une fête déguisée. Je ne la vis pas selon la tradition américaine de treat or trick.” Il suffit d’être en bonne compagnie, d’écouter de la bonne musique, de prendre quelques verres entre potes et de raconter des histoires. C’est un moment unique de l’année où les folies et les interdits sont permis.

Halloween est l’unique fête où les adultes peuvent enfiler des costumes bariolés et décalés et laisser libre cours à leur imagination. Ingrid Ducasse a hâte de défiler avec les gens de son quartier. En vingt ans, elle a connu plusieurs costumes. “Je n’ai pas vraiment de costume préféré. J’ai aimé me déguiser en sorcière. La première fois que je me suis déguisée, j’avais 13 ans. Ce fut mémorable.” Même si Véronique Rohan ne se trimballera pas en Cendrillon cette année, elle décorera et placera un épouvantail devant sa maison, histoire d’effrayer les diablotins. “Avant, j’utilisais des papayes. Je creusais et les découpais comme une citrouille. J’insérais une bougie à l’intérieur.”

Les Mauriciens se prêtent au jeu et certains ornent même leurs maisons avec soin. “Je suis étonnée de voir certaines maisons décorées pour l’occasion. C’est beau à voir”, convie Véronique Rohan.