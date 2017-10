SOCIÉTÉ - ISABELLA LENARDUZZI / CHRISTINE ROCHECOUSTE : L’entrepreneuriat féminin, la voie vers dime

L’enjeu des femmes au sein des entreprises est toujours au centre des débats de société. Deux femmes chefs d’entreprise confrontent leurs regards et expériences sur la question. Isabella Lenarduzzi (fondatrice de la société JUMP) est une militante de l’entrepreneuriat au féminin en Belgique. La femme d’affaires mauricienne Christine Rochecouste-Collet Salaün est General Manager de Create Worldwide Ltd. Elles font un état des lieux de la situation des femmes dans l’industrie et du meilleur moyen de faire valoir plus de mixité professionnelle.

Nous vivons dans une société où la création d’entreprise est indéniable. Cependant, l’entrepreneuriat féminin peine à s’imposer. “Devoir encore débattre de ce sujet en 2017 est chagrinant”, constate Christine Rochecouste-Collet Salaün. Car malgré une évolution positive, on note une progression longue dans une société dite libérale. Parallèlement, bien que le combat pour la parité des sexes dans les entreprises ait commencé depuis plus de cinquante ans en Belgique, “les discriminations sont toujours présentes, mais très subtiles”, observe Isabella Lenarduzzi.

Pour se construire en tant que chef d’entreprise, Isabella Lenarduzzi a dû se recentrer sur un leadership authentiquement féminin. La faute aux perceptions arbitraires dans la société. Dans son histoire d’entrepreneuse, “être femme n’a jamais été une barrière pour m’empêcher de faire ce que je voulais”. Se retrouver en tant que leader a été plus difficile. Étant amenée à conclure des partenariats avec des hommes au début de sa carrière, “j’avais la perception que pour être un leader, il fallait adopter la même attitude que les hommes, sauf que ça dénaturait qui j’étais. Mes acolytes masculins pouvaient se permettre d’être cassants et autoritaires, mais étaient toujours respectés et aimés. Avec la même attitude, j’étais crainte et détestée”.

Dans sa démarche d’authenticité, Isabella Lenarduzzi comprendra plus tard “qu’on attend d’un leader qu’il se comporte en leader, mais c’est en opposition à ce qu’on attend d’une femme”. Elle a trouvé un juste milieu en arrêtant de se calquer sur un modèle.

Perceptions et pressions.

Christine Rochecouste-Collet Salaün est également en désaccord avec certaines perceptions qui exercent des pressions supplémentaires sur la femme dans la société mauricienne. À 40 ans, elle est une épouse, une mère et une chef d’entreprise épanouie. Fière de son parcours et de ses contributions professionnelles, la jeune femme a travaillé dur pour arriver là où elle est et “être seule responsable de la construction de son avenir”. Suivant la réussite professionnelle, “on est catégorisé comme carriériste. On dit rarement d’un homme qu’il est carriériste ou qu’il bosse trop. Tout est une histoire de perception dans notre société”.

Selon les études, une femme est jugée beaucoup plus sévèrement qu’un homme par les deux sexes. “La performance professionnelle est jugée, mais aussi ce qu’elle projette”, constate Isabella Lenarduzzi. “Que ce soit la femme en politique, la chef d’entreprise, la chef d’équipe, elle n’a jamais droit à l’erreur et doit toujours être efficace, performante, en plus d’avoir la bonne attitude et un look parfait. Alors que la question d’incompétence se pose rarement chez les hommes”. Selon la chef d’entreprise mauricienne, ces défiances extérieures tendent à diminuer. N’empêche que cela reste un challenge. “Surtout quand nous devons interagir avec ceux que je décrirais comme les mâles Alpha. Ils ne sont pas nombreux heureusement”, souligne cette dernière. “De manière générale, le processus de crédibilité de la femme auprès d’un homme s’acquiert sur des preuves de compétences. Cela demande un surplus d’énergie pour nous faire entendre, écouter et respecter.”

Les stéréotypes.

Que ce soit sur le continent européen ou dans l’océan Indien, “les clichés sont encore définitivement là”, confie notre intervenante mauricienne. “Il est difficile d’effacer 8,000 ans de civilisation patriarcale en 50 ans de combat”, ajoute Isabella Lenarduzzi. “Un stéréotype veut que les filles aient du mal avec l’informatique et les mathématiques, et ne se lancent pas souvent dans les métiers techniques et informatiques. Les études prouvent le contraire.” S’il est vrai que les hommes et les femmes ont des caractéristiques physiques ou psychiques qui les prédisposent à certaines activités plutôt que d’autres, “cela ne veut pas dire que nous devons uniquement fonctionner par catégorisation. Ensemble, nous devons savoir construire un entrepreneuriat meilleur basé sur nos forces communes, sans jugements”, souligne Christine Rochecouste-Collet Salaün.

Promouvoir l’entrepreneuriat féminin, que ce soit en Belgique ou à Maurice, semble être la préoccupation commune des dirigeants et d’autres organisations locales. Isabella Lenarduzzi précise que “beaucoup d’organismes financés par les pouvoirs publics accompagnent les entreprises de femmes dans le démarrage d’un projet en Belgique”. De même, des projets porteurs sortent du lot avec l’aide des autorités compétentes à Maurice, dont “pour la première fois cette année, le Salon Made in Femmes 2017, initié par la COI et soutenu par le gouvernement”. Parallèlement, les regroupements de femmes font aussi un excellent travail, comme l’AMFCE et WIN (Women In Networking).

Être dans la parité.

Isabella Lenarduzzi déplore le manque de croissance des entreprises féminines. En Belgique et en France, un tiers des indépendants sont des femmes. “Quand on sait que 60% des diplômés universitaires sont des femmes, il est évident que beaucoup plus devraient entrer dans l’entrepreneuriat pour être dans la parité avec les hommes.” Le problème est qu’elles créent leur propre emploi, mais rarement celui des autres. Leurs industries piétinent dans une dimension moindre et ne connaissent pas une croissance assez forte. “Par exemple, au lieu d’être à la tête d’une chaîne de fleuristes, certaines demeurent dans leur zone de confort et refusent de diriger des gens, avec son lot de problèmes administratifs.” Pour la société et l’économie d’un pays, ceci est embêtant car des talents ne sont pas exploités à leur plein potentiel.

Christine Rochecouste précise que “le frein à l’entrepreneuriat féminin est peut-être la femme elle-même, qui souvent manque de confiance en elle et n’est pas encouragée par son environnement dans sa vision ou dans sa démarche”.

Avoir le soutien d’un conjoint qui partage les responsabilités de la gestion familiale aiderait certainement celles qui sont hésitantes à oser se lancer dans une dimension plus vaste, ajoute Isabella Lenarduzzi. Être dans la parité avec les hommes ne veut pas dire être en opposition. C’est comme les quotas dans l’administration, “qui relève de la discrimination positive. Un médicament contre l’inégalité.”