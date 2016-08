SOCIÉTÉ : L’amère reconversion des marchands ambulants

Quatre mois après le délogement des colporteurs des rues de la capitale, un sentiment d’incompréhension demeure. Plusieurs raisons expliquent cet état de fait, notamment une attribution sans transparence d’étals à la rue Decaen et à la Place de l’Immigration, ainsi qu’un manque à gagner. Plusieurs marchands ambulants n’ont eu d’autre choix que de recommencer leur vie à zéro.

La construction d’un espace pour 1,000 marchands ambulants à la Place Victoria est l’une des mesures phares annoncées lors du budget 2016-2017. L’objectif des autorités est de créer de nouveaux pôles de croissance autour des terminaux en lien avec le projet Metro Express. Une décision vivement applaudie par les principaux concernés car elle marque une nouvelle ère dans leur combat de reconnaissance publique.

En attendant que ce projet soit mis sur les rails, certains anciens marchands ambulants qui n’arrivent pas à subvenir à leurs besoins journaliers ont entamé une douloureuse reconversion. “J’ai gagné ma vie en tant que colporteur pendant plus de douze ans. En avril dernier, quand on nous a délogés, seulement mille de mes confrères se sont vu attribuer des emplacements. J’ai essayé de partager un étal avec l’un deux, mais ce n’est pas évident dans un espace aussi restreint et qui n’attire pas grand monde”, confie Noorally Saoud, vendeur de vêtements et d’accessoires pour hommes. “Avant, une journée moyenne variait entre Rs 500 et Rs 600. Toutefois, à la Place Decaen, je ne faisais qu’une ou deux ventes, ce qui équivaut à Rs 100 ou Rs 200. Les mendiants gagnaient plus que moi”.

Après une semaine à dépenser plus d’argent que son capital initial, ce père de famille s’est résolu à changer de métier et s’est tourné vers la construction. Depuis trois mois, Noorally Saoud exerce comme manœuvre maçon, un métier qu’il décrit comme physiquement difficile. Il doit tout apprendre, mais il est prêt à tout pour subvenir aux besoins de sa famille. “Je préfère être maçon que demander la charité.”

Manque de transparence.

Avec quatre enfants à sa charge, Mahmad Reaz Peerbuccus a également été poussé vers la sortie en avril dernier. Marchand d’accessoires de portables depuis 1998, ce dernier ne s’est pas retrouvé sur la fameuse liste. “Je déplore le manque de transparence dans le recensement qui s’est fait à huis clos. Beaucoup de ceux qui ne sont colporteurs que depuis deux ou trois ans seulement ont eu un emplacement, contrairement à moi.”

Dans un premier temps, il a essayé de vendre ses produits en déambulant dans les rues de Port-Louis, selon la définition d’un vrai marchand ambulant, mais son gagne-pain était souvent saisi par la police. Mahmad Reaz Peerbuccus s’est tourné vers un autre corps de métier, la restauration. Une reconversion brutale qui lui laisse un goût amer dans la bouche. “Je prends des commandes pour la préparation de snacks pour des amis. Avec cette modeste somme, j’arrive à nourrir ma famille, payer les leçons particulières de mes enfants ainsi que les factures, sans plus.”

Selon nos renseignements, une association composée d’une trentaine d’anciens marchands ambulants va bientôt mettre sur pied une coopérative de PME. Ils vont se lancer dans la confection et la fabrication de mets, d’objets et de produits touristiques. Une décision motivée par la décision des autorités de promouvoir l’entrepreunariat.

Aucun aménagement prévu.

Le relogement des marchands ambulants à la rue Decaen et à la Place de l’Immigration est jugé critique par Hyder Raman, le président de la Street Vendors Association. Il déplore le manque d’infrastructures, d’hygiène et d’attrait de ces lieux. “Aucun aménagement n’a été prévu. Ils sont l’un sur l’autre. Il y a un problème sanitaire occasionné par un service de voirie et de drainage défaillant. À maintes reprises, nous avons sollicité l’intervention de la municipalité.” Selon lui, cela pousse de plus en plus de marchands à prendre la porte de sortie.

Dépendant des conditions météorologiques, les deux foires sont quasi désertes certains jours. Reaz (nom fictif), un colporteur de la Place de l’Immigration, confie que ce n’est pas un emplacement rentable. “Mes confrères ne viennent pas travailler quand il pleut car leurs produits sont abîmés. D’ailleurs, presque personne ne vient à la foire par temps de pluie. C’est un énorme manque à gagner pour nous. J’ai des amis qui essaient de liquider leurs marchandises dans leurs villages ou qui décident carrément de gagner une journée en tant que maçon”.

Iqbal (nom fictif) confie qu’il ne se cantonne pas à la maigre somme que lui rapportent ses ventes à la foire. “Je m’arrange pour qu’un proche reste sur place et j’arpente les rues de la capitale avec quelques items en main. Je fais le va-et-vient toute la journée. Si je demeure sur place, je ne vends quasiment rien.”

Hyder Raman affirme que les colporteurs s’endettent au lieu de faire des profits. Il estime que les autorités auraient dû prévoir un emplacement qui soit plus aux normes de la réalité du marché avant de déloger les marchands ambulants.

Oumar Khooleegan, lord-maire de Port-Louis

437 marchands ambulants additionnels bientôt recasés

En ce qui concerne le problème de voirie et d’hygiène soulevé par les marchands ambulants de la Place Decaen et La Place Immigration, le lord-maire, Oumar Khooleegan, affirme que la municipalité “dispose d’un contracteur qui offre un service régulier dans ce domaine. Il y a des toilettes et c’est un aménagement qui est beaucoup mieux que dans les rues”.

Au sujet des vendeurs à la sauvette qui continuent à descendre dans les rues de la capitale avec quelques items en main, Oumar Khooleegan dit être conscient de ce problème et que cette pratique est une entorse à la loi, même si les vendeurs ne demeurent pas à un endroit donné. Pour remédier à ce problème grandissant, “437 marchands additionnels seront prochainement autorisés à travailler dans trois sites identifiés, notamment à la place La Kaze Kasé, la foire Monroe et au Ruisseau du Pouce”, précise notre interlocuteur.