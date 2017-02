SOINS AUX CANCÉREUX : Le New Cancer Centre opérationnel cette année

La présente campagne de sensibilisation de la population et de communication concernant le cancer par les autorités et les Ong engagées dans la lutte contre cette maladie remet sur le tapis l'urgence d'un hôpital spécialisé pour le traitement des malades. Cette fois, d'importants développements sont annoncés sur le sujet. L'appel d'offres pour les travaux de rénovation du bâtiment de l'ex-clinique MedPoint, qui abritera le New Cancer Centre, sera lancé incessamment et, selon le calendrier établi par le ministère, la première phase du projet devrait être complétée vers octobre. Cet hôpital spécialisé commencera à accueillir les premiers malades avant la fin de cette année.

Le projet d'un New Cancer Centre date de plus de sept ans, mais c'est la polémique autour du rachat de la clinique MedPoint qui a retardé sa réalisation. À présent, ce projet dote le service de santé publique d'un hôpital spécifique pour traiter les malades souffrant d'un cancer se précise. Il sera réalisé en deux phases, dont la première est prévue pour cette année et concerne la réhabilitation du bâtiment existant, la mise en place des infrastructures nécessaires ainsi que l'aménagement des locaux. Selon nos informations, le lancement de l'appel d'offres pour cette première phase ne saurait tarder et les travaux devraient débuter fin mars pour s'achever vers le mois d'octobre. « Dès les travaux de la première phase complétés, nous commencerons le processus de décentralisation du service existant, qui se trouve à l'hôpital Victoria. Nous souhaitons que le New Cancer Centre soit opérationnel à partir du dernier trimestre de cette année et nous ferons le maximum pour atteindre cet objectif, sauf imprévus. Nous veillerons à ce que l'entreprise qui obtiendra le contrat respecte le calendrier des travaux », dit un des responsables du ministère de la Santé.

Par ailleurs, lors d'une activité mardi dernier dans le cadre de la Journée du Cancer 2017, le ministre de la Santé a annoncé l'acquisition de deux machines (“linear accelerators”) pour la radiothérapie. Il s'agit d'un équipement indispensable pour le traitement des malades et, valeur du jour, il n'en existe qu'une dans le service hospitalier public, lequel équipement date de plus de 20 ans. « In order to provide optimum treatment to patients, my ministry is in the process of procuring two linear accelerators which will eventually replace the existing one which has served its life span having been installed in 1994 », a souligné Anwar Husnoo. Des médecins de carrière sont ravis d'apprendre que le ministère s'apprête à faire l'acquisition d'un nouveau “linear accelerator”. « Le remplacement de cette machine ainsi qu'un deuxième équipement étaient “long over due”. À ma connaissance, elle est là depuis plus de 25 ans. Elle est archaïque et il faut avoir des équipements plus modernes et plus performants », commente un médecin.

La Journée du Cancer, commémorée en ce mois de février, était l'occasion pour les autorités mauriciennes de rappeler quelques chiffres inquiétants s'agissant de ce fléau. En 2015, le cancer était la 3e cause de mortalité chez nous : 13,3% des décès à Maurice et 14,3% à Rodrigues étaient liés au cancer. D'après le National Cancer Registry, un total de 2 489 nouveaux cas de cancers (1 082 cas parmi les hommes et 1 407 chez les femmes) ont été enregistrés en 2015.