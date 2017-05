CE SOIR AU SVICC : Nous donnerons le meilleur de nous-mêmes, a déclaré Sanam Puri

Deux ans après leur triomphe sur la scène mauricienne, Sanam Puri devenu le chouchou du public mauricien, enchantera les mélomanes ce soir à 19h30 au Centre Swami Vivekananda à Pailles. "Nous donnerons le meilleur de nous-mmes afin de nous surpasser et surprendre la foule qui sera présente", a dit le groupe vendredi, jour de leur arrivée à Maurice après une tournée mondiale. Sanam Puri, chanteur au visage d'ange, promet un concert endiablé avec un nouveau répertoire, des reprises et également des surprises. Il a bien voulu répondre à nos questions.

Vous avez été invité par Spelmedia et Events Plus a donné un troisième concert chez nous. Quels sont vos sentiments ?

Nous avons hâte d'être sur scène pour faire chavirer les coeurs des romantiques. L'île Maurice est l'une de nos destinations préférées et cet amour est réciproque. Les Mauriciens ont les fourmis dans les jambes et nous les invitons encore une fois à venir se trémousser en grand nombre devant la scène. Ce sera une soirée de folie avec des reprises et des nouveautés. Mon frère Samar Puri, Venky Subramaniyam et Keshav Dhanraj et moi-même ferons vibrer le public.

Vous avez remis les classiques du cinéma au goût du jour. Pourquoi avoir choisi ce style?

En Inde, il ya plusieurs groupes et de starlettes mort-nées, mais nous avons réussi, à la stupeur générale, à rester au sommet des charts et à créer un buzz sur Youtube. Il y avait un besoin redonner du lustre aux anciennes mélodies. La constance, la disponibilité et l'honnêteté de notre groupe font notre succès.

Il y a deux ans, vous avez fait un triomphe à Maurice. Quel regard portez-vous sur ces moments écoulés ?

Il fallait garder le contrôle artistique, diriger les vidéos et travailler sur de nouvelles chansons. Notre visite à l'île Maurice a été une bénédiction et après ce succès, nous avons eu des invitations pour une tournée mondiale qui nous a conduits aux Pays-Bas, Trinidad et Surinam. J'ai mis toute mon énergie de jeunesse à créer de nouvelles sonorités.

Comment s'annonce le concert de ce soir?

Je n'ai qu'une idée en tête: faire danser le public, avec La Bamba et d'autres reprises comme Mere Mehboob Qayamat Hogi, Gulabi Ankhen, Mere Sapno Ki Rani et également des nouveautés comme Ae Dil Hai Muskhil, Bulleya, Channa Mereya. Il y aura aussi des surprises.