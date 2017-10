CE SOIR DANS LA COUR DU MGI : Kunal Ganjawala et Aditi Singh Sharma sur scène

Kunal Ganjawala, l’une des plus belles voix de Bollywood et qui a enregistré plus de 1 000 chansons dans les différentes langues régionales de l’Inde, est arrivé à Maurice hier dans le cadre des célébrations nationales de la fête Divali. L’événement organisé par le ministère des Arts et de la Culture se tiendra à partir de 19 heures dans la cour du Mahatma Gandhi Institute. Aditi Singh Sharma, étoile montante de Bollywood, est arrivée par le même vol et posera sa voix sur les morceaux qui requièrent une voix féminine.

Le spectacle ce soir sera aussi le premier événement officiel du Premier ministre, Pravind Jugnauth, dans sa circonscription à l’occasion de la fête de la lumière. Outre la prestation d’artistes locaux et de Bollywood, le public aura l’occasion d’assister à une démonstration de rangoli, une représentation théâtrale, et de goûter aux délices de la cuisine indienne.

Kunal Ganjawala a donné son premier concert chez nous pour Divali 2007 au stade de Rose-Belle. Kunal Ganjawala s’est produit à deux reprises à Maurice, soit en 2006 et 2007. Même s’il a commencé sa carrière en 1998, il devait connaître la consécration suprême avec Bheegi Honth Tere du film Murder. Ce morceau devait lui permettre de décrocher le titre de meilleur chanteur aux Filmfare Awards et aux Zee Awards. Depuis, le chanteur enchaîne des titres à succès dont Humdum Suniya Re de Saathiya, Channa Ve Ghar Aaja Ve, Chocolate, Salaam E Ishq, Kyon Ki, Dhoom et Krissh.

Aditi Singh Sharma a fait ses débuts avec Yahin Meri Zindagi de Dev D. Elle s’est distinguée avec Dhoom Machale Dhoom, de Dhoom, et Sooraj Dooba Hein, de Roy.

Divali célébré avec faste

Divali, fête unificatrice et universelle de générosité, de prospérité et de partage, a été célébrée avec éclat hier à travers le pays. Les Mauriciens, profitant d’un temps magnifique, n’ont pas dérogé à la tradition en allumant des milliers de diyas (lampes en terre cuite), des lampions électriques et ont confectionné les gâteaux qui ont titillé les papilles et ont été partagés entre voisins et amis. Divali, qui veut dire rangée de lumières, est célébré en l’honneur de Lukhmi, déesse de la prospérité et de la richesse.

Cette fête est aussi organisée pour célébrer le retour du dieu Ram d’exil après 14 ans. Comme il faisait noir, les habitants d’Ayodhya avaient placé des rangées de lampes pour éclairer le retour de leur héros.

La fête de la lumière, qui avec le temps est devenue symbole de brassage des cultures, est l’occasion pour les Mauriciens dans un esprit de partage, d’ouverture aux autres et de fraternité de célébrer la victoire de la lumière, qui symbolise le bien, sur l’obscurité, relative au mal. Divali transcende les barrières et a pris une dimension nationale.

Des fêtes culturelles ont été organisées partout à travers l’île hier, et notamment à Vacoas, Quatre-Bornes, et Triolet.

Ambiance électrique à Vacoas

C’est dans une ambiance électrique que les habitants de Vacoas et des régions avoisinantes sont venus en grand nombre pour célébrer la fête de Divali dans la cour de la mairie. Le groupe Annadurai Tamize Khazagam de Vacoas, la Krumania Dance Academy, Vanida Thoplan et Yan ont repris les succès du moment. Ce spectacle s’est déroulé en présence du vice-Premier ministre Showkutally Soodhun, du ministre de la Sécurité sociale, Etienne Sinatambou, et du maire de Vacoas/Phoenix, Farhad Dowlut.

CÉLÉBRATION À STE-CROIX : Que les familles mauriciennes donnent des citoyens intègres, a déclaré le Cardinal Piat

C’est en l’église de Ste-Croix qu’a eu lieu cette année la traditionnelle messe organisée par l’Indo Mauritius Catholic Association pour marquer la fête de Divali. Le cardinal Piat, qui a présidé cette messe, entouré d’autres prêtres, s’est attardé dans son homélie sur le rôle clé de la famille dans la transmission des valeurs.

« Que les familles mauriciennes restent toujours des foyers de lumière où leurs enfants pourront toujours venir chercher soutien et inspiration pour devenir non pas des “roder bout” mais des citoyens intègres, responsables et généreux, non pas des “dominer” mais des serviteurs de la nation, non pas des violents mais des bâtisseurs de paix », a dit le Cardinal Piat.

Le chef de l’Église catholique s’est dit touché par la ferveur et le soin avec lesquels les Mauriciens de foi hindoue préparent les lampes qui illuminent leurs maisons. Lumières qui symbolisent d’une part « une soif et un désir de vivre ensemble » des Mauriciens dans le respect de la culture et de la religion des uns et des autres ainsi que dans une solidarité avec les plus pauvres et dans la paix et la justice sociale, et de l’autre, « l’espoir profond qui habite le cœur des Mauriciens ».