SOIRÉE DE GALA DE LA FÊTE DU PRINTEMPS : Un spectacle dans la pure tradition chinoise

Samedi dernier au J&J Auditorium à Phoenix, les artistes de la troupe de Henan ont gratifié le public mauricien d’un beau spectacle. Lors de cette soirée de gala qui clôturait une série de célébrations de la Fête du Printemps, inaugurant l’année de Coq de Feu, ont été présentés tour à tour 14 tableaux très variés avec de la danse ethnique traditionnelle, du chant lyrique, de la comédie, des acrobaties ainsi que des démonstrations d’arts martiaux. Ce gala d’une durée d’une heure et demie organisé par le ministère des Arts et de la Culture en collaboration avec l’Ambassade de Chine à Maurice et le Centre Culturel Chinois, a aussi mis en scène un spectacle proposé par les danseuses de la Chinese Cultural Centre (CCC) ainsi qu’une prestation de la soprano mauricienne Véronique Zuel-Bungaroo.

