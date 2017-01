SOIRÉES DANSANTES : « Dine and Dance » pour vos loisirs en 2017

« Dine and Dance » se présente comme une formule intéressante en matière de soirées animées. Il y a eu deux éditions de cette manifestation et pour 2017, Jacques Maunick (qui s’y connaît dans le domaine) invite le public mauricien à la « Soirée 50’s 60’s Nostalgie – Dine and Dance Vintage » prévue le 18 février 2017 à partir de 19 h au Hennessy Park Hotel.

Jacques Maunick, aux cotés de Stéphan Gébert, directeur de SG Productions, a annoncé qu’il veut renouveler l’expérience cette année. La proposition est bienvenue pour les mordus d’événements dansants. La formule de la « Soirée 50s 60s Nostalgie - Dine and Dance Vintage’ » du 18 février sera la même. Soirée dîner dansant vintage avec un 100% mauricien : ourite, cari poule, bringelle, dholl puri, achard, sagoo, lait de coco, tarte à l’ananas entre autres, sans oublier l’incontournable sorbet de Vona Corona. De 21 h à 1 h du matin, les invités pourront replonger dans la musique des années 50 et 60 et ballroom sur des airs de cha cha cha, tango, rock, valse, etc. Une musique de l’époque soigneusement sélectionnée, et dans un décor qui lui convient. Pour améliorer cette soirée vintage, Jacques Maunick a apporté deux propositions nouvelles à cette édition. La salle sera comportera un grand écran sur lequel seront projetées des photos des chanteurs de l’époque mais également des posters des films les plus célèbres. Les danseurs pourront évoluer sur une piste plus grande.

Dine and Dance 100% French

Place à la soirée dansante à la française avec la formule « Dine and Dance 100% French » annoncée par Jacques Maunick pour le 6 mai 2017. Comme le deuxième tour de l’élection présidentielle française se tiendra le dimanche 7 mai, Jacques Maunick profite de l’événement pour inviter les amoureux de la chanson française à venir danser et se divertir. « Dine and Dance 100% French » n’est autre qu’une soirée dansante qui fera revisiter les succès de la variété française uniquement. Le menu comportera des plats 100 % français. Jacques Maunick a fait ressortir que le « Dine and Dance 100% French » est une proposition inédite mais qu’elle représente aussi un grand défi pour les organisateurs.

De son côté, Stéphan Gébert a déclaré que ces soirées se présentent comme de rares opportunités pour les Mauriciens de venir danser et de dîner dans une atmosphère conviviale à un prix vraiment très abordable.

Le billet de « Soirée 50s 60s Nostalgie – Dine and Dance Vintage » du 18 février 2017 est à Rs 850 par personne. Ce tarif inclut le dîner et la soirée dansante.