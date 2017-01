SOLDAT V : La complicité musicale de deux frères d’armes

L’année Bien Passer pour le duo Soldat V, formé par Master Topher et Comm’again. Les deux complices entament 2017 avec optimisme, après la sortie en décembre de leur premier album façonné à leur image. Le fruit d’une belle complicité pour ces deux cousins.

Enfants, ils chantaient déjà ensemble. Aujourd’hui, Master Topher et Comm’again ont respectivement 25 ans et 22 ans. Avec l’opus de 16 titres L’année Bien Passer, sorti fin décembre 2017, ils veulent démontrer comment la musique peut à la fois adoucir les mœurs et être une plate-forme de reconnaissance nationale.

Épopée musicale.

“Cet album est le fruit de notre complicité, mais aussi celui d’une détermination et d’un dur labeur de plus de cinq ans”, confie Master Topher. Les cousins Prudence et Brasse, qui se considèrent comme “des frères d’armes”, ont grandi dans la même région et connu quasiment le même parcours. À Camp Levieux, tout comme sur les réseaux sociaux, le duo compte de nombreux followers assidus, qui suivent leur évolution artistique depuis des années. “Il y a sept ans, nous avons commencé notre carrière musicale en intégrant le groupe d’un ami en commun, qui nous a sollicités pour donner de la voix au sein de sa formation.” Toutefois, après quelques mois, le groupe se sépare et chacun continue sa carrière en solo, mais les cousins préfèrent la poursuivre en duo. “On aime la musique; à deux, c’est bien mieux”, souligne Comm’again. L’Année Bien Passer a entièrement été enregistré au Loulou Studio, que possède l’auteur, compositeur et interprète Master Topher à son domicile.

Répertoire ambiancé.

Le répertoire de Soldat V est très ambiancé et love, avec des styles divers : séga, reggae trap, dancehall, zouk ballade, etc. Soutenus par leurs racines urbaines, ils veulent offrir aux Mauriciens un style unique. “Nous expérimentons tous les styles, et nous avons même abordé la musique électronique, un peu à la Stromae”, confie Master Topher. Un genre qu’on retrouve sur le titre C’est la fête et Welcome to Mauritius. “Se enn albem repoze ki pou fer Morisien vwayaze a traver diferan iniver.”

Les thèmes abordés sont variés, mais le duo met un point d’honneur à raconter en musique ses vécus et ses déboires de cœur, notamment dans Give me Love, L’amour fait mal, Nou bann fam, La première fois, Explique Twa, Pardon ou encore Mi aime a ou. Dans ce dernier titre, Soldat V touche au kreol réunionnais.

L’année Bien Passer compte aussi des featurings intéressants, à l’instar de B.I.G sur le séga Tempo Bizin Soufflé qui, avec son rythme entraînant, ne manquera pas de vous faire bouger, autant que Nu L’amour. L’album comprend également un cover de Hello, chanson d’Adèle, et un titre instrumental.

La marque de fabrique de Soldat V, “c’est la symbiose, et c’est ce qui nous fait avancer musicalement”. L’opus est en vente chez tous les disquaires à Rs 200.