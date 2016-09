Soleil, plage, paddle et sports nautiques

L’été pointe déjà le bout de son nez. Et qui dit été, dit plages, baignades, mais aussi l’occasion de s’initier ou de pratiquer les sports ou activités nautiques. Kitesurf, paddle, seakart, wakeboard, subscooter... Autour de Maurice, comme au Morne, Mont-Choisy, ou à Tamarin, avec la panoplie de loisirs et sports aquatiques sur ou sous l’eau qu’offrent les différents prestataires, vous n’aurez que l’embarras du choix...

Du 5 au 15 septembre, le Morne Kite beach — One eye — a accueilli les meilleurs riders du monde entier pour la compétition Kitesurfing Pro 2016 Wave & Freestyle Grand Slam, organisée par Global Kitesports Association (GKA). Cette compétition a été l’une des quatre étapes initiales du Tour International 2016. Parmi eux, quatre participants mauriciens, dont Mervin Louis, Jeremy Chan, Max Bonieux et Ninja Bichler ont également pu démontrer leurs aptitudes sur les plans d’eau mauriciens et se mesurer aux grands noms du kite. Comme Le Morne, réputé pour être l’un des meilleurs spots au monde, à Maurice, d’autres sites comme Pointe-d’Esny ou Anse-la-Raie connaissent aussi une popularité grandissante auprès des professionnels et amateurs de kitesurf.

Avec l’arrivée de l’été, l’envie aussi de découvrir de nouveaux loisirs nautiques comme le kitesurf qui attire chaque année de nouveaux pratiquants. Le kitesurf est un sport de glisse consistant à évoluer avec une planche à la surface d’une étendue d’eau en étant tracté par un cerf-volant.

Le kitesurfeur accroché à l’aile par son harnais est piloté à l’aide d’une barre où sont reliées les lignes de traction. C’est donc le vent qui tracte sur l’eau à l’aide de cette aile. Le Kite surf offre d’excellentes sensations aux amateurs d’adrénaline et des moments de pur bonheur en s’envolant littéralement dans les airs. À Maurice, il existe quelques écoles de kitesurf.

Yeoneye est une des écoles implantées au Morne, au sud-ouest de Maurice. Engagé et diplômé dans l’enseignement des sports de glisse depuis plus de 18 ans en planche à voile, ski alpin, snowboard, wakeboard, kitesnow et kitesurf, Yoann a ouvert le Yoaneye Kite Center en 2006. La plage du Morne réunit toutes les conditions idéales pour la pratique de ce sport: du vent, de l’eau chaude, peu profonde, et des vagues.

La pratique du surf intervient sur deux sites. La plage dite « kite Lagoon », idéale pour les cours, la supervision et les premiers sauts. Cette plage est située au pied de la montagne du Morne. Pour les experts, la pratique pourra se faire sur la plage dite « la pointe ». Elle permet un accès rapide aux différents spots de vagues, Manawa, Oneye, Chameau, Little reef et bien d’autres petites reforme à l’intérieur du lagon. La direction du vent y est side shore.

L’école référencée par le label international IKO, ainsi que par les labels français « l’AF kite » et « pro kite centre » offre tous types de stages, de l’initiation au perfectionnement.

Les cours peuvent être : collectifs, limités à 4 élèves par moniteur avec chacun son propre matériel. Coaching semi-privé avec les cours freestyle et vagues. (2 personnes max), Coaching Privé pour une progression rapide et riche de connaissance. Les cours sont assurés 7 jours sur 7 en français, anglais et russe. Tout le matériel est inclus dans les tarifs de l’école, dont planche, kite, harnais, casque, gilet de sauvetage.

Allier détente et activité aquatique

A côté du kitesurfing, une des activités nautiques qui a la côte en été est bien le Paddle. Et à Tamarin, on ne sort pas sur l’eau sans sa planche ou paddle. Situé en face de la plage publique de Tamarin, le club de sports nautiques Nautical Mind propose toutes sortes d’activités aquatiques accessibles à tous durant la période estivale, dont parmi le SUP (Stand Up Paddle), qui signifie littéralement « pagayer debout », et qui est l’activité nautique à la mode. « Le paddle est une activité très demandée. Et est accessible non seulement aux touristes, mais aussi aux Mauriciens. Il est possible de louer un paddle pour Rs 600 l’heure par personne (le forfait est appliqué pour un groupe de 10 personnes). Il est aussi possible de bénéficier d’un cours auprès d’un moniteur à Rs 1000 l’heure», nous dit Frédéric Edouard, moniteur.

À Tamarin, lorsque la houle n’est pas au rendez-vous, cette activité a la côte et est pratiquée dès l’aube. Et le club privilégie les balades dans le lagon pour l’initiation et la découverte des paysages. « Nous faisons des balades dans la baie dès 6 heures pour admirer le lever du soleil », dit-il. Pour pratiquer le paddle, il précise qu’il faut savoir nager. Mais le paddle reste l’activité la plus facile, il suffit de s’armer d’une planche et de se tenir debout en avançant sur l’eau en ramant avec une pagaie.

Certains établissements hôteliers proposent aussi le SUP yoga. En plus du paddle, le club de Tamarin fait découvrir à ses clients d’autres loisirs nautiques tels que aussi le kayak, le surf, le ski nautique, le Wakeboard. Comme le paddle, le kayak est à la portée de toutes les bourses. Le kayak “simple” (1 personne seulement) est loué à Rs 500 l’heure, tandis que le double est accessible à Rs 700. Quant à la pratique du wakeboard qui s’apparente au ski nautique, elle jouit tout aussi bien d’une belle réputation et coûte Rs 500 pour 10 minutes.

Découvrir le monde sous-marin

La saison estivale est aussi l’occasion de s’initier au snorkeling ou plongée sous-marine. Une manière amusante de découvrir et d’observer les coraux et la vie sous-marine. Pour cela, il vous faudra demander conseil auprès d’un moniteur qualifié ou d’une école de plongée. Il vous faut déjà savoir que vous aurez besoin d’un masque et d’une combinaison de plongée. Ensuite, prévoir un tuba. Et enfin, une paire de palmes pour mieux vous déplacer sous l’eau. Pour les débutants, le baptême se fait d’abord dans une piscine. À Flic-en-Flac, Tamarin, Rivière-Noire, ou encore dans le nord, les spots de plongée sont nombreux et sont accessibles en bateaux.

Le subscooter

Voici une activité à découvrir seul ou en couple, les fonds marins tout en savourant le plaisir de piloter soi-même son propre scooter sous-marin. Le subscooter ressemble à un scooter de route, équipé d’une large coupole hermétique offrant aux pilotes et passagers une vue panoramique du monde sous-marin, de respirer librement, le niveau d’eau à l’intérieur s’arrêtant aux épaules. Selon Dawood Jawahir, Commercial Manager de Blue Safari à Trou-Aux-Biches, la plongée dure un peu plus d’une demi-heure à une profondeur de 3 mètres et est accessible même aux personnes ne sachant ni nager ni plonger ! Apporter uniquement maillot de bain et serviette, une combinaison de plongée sera fournie gratuitement. L’embarquement se fait tous les jours de 9 h à 17 h (été).