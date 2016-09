SOLIDARITÉ : Aidez Sabana à acheter son implant cochléaire

Sabana Shamtally, qui va fêter ses 16 ans bientôt, a besoin d’aide. Souffrant de déficiences auditive et vocale depuis sa naissance, elle a subi une opération en Inde à l’âge de 5 ans pour se faire poser un implant cochléaire. « L’opération était réussie. Ma fille pouvait désormais entendre et s’exprimer et elle a poursuivi ses études dans une école privée à Eau-Coulée », raconte son père, Reshad. « Mais elle devait se rendre en Inde après huit mois pour suivre des traitements », poursuit-il. Cependant, une terrible nouvelle s’est abattue sur le père de famille. L’appareil que portait sa fille étant défectueux, Reshad s’est rendu à La Réunion pour une consultation avec l’audioprothésiste Jean Baptiste Roumy, responsable du Centre Audition Réunion (CAR). Verdict : le renouvellement de l’implant cochléaire coûtera 10 687 euros, soit environ Rs 428 000. Une somme que le père n’arrivera pas à réunir car il fait face à de graves difficultés financières, notamment du fait des dépenses encourues ces dernières années pour les soins médicaux de sa fille. Aussi il lance un appel à la générosité des Mauriciens. Les donateurs pourront contacter Reshad au 5821-2443 ou effectuer leur don par voie bancaire à la MauBank (060-100026873).

VOYAGE EN INDE

L'augmentation du prix du vaccin obligatoire décriée

Celui-ci est passé de Rs 135 à Rs 1142

Des membres d'une même famille, qui devait se rendre en Inde pour un pèlerinage, ont eu le choc d'apprendre que le vaccin obligatoire est passé de Rs 135 à Rs 1142. Ce qui représente une augmentation de 800%, déplorent-ils.

Ce nouveau tarif pour le vaccin obligatoire vers l'Inde est en vigueur depuis le début du mois d'août. Il protège notamment contre la dengue, le chikungunya et l'hépatite. Toutefois, cette augmentation de Rs 1007 est décriée par les voyageurs. Dans le courant de la semaine, une famille de Quatre Bornes qui devait se rendre en Inde pour un pèlerinage a écrit au ministre des Finances, Pravind Jugnauth pour se plaindre de cette situation. Elle rappelle que c'est actuellement la saison de pointe pour les pèlerinages tels que le Char Dham Puja ou Haridwar. Beaucoup de familles modestes économisent pour se rendre à ces pèlerinages. « Pour une famille de 4 personnes il faudra trouver Rs 4000 en plus pour les vaccins », disent les voyageurs. Au ministère de la Santé, une source explique que cette augmentation est due à un changement dans l'approvisionnement. Le vaccin habituellement acheté de l'Inde étant indisponible, il a fallu se tourner vers l'Europe.