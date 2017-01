Dans le cadre de la célébration de l’Épiphanie, les 48 chefs de l'ordre des Disciples d’Auguste Escoffier de l’océan Indien (Maurice) se mobilisent ce 7 janvier au Caudan Waterfront pour confectionner et vendre des « galettes des Rois » pour le bénéfice de l'Association des personnes en larmes (APPEL) de Roche-Bois. Cette Ong œuvre pour la réinsertion sociale des personnes vulnérables de cette région de Port-Louis.

« C'est aujourd'hui une tradition pour les quelque 25 000 chefs Disciples d’Auguste Escoffier à travers le monde de saisir l'occasion de la célébration de l'Épiphanie (voir encadré) pour confectionner et vendre des “galettes des Rois” pour une bonne cause », explique au Mauricien l'administrateur général de l’ordre des Disciples d’Escoffier, Yves Dumont. « Les recettes serviront à financer les œuvres de l'APPEL de Roche-Bois. Cette Ong œuvre pour la réinsertion sociale des personnes vulnérables de cette région de Port-Louis et gère un abri pour personnes vulnérables, l'ARCH (APPEL Rehabilitation Centre and Halfway) », explique le chef.

Selon notre interlocuteur, Auguste Escoffier (1846/1935) a été le chef le plus célèbre de son temps, et son œuvre d’écrivain culinaire a largement inspiré les générations suivantes. « En fait, c'est lui qui a codifié la cuisine française », ajoute Yves Dumont.

« Visionnaire et père de la cuisine moderne, c’est Escoffier qui a développé le concept de brigade de cuisine, en répartissant les différentes tâches à chacun des cuisiniers. Son “Guide culinaire” reste la bible de nombreux cuisiniers encore à notre époque », poursuit notre interlocuteur.

Toutefois, ajoute-t-il, la confrérie internationale des Disciples d’Escoffier n'a été créée qu'en 1954 par Jean Ducroux, un ancien cuisinier d’Auguste Escoffier, pour honorer sa mémoire. « Lors de la première réunion, 80 personnes ont été intronisées. Il y a aujourd’hui plus de 25 000 membres dans cette association, dont 2 000 en France et 48 à Maurice », précise-t-il. L’association, poursuit notre interlocuteur, a pour but de promouvoir et poursuivre l’œuvre d’Auguste Escoffier en maintenant les grandes traditions de la cuisine. « Tout au long de l’année, nous réalisons également de nombreuses manifestations caritatives autour de thèmes ayant trait à la gastronomie », indique-t-il.

Selon Yves Dumont, leur association cherche à perpétuer l'esprit et les valeurs des Disciples d'Escoffier. « Égalité et Apparence (les disciples n’ont pas de différence de grade), Connaissance et Transmission (les disciples s’efforcent de partager et transmettre leur connaissance), Culture et Modernité (les disciples respectent l’histoire culinaire et prônent une perpétuelle évolution), et Générosité et Unité (les disciples soutiennent une cause caritative) sont les valeurs de notre association », élabore-t-il. « Pour faire partie des Disciples d’Escoffier, une des conditions est d’être parrainé par deux de ses membres », ajoute le chef.

Hommage à l'Enfant Jésus

L'Épiphanie est une fête chrétienne qui célèbre le Messie (en tant qu'Enfant Jésus), venu et incarné dans le monde, et qui reçoit la visite et l'hommage des Rois Mages (Gaspard, Melchior et Balthazar). Elle a lieu le 6 janvier ou le premier dimanche après le 1er janvier.

Diverses coutumes sont observées à cette occasion. Par exemple, une « galette des Rois », gâteau contenant une fève, est partagée ce jour-là. Celui qui trouve la fève dans sa part de galette devient alors le roi.