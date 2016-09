SOLIDARITÉ : Gamma Materials soutient financièrement l’APRIM

Gamma Materials a remis cette semaine un chèque de Rs 208 000 à l’Association des Parents pour la réhabilitation des infirmes moteurs (APRIM). Cette école accueille depuis 29 ans des enfants et des adultes atteints de paralysie cérébrale et physique.

« Pour nous, chez Gamma Materials, il est primordial que les employés soient parties prenantes de nos actions sociales. À travers notre soutien à l’APRIM, nous aidons non seulement certains de ses bénéficiaires qui vivent à Bambous à avoir une meilleure qualité de vie et à croire en eux-mêmes, mais nous avons également comme ambition d’aider à l’avancement de cette région en rendant ses habitants fiers de leur endroit. En tant qu'entreprise évoluant dans le domaine de la construction, il demeure important pour nous de poser les jalons pour la construction et le progrès de la communauté. Nous avons voulu donner un coup de pouce au travail de l’association car la paralysie ne devrait pas être un frein à l’épanouissement d’un être humain », a déclaré Bernard Lan, general manager de Gamma Materials.

Au-delà d’un programme spécialement conçu pour leur développement intellectuel, les étudiants reçoivent à APRIM toute l’attention d’une équipe de professionnels composée de deux ergothérapeutes, d’un orthophoniste, d'un personnel enseignant et de parents volontaires, qui les encadrent au quotidien. Josiane Ah Siong dirige non seulement l’APRIM depuis sa mise sur pied, mais elle vit aussi personnellement le quotidien des étudiants. En effet, parmi les 24 bénéficiaires de l’établissement se trouve sa fille. « Chaque jour représente une opportunité pour permettre à nos étudiants de vivre pleinement leur vie et la fierté est immense quand nous voyons leurs progrès, comme prendre conscience de leur sens, faire des mouvements comme s’asseoir, faire quelques pas ou encore articuler quelques mots. C’est le travail que l’APRIM entreprend depuis 29 ans et nous avons de nombreux projets pour l’avenir, notamment celui de transformer l’établissement en un centre de santé », a fait ressortir Josiane Ah-Siong.

L'occasion aussi pour cette dernière de remercier Gamma Materials, qui croit au travail de l’association, qui consiste à donner aux enfants et aux adultes les moyens appropriés de s’épanouir et de profiter de leur vie. « Ce soutien demeure essentiel si nous voulons investir dans des équipements qui allégeront le quotidien de nos étudiants » , a-t-elle ajouté.