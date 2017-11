SOLIDARITÉ : Shahana Shamtally a besoin de Rs 300 000 pour soigner sa surdité

Née avec une surdité profonde bilatérale, Bibi Shahana Shamtally doit se rendre à La Réunion pour ses suivis médicaux. Mais pour ce faire, elle a besoin d'une somme de Rs 300 000. Ses parents, déjà endettés, sollicitent de fait l’aide du public pour les aider à financer ce voyage. Rashid, le père de la jeune fille, relate que Shahana avait un an et demi quand a été découvert son handicap. Elle a subi une première chirurgie à l’âgé de cinq ans pour un implant cochléaire à l'oreille. L’adolescente s’est fait opérer en Inde. « Nous avons dépensé Rs 4 millions pour sa chirurgie, avec des va-et-vient en Inde et à La Réunion. Je suis endetté de Rs 2 millions. Je n’ai plus les moyens de financer les traitements de ma fille. Raison pour laquelle je lance un appel à la solidarité des Mauriciens », soutient le père.

Ce dernier souligne que grâce à son implant, Shahana parvient à entendre « un peu ». Mais ses suivis médicaux sont nécessaires pour qu’elle puisse mieux entendre. « Selon les médecins, elle arrive à entendre à 55%. Nous souhaitons que notre fille guérisse rapidement et qu’elle puisse apprendre à parler et s’exprimer. Ainsi, elle pourra mener une vie normale », espère Rashid. Pour venir en aide à Shahana, vous pouvez appeler sur le 5821-2443 ou verser vos dons sur le numéro de compte (MauBank) suivant : 060-1000268-73.