SOMMELLERIE : Un métier qui se féminise enfin !

De plus en plus habitués à voir des femmes au poste de sommelier, les clients sont aujourd’hui moins surpris qu’il y a cinq ou dix ans. Métier du secteur de l’hôtellerie et de la restauration, le sommelier est un professionnel de la dégustation des vins. Son rôle consiste en la maîtrise de l’art d’accorder vins et mets. Du conseil de la clientèle pendant le dîner en fonction de leurs goûts et de leurs plats en passant par l’élaboration de la carte des vins, de la présentation de nouveaux vins ou de millésimes rares, jusqu’à l’organisation de dégustations, de la gestion du stock de la cave et des bars, la formation du personnel, les promotions pour le vin, le sommelier est le spécialiste et le responsable de tout ce qui a trait aux vins et aux spiritueux. L’apanage des hommes, ce métier se féminise de plus en plus à Maurice. En marge de la Journée internationale de la Femme, nous avons rencontré trois jeunes femmes qui se sont engagées dans cette voie et qui exercent dans les boutiques ou dans les restaurants gastronomiques des grands hôtels. Fleur Edel-Seebhundun, aux commandes de la boutique 20/Vin de Flacq, Pascaline Chettiar, travaillant pour la compagnie Eastern Trading, et Kate Woo Poon, sommelière à l’hôtel Hilton nous dévoilent les arcanes du vin.

Longtemps réservé à la gent masculine, le monde du vin s’est féminisé depuis quelques années. Le constat établi à la Mauritius Institute of Training and Development (MITD-Ecole hôtelière Sir Gaëtan Duval) à Ébène est que le tiers des étudiants en sommellerie sont des filles. Quoique minoritaires encore, des jeunes filles s’intéressent de plus en plus au métier. «Cette année, nous avons accueilli deux filles sur 12 inscrits. Certaines d’entre elles commencent, dans un premier temps, par le cours de “wine tasting” avant de poursuivre leurs études en sommellerie. Le nombre de filles est plutôt constant depuis ces cinq dernières années», nous dit Ram Pareatumbee, Food & Beverage Coordinator à la MITD.

Premier contact

Fleur Edel-Seebundhun fait partie des deux sommelières du groupe Grays. À 30 ans, la jeune femme s’occupe d’environ 600 références (spiritueux, vins, cigares) à la boutique 20/vin de Flacq. Il était inévitable que cette jeune femme, d’origine alsacienne et qui a grandi dans une famille qui compte des amateurs de bons vins, s’intéresse un jour passionnément au vin. «En France, le vin fait partie de notre culture. J’ai vraiment commencé à apprécier le vin très jeune, vers mes 16 ans, mon père étant un fin connaisseur en vins», raconte-telle. Elle fait ses armes dans son pays natal après avoir décroché son bac et un BTS en hôtellerie. «Je m’étais d’abord prédestinée au bar, mais en allant passer l’été en Corse, j’ai rencontré une chef sommelière extraordinaire qui m’a emmené faire des dégustations tout autour de la Corse. J’ai donc décidé de changer de voie et de m’orienter vers la sommellerie. Les vins, les spiritueux, les sakés, les cigares sont des produits si riches, si diversifiés, qu’on en apprend tous les jours et dont on ne se lasse jamais», dit-elle. C’est ainsi qu’en 2008, elle embrasse tout naturellement le métier de sommelier en Alsace avant de venir à Maurice travailler pour le groupe Constance. Elle s’envole ensuite aux Maldives dans le cadre de l’ouverture d’un hôtel, puis passe six ans aux Seychelles. Elle revient enfin à Maurice où elle travaille pour Grays.

Kate Woo Poon, elle, s’est lancée avec passion dans le métier depuis six ans. Après son HND en Hospitality Management à l’école hôtelière Sir Gaëtan Duval, la jeune femme de 27 ans débute comme commis sommelière au Sofitel Imperial en 2011, puis prend de l’emploi au Sugar Beach en 2012. Elle exercera ensuite le poste de sommelière successivement au restaurant Wine Connection pour la société Grays, 20/Vin de 2012 à 2013 et au restaurant Château Mon-Désir à l’hôtel Maritim en 2014. Depuis novembre 2014, elle est sommelière au Hilton Mauritius Resort & Spa. Comme Fleur, sa première approche avec le vin s’est produite pendant l’adolescence :

«J’aimais bien prendre un verre de vin lors des repas en famille, mais la vraie passion est née à Sancerre, en France, lors de mon stage où j’ai passé cinq mois dans un loft entouré de vignes et j’ai eu l’occasion de visiter pas mal de caves et déguster des vins de la région de la Loire.»

Comme ses deux consœurs, Pascaline Chettiar n’a pas hésité une seconde à se lancer. Aujourd’hui âgée de 27 ans, cela fait neuf ans qu’elle est dans ce domaine. Avec ses collègues, elle gère plus de 700 références à Eastern Trading, parmi lesquelles des crus renommés, tels le Saint Julien, le Château Léoville Barton 1999, Margaux, Château Giscours 1995, Champagne Cristal de Rœderer 1997...

Un métier astreignant

Selon Pascaline Chettiar, pour devenir sommelier, « il faut plusieurs années d’expérience. D’abord, être commis de salle, ensuite commis sommelier en début de carrière, sommelier puis chef sommelier. Avec, bien entendu, des formations nécessaires en hôtellerie-restauration, généralement une mention complémentaire en sommellerie et l’obtention d’un diplôme. Le sommelier est un conseiller en vins. Il se doit de trouver les vins les plus adaptés à la cuisine ou à la clientèle du restaurant où il travaille. Il doit avoir une connaissance des vins et des spiritueux (alcools) du monde entier, des cigares, aussi bien que des boissons non alcoolisées tels que le café et les eaux. Mais il peut tout aussi bien exercer dans d’autres établissements (magasins de vins, caves, distributeur et importateur de vins, entre autres). L’accompagnement du client dans ses choix et le service restent les mêmes».

Les trois expertes qui travaillent à plein temps consacrent plusieurs heures par jour aux vins, sans compter les multiples soirées dégustation auxquelles elles sont conviées. La journée d’une sommelière implique de multiples responsabilités. Si dans les boutiques 20/vin, comme nous l’explique Fleur, «les journées peuvent être très variées... entre la vente à la clientèle, le rangement de la boutique, la réception des bouteilles provenant du store, les formations au head office, nnn

nnn il m’arrive aussi de faire la livraison à des clients particuliers, ordonnancer leur cave à vins».

A l’hôtel, les journées se déroulent différemment. «Nous animons une formation une à deux fois par semaine avec le personnel. Nous devons aussi prendre la réquisition des vins et ranger les caves, vérifier les vins sur les bars et remplir le stock des bars, préparer les verres et la mise en place des vins. Durant le service, nous allons rencontrer le maximum de clients pour leur conseiller et à la fin du service, nous faisons le contrôle des stocks dans les bars et les restaurants avant de préparer la réquisition pour le lendemain», nous dit Kate, la sommelière du Hilton Resort & Spa.

“Sommelière”, un nom si difficile à prononcer ?

Serait-ce un nom si difficile à prononcer, “sommelière ? Lorsqu’on est une femme et que l’on conseille la clientèle sur le choix des bouteilles, cela pourrait être contraignant. Difficile, par exemple, de se faire accepter des clients habitués à voir des hommes à ce poste. Pour Fleur, le principe de «métier d’homme» est totalement incongru : «De plus en plus de gens ont l’habitude de voir des sommelières. Si nous sommes de bons conseils, le client reviendra, peu importe si c’est un homme ou une femme. A mes débuts en France, on cherchait souvent mon collègue : on ne voulait pas se faire conseiller par une femme. Tout cela est révolu». La grossesse ne pose non plus aucun problème, à l’en croire, même si le regard des gens sur une femme enceinte qui déguste du vin n’est pas toujours positif. «J’ai été enceinte lorsque j’exerçais le poste de chef sommelier aux Seychelles. J’organisais des dégustations, je goûtais certes un peu de vin, s’il le fallait. Par contre, les enfants de sommeliers ont un problème... ils sont atteints très tôt des mêmes tics du métier de leurs parents. Ils sentent tout, ils mettent toujours leur nez dans les verres de vin et veulent souvent les goûter», dit Fleur, mariée à un sommelier exerçant dans le milieu hôtelier et mère d’un enfant.

Un Viognier avec des Mine Bouillies !

Au sujet des accords mets mauriciens et vins, les trois sommelières nous laissent comprendre qu’il existe des règles bien précises. Selon Fleur, «avec les plats épicés (briani/curry), un accord très sympa est un vin blanc tel un Gewürztraminer aux notes épicées avec une pointe de sucre pour adoucir la puissance des épices. En été, il faut faire attention à ne pas choisir un vin trop puissant du fait de la chaleur, il vaut mieux partir sur un vin rouge léger, tel un Pinot noir».

Kate suggère elle aussi de prendre des vins blancs fruités tels Gewurztraminer d’Alsace ou «du Chenin Blanc d’Afrique du Sud pour accompagner les currys mauriciens. Ces vins fruités viennent apaiser les épices du curry, mais contiennent assez d’acidité pour soutenir le plat. Pour les fruits de mer et poissons, je propose du Sauvignon blanc ou du Chardonnay. Un Viognier avec des ‘Mine Bouillies’. Un bon Syrah pour accompagner nos civets ou “salmis” de canards, de cerfs et autres viandes de chasse». Notons, au passage, que même nos fameuses Mine Bouillies ont leur vin, avis aux tenanciers de snacks ! Pour Pascaline:«La cuisine mauricienne étant épicée, un blanc aromatique avec une pointe de douceur reste intéressant. Quant aux rouges, généralement moyennement puissants, avec des arômes d’épices».

Vous avez dit Cépage ?

Pour ceux qui veulent connaître les finesses entre les grands cépages (mot ignoré par la plupart des Mauriciens et subtilités que maîtrisent seuls les amateurs, il faut le reconnaître), par exemple, l’avantage de prendre un Cabernet, une Syrah, un Merlot, etc., (et là, tenez-vous bien, les terminologies œnologiques crépitent, le vin devient poésie, seuls les initiés aux mystères comprendront) Pascaline Chettiar répond : «Le choix du cépage dépend surtout des préférences gustatives du client. Le Cabernet Sauvignon donne des vins corsés aux arômes d’épices et de fruits noirs, la Syrah s’exprime sur la puissance avec un bouquet généralement épicé et fruité. Le Merlot, quant à lui, donnera un vin souple aux notes de fruits noirs et de fruits rouges». Fleur ajoute que pour le cépage, «le travail du vigneron (vieillissement, assemblage) le climat, le sol y sont pour grand-chose. Le cépage est une variété de raisins, comme une pomme Granny Smith est différente d’une pomme Golden, il en est de même pour les raisins: une Syrah est différente d’un Cabernet et ne pousse pas dans les mêmes climats». Et comment repérer les cépages sur l’étiquette? «Pour les vins du Nouveau Monde (Chili, par exemple), d’Afrique du Sud, de la Nouvelle Zélande...), c’est assez simple, le cépage est très souvent marqué sur l’étiquette. En Europe, c’est un petit plus délicat : les appellations d’origine contrôlée indiquent un nom, mais pas forcément le cépage. Il faut donc savoir qu’un Chablis n’est pas le nom du cépage, mais l’AOC et qu’il est fait à partir de Chardonnay, là où est aussi l’utilité d’avoir un sommelier dans une boutique, car nous connaissons la majorité des AOC et leurs cépages», dit Fleur.

Tout un monde révélé par nos trois sommelières où le vin se déguste avec modération et ne se poivrote pas par rasades !