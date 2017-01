SOMMET DE L’UNION AFRICAINE : SAJ à Addis Abeba à la fin du mois

Le Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, dirigera la délégation mauricienne au sommet des chefs de l’Union africaine qui aura lieu à Addis Abeba les 30 et le 31 janvier prochain. SAJ devrait profiter de cette occasion pour inviter les chefs d’État présents au sommet économique de l’Union africaine qui aura lieu à Maurice du 20 au 22 mars.

Un des points forts du prochain sommet sera l’élection du nouveau président de la Commission de l’Union africaine. Cinq candidats sont en lice : le ministre des Affaires étrangères du Botswana, Pelonomi Venson-Moitoi, le ministre équato-guinéen des Affaires étrangères, Agapito Mba Mokuy, la ministre des Affaires étrangères du Kenya, Amina Mohamed, le ministre tchadien des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Coopération internationale, Moussa Faki Mahamat, et le Sénégalais Abdoulaye Barthily.

La candidate du Kenya était à Maurice la semaine dernière pour rencontrer le Premier ministre sir Anerood Jugnauth. Un envoyé spécial du gouvernement sénégalais est attendu à Maurice demain afin de solliciter le soutien du gouvernement mauricien pour le candidat sénégalais Abdoulaye Barthily. Le sommet économique de l’Union africaine prévu à Maurice en mars prochain réunira non seulement les chefs d’État africains ou leurs représentants, mais également les décideurs économiques, ceux de la société civile, du secteur privé ainsi que des universitaires.

La rencontre sera consacrée à la transformation du continent africain à travers la mise en œuvre de l’Agenda 2063 à une vision panafricaine de l’Afrique qui se résume comme suit : « An integrated, prosperous and peaceful Africa, driven by its own citizens, representing a dynamic force in the International arena. » À Addis Abeba, le Premier ministre évoquera la stratégie africaine de Maurice. Il poursuivra sa campagne de mobilisation en vue d’obtenir le soutien des pays africains à la résolution présentée par Maurice aux Nations unies concernant le recours à la Cour internationale de Justice dans le cadre de la lutte en vue de permettre à Maurice d’exercer son droit de souveraineté sur les Chagos.