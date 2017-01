SON ÉPOUSE DÉCOUPÉE AU “GRINDER” : Le procès d’Ashish Takoordyal débute demain

Le procès intenté à Ashish Takoordyal pour le meurtre de son épouse, Deepa Takoordyal, 33 ans, et dont le corps démembré avait été retrouvé le 25 janvier 2014 au pied d’une falaise dans la région de Trois-Mamelles, débute demain devant les Assises. Initialement poursuivi sous une charge d’assassinat avec préméditation, il répond désormais de la charge d’homicide involontaire en plaidant coupable.

Le 25 juillet dernier, lors de sa comparution en cour de Curepipe, le Directeur des poursuites publiques (DPP) a décidé de réduire la charge provisoire d’assassinat avec préméditation retenue contre lui à celui d’homicide involontaire. Il a plaidé coupable et est défendu par Me Coomara Payendee. Ashish Takoordyal est accusé d’avoir étranglé puis découpé son épouse avec un “grinder”. Deepa Takoordyal, une mère de 33 ans et habitant Eau-Coulée, portée manquante depuis le 9 janvier 2014, avait été retrouvée le 25 janvier, au terme de plusieurs jours de recherches, par la Major Crime Investigation Team (MCIT) en collaboration avec la Special Supporting Unit (SSU). Ce sont les restes du corps disséminés dans deux sacs-poubelles qui avaient été retrouvés dans un ravin surplombant la montagne de Trois-Mamelles. L’époux de la victime, Ashish Takoordyal, 36 ans et vigile de son état, était d’abord soupçonné, car il n’avait pas réagi pour signaler la disparition de son épouse. C’est la mère de Deepa, Jayantha Ramlochun, 61 ans, qui s’en était chargée, sa fille ayant bénéficié d’un Protection Order (PO) de la cour dans le passé. Cette passion mortelle avait pour toile de fond des relations extraconjugales dont Ashish Takoordyal accusait son épouse. Or, la mère de cette dernière avait tout nié en bloc, affirmant que sa fille lui avait raconté que son mari était devenu méconnaissable. Deepa Takoordyal a laissé derrière elle son unique fils de 12 ans. Ashish Takoordyal étant en prison, ce sont les proches de ce dernier qui s’occupe de l’adolescent.