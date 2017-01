SON ÉPOUSE TUÉE ET DÉCOUPÉE AU « GRINDER » - ASHISH TAKOORDYAL : « Monn perdi lespri akoz mo fam ti pe mal azir »

Le procès intenté à Ashish Takoordyal, accusé du meurtre de sa femme, Deepa Takoordyal, 33 ans, dont le corps démembré avait été retrouvé le 25 janvier 2014 au pied d’une falaise dans la région de Trois-Mamelles, a débuté aujourd’hui. Dans ses dépositions données à la police et lues en cour, Ashish Takoordyal a avoué avoir étranglé sa femme jusqu’à ce qu’elle ne respire plus et l’avoir découpée au “grinder” afin de mettre les parties de son corps dans des sacs en raphia et jeter ces derniers dans un ravin. « Monn perdi lespri akoz mo fam ti pe mal azir avek mwa », a-t-il dit. La poursuite a réclamé la peine maximale pour ce « crime odieux, perpétré sans aucun remords et sans pitié ».

Ashish Takoordyal a plaidé coupable d'une accusation de manslaughter devant les Assises. Le procès a débuté ce matin devant le juge Nicholas Ohsan-Bellepeau. Lors du procès, le premier témoin à être appelé a été le Dr Sudesh Kumar Gungadin, Chief Police Medical Officer. Ce dernier, qui a pratiqué l'autopsie de la victime, a soutenu en cour que la cause du décès n'avait pu être déterminée en raison de l'état de décomposition avancée du cadavre. Il a indiqué que selon les changements post-mortem sur le corps de la victime, cette dernière était décédée deux à trois semaines avant l'autopsie, soit vers le 9 janvier 2014.

Par la suite, les dépositions d'Ashish Takoordyal à la police ont été lues en cour. L'accusé avait expliqué aux enquêteurs qu'il avait rencontré sa femme en 1996 et qu'ils se sont mariés deux ans après. Toutefois, en 1999, ils commençaient à se disputer vu qu'il soupçonnait sa femme d'entretenir une liaison. Ashish Takoordyal avait soutenu que sa femme lui faisait des affronts en lui répondant avec méchanceté. « Li ti pe kasiet moi boukou kiksoz. Mo ti pe aprann ki kan mo ti pe travay asoir mo fam ti pe kit lakaz san dir moi li kit mo garson tou sel ». En janvier 2014, il finira par apprendre de son fils que sa femme était avec un autre homme lorsqu'ils sont sortis pour aller au cinéma et qu'ils sont retournés au toit familial le lendemain. En raison de cela, Ashish Takoordyal avait décidé, le 8 janvier, de quitter son travail plus tôt pour se rendre chez lui pour surveiller sa femme. « Monn al asiz lor sofa et mo fam apre sa inn trouv moi pe asize, linn komans koz foutan, li ti pe vinn agresif », avait-il avancé. C'est alors qu'Ashish Takoordyal, ne pouvant plus supporter les invectives de sa femme, l'a poussé. « Monn deside pou touye parski si li ti pou leve li ti pou fer tapaz e dimounn ti pou tande ». Il s'est alors assis sur sa femme et l'a étranglée jusqu'à ce qu'elle ne respire plus. Ensuite, il a caché le corps sous le lit de son fils. Le lendemain, il s'est servi d'une carte bancaire de sa femme pour retirer de l'argent afin de pouvoir planifier son coup. Il a loué une voiture, est allé acheter des sacs en raphia et a acheté un grinder dans un supermarché. De retour chez lui, Ashish Takoordyal a découpé les pieds de sa femme afin de pouvoir mettre les parties du corps dans le sac. Il a placé le cadavre dans le coffre de la voiture et s'est débarrassé du sac dans un ravin à Trois Mamelles. Ashish Takoordyal avait tenté de ne pas éveiller de soupçons sur lui, envoyant un message du téléphone de sa femme au sien disant qu'elle avait refait sa vie ailleurs. Il devait toutefois être rattrapé par la justice et avouer son méfait.

Ashish Takoordyal a demandé la clémence de la cour. « Mo regret se kinn arive avek infidelite mo fam. Linn mal azir ek moi. Monn perdi mo lespri. Pa ti mo lintansion pou ki li fini koumsa. Mo demann la klemans la kour pou ki mo kapav soutenir mo garson ek investi dans so letid pou so lavenir ». Me Anuradha Purryag-Ramful, représentant la poursuite, a dans son réquisitoire fait état de l'atrocité de ce crime et a réclamé la peine maximale. Le juge rendra son verdict ce jeudi 12 janvier.

GRAND-GAUBE -RIXE ENTRE FAMILLES : Huit suspects arrêtés hier

Huit personnes soupçonnées d’avoir participé à une rixe ayant éclaté entre les familles Moisdeen et Vivien jeudi dernier à Grand-Gaube ont été arrêtées hier par la CID de Goodlands. Les suspects comparaîtront en cour de Mapou sous une charge provisoire de “arson”.

À la suite de la bagarre qui avait éclaté entre les familles Moisdeen et Vivien, au petit matin de jeudi dernier à Morcellement Sim Fat, Grand-Gaube, huit personnes ont été arrêtées hier par la CID de Goodlands. Il s’agit de Kersley Clifford Vivien, un pêcheur de 45 ans, Jahmaye Michael, 26 ans, Jeff Westley Desiré Bose, un plombier de 24 ans, Jean Dany Vivien, un maçon de 38 ans, Darsen Krishnasamy, un skipper de 25 ans, Steeve Jean Marie Vivien, un pêcheur de 36 ans, Jeremy Emilien Petit, un maçon de 18 ans, et Clifford Vivien, un charpentier de 44 ans. Tous habitent la localité où ont eu lieu les échauffourées.

Lors des heurts, Pascal Vivien, 38 ans, avait reçu des coups de sabre à la tête et à l’épaule. Transporté à l’hôpital du Nord, il avait été admis et avait été interrogé le même jour. Pendant ce temps, des membres de la famille Moisdeen avaient consigné une déposition au poste de Grand-Gaube.

Une voiture mal garée dans une impasse située dans ce morcellement est à l’origine de la bagarre. Ayant appris que l’un des leurs avait été blessé, les frères de Pascal Vivien s’étaient mobilisés et s’étaient rendus chez les Moisdeen en vue d’obtenir des explications. Steeve Vivien, le frère de Pascal, qui a été arrêté hier, dans une déclaration au Mauricien jeudi dernier, avait confié que le soir des incidents, ses proches et lui s’étaient réunis chez Pascal pour célébrer le Nouvel An. La dispute est survenue lorsque l’un de leurs amis devait déplacer sa voiture pour se rendre à la boutique.

La police avait eu fort à faire pour calmer les esprits. L’Helicopter Squadron, des membres du GIPM, la Divisional Supporting Unit, la SMF, la Dog Section de la force policière et des enquêteurs de la CID de Goodlands étaient intervenus pour évacuer les familles Moisdeen, dont des enfants. Ils avaient par la suite été placés en zone sécurisée. Une voiture qui était garée dans les parages et une maison ont été incendiées ce jour-là. Les huit suspects comparaîtront en cour de Mapou sous une charge provisoire de “arson”.

RIVIÈRE-DES-ANGUILLES : Une jeune femme de 22 ans meurt à moto

Uzna Soogund, âgée de 22 ans, qui était à moto avec son époux Sheik Hawshab Ghabhoos, est morte sur le coup hier soir lors d’un accident à hauteur du pont de Rivière-des-Anguilles. Selon une source policière, l’accident s’est produit lorsque le châle de la victime s’est retrouvé pris dans la roue arrière du véhicule. P. R., un habitant de la localité qui rentrait chez lui, à Tyack, a vu la motocyclette dans un caniveau. « Comme il y avait des policiers sur place et qu’il n’y avait pas de débris, je ne me suis pas arrêté. Je croyais que c’était un accident sans gravité. J’ai poursuivi ma route. J’ai appris ce matin que le corps de la victime, habitant non loin de chez moi, était coincé sous la moto et que les pompiers avaient éprouvé des difficultés pour l’en extirper », a-t-il raconté.

L’époux de la victime, Sheik Ghaboos, 26 ans, enseignant de profession et habitant Dispensary Road, Tyack, a subi un alcootest, qui s’est révélé négatif. Il a pu rentrer chez lui hier après avoir reçu des soins à l’hôpital Nehru, de Rose-Belle. Il a comparu devant le tribunal de Surinam ce matin sous une charge d’homicide involontaire. Il a ensuite pu assister aux funérailles de son épouse, qui ont eu lieu aujourd’hui à Chemin-Grenier, chez les proches de la jeune femme.