SON ÉPOUX EMPOISONNÉ AU CYANURE : La principale suspecte participe à une reconstitution des faits

Une nouvelle arrestation est survenue dans le cadre du meurtre d’Iqbar Ramjaun, perpétré le 25 janvier 2005. L’épouse de la victime, Fawzee Ramjaun, a avoué mardi, lors d’un interrogatoire, avoir empoisonné son époux au cyanure il y a 12 ans. Une reconstitution des faits a eu lieu hier. En cour, une charge provisoire de meurtre a été retenue contre Fawzee Ramjaun et Mamade Salim Mungly, ce dernier étant suspecté d’avoir remis du cyanure à l’épouse de la victime en 2005. Le suspect devrait à nouveau être interrogé lundi en présence de son avocat, Me Assad Peeroo, car il allègue avoir été brutalisé par les enquêteurs de la Major Crime Investigation Team (MCIT) pour faire des aveux.

Les proches d’Iqbar Ramjaun sont sous le choc depuis que Fawzee Ramjaun, 50 ans et épouse de la victime, a avoué mardi avoir empoisonné son époux le 25 janvier 2005. C’est mardi, lors d’un interrogatoire serré, qu’elle est passée aux aveux face aux enquêteurs de la MCIT. Fawzee Ramjaun a comparu devant le tribunal de Curepipe, où une charge provisoire de meurtre a été logée contre elle. Elle a ensuite été reconduite en cellule car la police a objecté à sa remise en liberté.

Hier matin, la principale suspecte a participé à un exercice de reconstitution des faits à son domicile, à Ramjaun Lane, Glen-Park, Vacoas. Celui-ci a démarré aux alentours de 11h. Un important dispositif des services de police a été mandé sur la scène de crime pour le bon déroulement de l’opération. Pendant que se tenait l’exercice de reconstitution, des proches de la suspecte n’ont pas hésité à chasser les membres de la presse présents en les menaçant avec des bâtons. Pendant près de deux heures, Fawzee Ramjaun a expliqué aux enquêteurs du Scene of Crime Office (SOCO) et de la MCIT ce qui s’était passé le jour fatidique. Elle devait ensuite quitter les lieux sous forte escorte policière aux alentours de 12h45.

Ce drame a pour toile de fond une affaire de jalousie. D’après les renseignements obtenus de sources policières, Fawzee Ramjaun a déclaré avoir empoisonné son époux car ce dernier aurait contracté le nikah, soit un mariage religieux, avec une deuxième femme, et ce sans lui en parler. Elle se serait ensuite procurée du cyanure auprès d’un dénommé Mamade Salim Mungly, un bijoutier de 45 ans, avant de l’empoisonner.

Depuis la tournure qu’a prise cette affaire, la tante de la victime est anéantie. « Mo neve ti enn bon garson. So madam ousi ti enn bon fam. Mo pa konpran kouma linn kapav fer enn zafer koumsa », s’est-elle appesantie ce matin, en larmes. En 2005, Iqbar Ramjaun, 41 ans, cumulait les petits boulots, travaillant notamment comme chauffeur de taxi et dans une quincaillerie. De son union avec Fawzee Ramjaun sont nés deux filles et un fils.

Le 25 janvier, il avait été retrouvé gisant inconscient sur le sol de son domicile, à Ramjaun Lane, Glen-Park, Vacoas. Son frère, habitant à la même adresse, l’avait conduit à l’hôpital Victoria, Candos, pour des soins. Toutefois, Iqbar Ramjaun avait rendu l’âme à 1h05. Dans un premier temps, les proches de la victime avaient pensé qu’il s’était donné la mort à cause de ses problèmes de couple.

Les proches de la victime sont tombés des nues en prenant connaissance des déclarations de Fawzee Ramjaun. « Nous ne pensions pas que Fawzee ait pu commettre un tel acte », déclare au Mauricien Nasser Ramjaun, un cousin de la victime, qui habitait dans la même cour. « C’est inimaginable. De plus que le nikah est quelque chose de commun dans la religion musulmane. Après la mort d’Iqbar, nous l’avions tous accueilli et épaulé. Nous sommes en colère, révoltés et tristes, mais heureux que la vérité ait éclaté. »

De son côté, Mamade Salim Mungly, qui est suspecté d’avoir remis du cyanure à Fawzee Ramjaun, a été appréhendé par les hommes de la MCIT mercredi. Il a comparu en Cour de District de Curepipe hier matin, où une charge provisoire de meurtre a été retenue contre lui. Il a retenu les services de Me Assad Peeroo. D’après les enquêteurs de la MCIT, ce deuxième suspect a déclaré avoir « partly contributed » au meurtre d’Iqbal Ramjaun en remettant du cyanure à l’épouse de la victime, sans savoir cependant ce qu’elle avait l’intention d’en faire.

Toutefois, hier matin, Mamade Salim Mungly a logé une plainte auprès de la magistrate Meenakshi Bogun-Ramjutton. Il affirme en effet avoir été giflé à trois reprises par les enquêteurs de la MCIT pour faire ces aveux. Il est prévu qu’il soit à nouveau interrogé lundi en présence de son homme de loi. Pour l’heure, il reste en détention, la police ayant objecté à sa remise en liberté.