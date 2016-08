SON FRÈRE ACCUSÉ D'AGRESSION ET DE VOL : L'absence de la plaignante fait défaut

Un individu était poursuivi en Cour intermédiaire pour avoir agressé sa sœur et volé des bijoux et une somme d'argent lui appartenant, et ce alors qu'elle se trouvait chez elle, dans un bâtiment de la NHDC, à Vallée-des-Prêtres, en juin 2007. La chambre à coucher de la victime avait été mise sens dessus dessous et des rideaux avaient été brûlés. La victime avait indiqué à la police que c'est son frère qui avait endommagé sa chambre et qui l'avait agressée avant de lui dérober ses bijoux. Son frère avait quant à lui réfuté les accusations portées contre lui, indiquant qu'il ne savait pas qui avait mis feu aux rideaux.

L'enquête a révélé que 5 jours après la plainte de la sœur, cette dernière avait consigné de nouvelles allégations, indiquant avoir été victime de sodomie par un des complices de son frère, venus lui voler ses effets personnels. Toutefois, le magistrat Raj Seebaluck devait estimer qu'aucune preuve n'avait été présentée liant l'accusé ou ses présumés complices à ce délit de sodomie. De plus, le magistrat devait statuer que la poursuite n'a pu appeler à la barre des témoins, du fait notamment des absences répétées de la présumée victime, ce qui jouerait en faveur de l'accusé, car elle n'a pu prouver ses dires en cour. De par ces raisons, le magistrat a conclu que la poursuite n'a pu prouver « beyond reasonable doubt » les accusations portées contre le frère.

COUR DE PAMPLEMOUSSES : L'accusé coupable d'agression et de vandalisme

Un prévenu était poursuivi en cour de Pamplemousses pour avoir agressé un homme et vandalisé son véhicule le 15 février 2013. Selon les détails de l'enquête, le prévenu s'est introduit dans la cour de la victime et a commencé par endommager le véhicule de cette dernière en brisant ses pare-brise avant et arrière ainsi que ses fenêtres avec un bout de bois, qu'il aurait ensuite utilisé pour agresser la victime, lui assénant des coups à la tête, aux mains et à l'estomac. Pour sa défense, l'accusé avait indiqué que la victime « importunait » sa femme à l'époque et qu'elle avait ignoré ses reproches.

Dans l'énoncé de son jugement, la magistrate Uroossa Rawat Neerooa devait statuer que la version de la victime concordait avec son formulaire 58, qui faisait état d'hématomes au niveau du crâne et d'éraflures à l'avant-bras gauche. De plus, les policiers en charge de l'enquête avaient confirmé que les fenêtres du véhicule de la victime avaient été brisées et que des débris étaient éparpillés dans l'habitacle. De ce fait, la magistrate devait trancher en faveur de la victime, jugeant que sa version n'a pas été remise en cause.