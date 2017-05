POUR SON PREMIER ANNIVERSAIRE : Light of Hope lance son site web

Les membres de Light of Hope et des invités s’étaient réunis à la Tamil League, Réduit, dimanche dernier, pour le premier anniversaire de cette Ong. Présent, le président du Macoss, Dana Chengan, a souligné l’importance d’avoir de plus en plus de jeunes et de compétences dans le social. Le président de Light of Hope, Mevin Munisamy, est revenu sur les réalisations sociales de l’Ong en cette première année d’existence. Sadasiven Tayelamay (MSK), travailleur social dont le soutien à Light of Hope est particulièrement précieux, a été intronisé président d’honneur.

Des certificats ont été remis aux membres et volontaires de Light of Hope pour leur engagement dans le social. Le point culminant de la cérémonie a été sans doute le lancement d’un site web de LOH (http://lightofhopemu.org). À travers ce portail, conçu par Vince Sockalingum, Light of Hope peaufine sa stratégie de communication et invite de nouveaux membres à la rejoindre. Un numéro de contact est à la disposition de tout intéressé, le 57546009 ou encore la page Facebook Light of Hope.

L’Ong compte grandir davantage et continuera à œuvrer en faveur des plus démunis, non seulement en leur offrant une assistance d’urgence, mais en œuvrant à leur autonomisation par le biais de l’éducation et de la formation professionnelle. Offrir un poisson tout en enseignant au récipiendaire l’art de pêcher. « Nous voulons faire du travail social autrement, fabriquer des professionnels, donner de l’importance à l’empowerment à travers l’éducation et la formation », a déclaré Mevin Munisamy. Déclaration qui a été saluée par Dana Chengan, qui a relevé les compétences que l’Ong met au service de la véritable œuvre d’entrepreneuriat. Le président d’honneur, Sadasiven Tayelamay, devait cependant conseiller de ne pas aller trop vite en besogne, de réfléchir chaque action envisagée.

Avant de couper le gâteau traditionnel, Girish Hurloll, lauréat du concours de chants Humbhi de la MBC/TV en 2006, a interprété deux chants dont le très rythmé Tarap Tarap.

Histoire et mission

L’Ong Light of Hope a été fondée en avril 2016. Les membres fondateurs viennent de tous les coins de l’île. Au début, c’était une idée entre amis qui s’est matérialisée et répandue à travers l’île. Aujourd’hui, Light of Hope se compose d’une équipe de gestion de base et de centaines de bénévoles. L’objectif est d’avoir au moins une branche dans chaque région, y compris Rodrigues.

Light of Hope, par différentes activités, essaie d’aider à atténuer la pauvreté. L’ONG a déjà mis en place de nombreux programmes pour aider les enfants et les familles dans le besoin. Les étudiants/les élèves des écoles sont régulièrement aidés par le don de matériel scolaire ou le suivi et l’assistance pour les frais de scolarité, entre autres. LOH se présente également pour aider les familles nécessiteuses à avoir une vie décente. La mission est d’aider les moins fortunés de la République de Maurice et de faire un suivi de leur situation avec les autorités, dans la mesure du possible.

La vision de Light of Hope est d’atténuer la pauvreté à l’île Maurice. Ses membres se disent conscients qu’il s’agit d’un défi national, mais qui ne sera pas gagné si les autorités sont laissées seules. Ils souhaitent un engagement entre les ONG et les autorités pour pouvoir lutter efficacement contre la pauvreté. Light of Hope continuera à aider dans cette direction à travers différents projets et activités.