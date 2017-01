A SON QG HIER APRÈS-MIDI : Ramgoolam réclamera Rs 225 M de dommages au GM pour les 9 affaires rayées

Le leader du Ptr, Navin Ramgoolam, a annoncé hier après-midi son intention de réclamer des dommages d'un montant de Rs 225 millions pour les 9 “cases” logées contre lui et qui ont été rayées. « To bez Rs 224 M ar mwa pour reclam twa Rs 225 M », a-t-il lancé en précisant qu'il s'agit d'une somme symbolique. Le leader rouge s'adressait à ses partisans, réunis au quartier général du Ptr, où il est arrivé peu avant 14h, soit après la fin de son interrogatoire par la police, qui aura duré trois jours.

Navin Ramgoolam a annoncé par la même occasion que des poursuites seront intentées contre les officiers de police en civil qui étaient présents dans la foule lundi dernier. Pour lui, bien qu'il ait déjà été interrogé il y a deux ans, la police lui a posé quelque 93 questions pour ce qu'il considère être une « fishing expedition ». Et d'observer : « De la façon dont ils parlaient, on croirait que c'est juste le Ptr qui obtient des financements pour les élections. On croirait qu'ils n'ont rien eu », a-t-il observé. Il précise que la police l'a laissé partir après lui avoir dit que le dossier sera remis au DPP, ce dernier ayant ensuite le soin de décider si une charge devra ou non être portée contre lui. « Laissons au DPP le soin de prendre sa décision », a-t-il lancé.

Au sujet du DPP justement, Navin Ramgoolam a insisté sur le fait qu'il est faux de dire qu'il a été favorisé par celui-ci, rappelant que le DPP avait d'ailleurs retenu une charge contre lui dans l'affaire Roche-Noire. « Lorsque j'étais Premier ministre, le DPP avait trouvé qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre Maya Hanoomanjee. Cela avait été le cas lors des poursuites intentées par Sheila Bappoo contre Pravind Jugnauth. Il y a eu d'autres cas contre les membres du MSM pour lequel le DPP n'a donné aucune suite », a-t-il dit.

Pour Navin Ramgoolam, ces trois derniers jours « ont démontré que le Ptr est lié au destin » de Maurice. « D'où l'importance que le Ptr ne reste pas en dehors du pouvoir. C'est le Ptr qui donne la stabilité au pays. C'est la raison pour laquelle, depuis l'indépendance, il a régulièrement été reconduit au pouvoir », a-t-il affirmé, avant de dénoncer l'actuel gouvernement de n'avoir « aucun respect pour aucune institution ». C'est dans ce contexte qu'il a accusé des policiers en civil d'avoir infiltré la foule afin de passer pour des agents travaillistes et se livrer à des provocations. « Nous avons des preuves photographiques contre ces officiers. Nous verrons quelles actions prendre contre eux afin de démontrer que nous ne resterons pas les bras croisés », a-t-il dit.

Commentant la situation dans le pays, l'ancien PM a observé que « voler pe passe pour saint et saint pe vinn voler ». Selon lui, la « corruption » dans l'actuel gouvernement a atteint « un niveau sans précédent ». Navin Ramgoolam a ensuite annoncé une réunion prochaine de l'exécutif du parti ainsi qu'un bureau politique afin de statuer sur les mesures à prendre dans les jours à venir. « Il faut nous attendre à tout », a-t-il dit.

Poursuivant son intervention, Navin Ramgoolam a insisté sur l'importance d'une loi anti-transfuge. Il a toutefois estimé qu'il « ne faut pas généraliser en traitant tout le monde de transfuge ». Et de citer le cas où sir Gaëtan Duval, alors Premier ministre adjoint, avait réglé un problème industriel au niveau de Sinotex en négociant avec les travailleurs. Il avait à cette occasion affirmé que les travailleurs avaient raison sur certains points. Le Premier ministre d'alors, sir Anerood Jugnauth, était absent du pays et, à son retour, un journaliste lui avait demandé un commentaire sur la déclaration de sir Gaëtan Duval, ce à quoi il avait répondu, selon Navin Ramgoolam, que sir Gaëtan Duval « pe manz banann dan 2 bout ». À la suite de cette remarque, a poursuivi l'orateur, sir Gaëtan Duval avait immédiatement soumis sa démission du gouvernement. Et Navin Ramgoolam de faire également mention de « la décision de ceux qui n'avaient pas suivi le MSM en dehors du gouvernement après les élections de 2010 » parce que, selon lui, les députés du MSM avaient voulu le « mettre en minorité pour prendre le pouvoir ». Navin Ramgoolam termine en affirmant que l'objectif de l'actuel gouvernement est de « se défaire » de lui « afin de pouvoir, en son absence, « conclure une alliance » avec le Ptr. « Mai tan ki mo la, prévient-il, na pa pou ena sa ». Il a finalement remercié tous ceux qui l'ont soutenu durant ces trois jours d'interrogatoire.