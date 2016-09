SONIA FERNS (CURTIN UNIVERSITY/AUSTRALIE) : "Universités et entreprises peuvent ensemble préparer des diplômés au travail"

Spécialisée en Work Integrated Learning à la Curtin University en Australie, Sonia Ferns était à Maurice cette semaine dans le cadre du Career Festival au Charles Telfair Institute. Durant son passage à l'institut de Moka, elle a rencontré des étudiants et jeunes diplômés, préoccupés par leur avenir professionnel dans un contexte où le marché de l'emploi devient de jour en jour plus compétitif et où ils ne sont pas à l'abri du chômage.



Comment les universités peuvent-elles préparer des work ready graduates quand le marché du travail insiste sur l'expérience et rejette la candidature des postulants qui n'en disposent pas ?

La réponse à cette problématique est une collaboration conjointe entre les universités et les partenaires du marché du travail. That means establishing really strong partnership with a negociated outcome for students, où les compagnies nous donnent des pistes pour nous dire par exemple comment elles évaluent les compétences des étudiants. Donc, ce n'est pas juste une question que celles-ci permettent aux étudiants de faire des stages en entreprise, mais d'être aussi de vraies partenaires pendant leurs études afin que l'expérience professionnelle soit intégrée durant tout le processus de l'apprentissage. Les entreprises auront alors une part de responsabilité sur la qualité des résultats des étudiants diplômés. Il y a ici un bénéfice mutuel pour tout le monde. Évidemment, les universités veulent former des diplômés et de l'autre côté le marché en a besoin pour être viable et compétitif. Industry needs qualified graduates. Les étudiants sont aussi des partenaires importants dans ce schéma.



Le marché du travail est de nos jours de plus en plus volatile. Face à cette réalité, comment un étudiant doit-il s'y prendre pour adopter un career mindset pendant ses études ?

Il y a différentes méthodes que nous pouvons développer pour aider l'étudiant à faire face à la volatilité du marché de l'emploi. Mais la stratégie primaire est la conception d'un curriculum où, pendant la préparation de son diplôme, l'étudiant est appelé à prendre graduellement des responsabilités et acquérir une autonomie qui lui permettent d'utiliser les outils qui lui ont été donnés pour s'adapter au dynamisme du marché. Nous devons créer des plateformes académiques et d'échanges d'expériences pour que le diplômé en devenir puisse réaliser qu'il doit forger sa confiance en soi et ses capacités à chercher continuellement des informations, car il passera sa vie à vivre des changements et à apprendre.



Donc, dans cette optique, vous serez d'accord avec l'idée que les jeunes diplômés en quête d'emploi doivent être flexibles et aventureux ?

Absolument ! Et être capable de s'adapter. Nous devons dans ce sens les former de sorte qu'ils soient capables d'analyser les situations et opportunités pour être en mesure de décider comment ils peuvent se promouvoir au mieux pour être compétitifs. Durant notre session, ici au Charles Telfair Institute, j'ai abordé le sujet lorsque j'ai parlé du digital footprint. J'ai expliqué qu'il n'est pas toujours question de se dire qu'on est capable de faire telle ou telle chose. Mais de recueillir des témoignages et des références qui attestent qu'on peut résoudre des problèmes et qu'on peut être un collaborateur efficace. Par ailleurs, un diplômé doit prendre des challenges qui s'offrent à lui, garder des traces des capacités qu'il s'est construites au fil du temps et développer ses propres talents tout en étant conscient de ses forces et faiblesses.



Néanmoins, une fois sur le marché du travail, le diplômé entre dans un monde où des postes d'aujourd'hui, voire des niches d'actualité, ne le seront plus demain….

Je ne crois pas que les étudiants devraient avoir peur de ce tableau. Bien au contraire. Cette situation peut, encore une fois, créer des opportunités pour eux. Je les encourage même à en prendre avantage pour être compétitifs. Il y a des années de cela, les jeunes allaient à l'université, certains décrochaient leur diplôme, puis un travail. Aujourd'hui, le diplôme à lui seul ne vous aidera pas à décocher un emploi. En Australie, les employeurs, surtout les plus importants du marché, ne s'intéressent pas qu'au diplôme. What they want to see is the evidence of the skills that you have developped across the life of the degree.



Qu'elle est la préoccupation principale des étudiants mauriciens que vous avez rencontrés durant votre intervention ?

Leur préoccupation principale est de savoir comment se faire valoir pour obtenir un emploi et être compétitifs sur le marché du travail. J'ai mis l'accent sur la question pendant le career festival. Notamment comment se distinguer sur le marché de l'emploi et être celui que tout employeur voudrait recruter. Les étudiants que j'ai rencontrés ici ont des difficultés à se promouvoir avec hargne, ils sont assez introvertis. Mais s'ils veulent être plus compétitifs dans un marché global, il leur faudra être plus déterminés et être confiants qu'ils ont du talent. C'est un atout, car de nombreuses organisations internationales d'envergure recherchent des potentiels qui sont culturally confident, qui sont habitués à un environnement varié.



Par ailleurs de nombreux diplômés mauriciens sont toujours à la recherche d'un emploi qui correspond à leurs études, des mois voire des années après avoir quitté l'université….

C'est une situation que nous avions connue en Australie et ce, après la fermeture des mines. Parallèlement, toutes les universités australiennes proposent des études liées à ce domaine et en ingénierie. Chaque année, des centaines d'ingénieurs fraîchement diplômés ne trouvent pas de travail. Non seulement ils ne trouvent pas de travail, mais ne peuvent pas faire leur stage en vue de décrocher leur diplôme. Toutefois, je crois que le diplômé doit, d'une part, savoir comment bien se promouvoir et, deuxièmement, plutôt accepter de prendre un poste qui ne relève pas des études qu'il a faites que de ne rien faire du tout. Cela peut l'enrichir et il pourra disposer d'une expérience professionnelle additionnelle et développer des aptitudes qui ne pourront que lui être bénéfiques.



Selon vous, le diplômé peut-il se tourner vers l'entrepreneuriat pour contrer le chômage ?

Tout à fait ! Cependant, il est difficile d'être entrepreneur à la sortie de l'université. Je crois que le diplômé doit développer des aptitudes avant de se lancer dans entrepreneuriat. Il a besoin d'acquérir de l'expérience et d'être soutenu. L'entrepreneuriat est sans aucun doute une solution au chômage. Mais tout le monde n'a pas les qualités pour être entrepreneur. Qui plus est, l'entrepreneuriat demande de l'investissement financier et comporte des risques. Donc, c'est une solution mais pas pour tous.