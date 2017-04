SOORAJEN MANIKON (INDEPENDENT PLANTERS ASSOCIATION) : « Le secteur agricole fait face à de nombreux défis »

Le secrétaire de l'Independent Planters Association, Soorajen Manikon, évoque les difficultés que rencontrent les planteurs de légumes dans le cadre de leurs activités. Coûts de production de plus en plus élevés, main-d'œuvre rare et chère et terres abandonnées, de même que les catastrophes naturelles, qui affectent leurs plantations, sont autant des problèmes mis en avant par Soorajen Manikon à l'intention des autorités du pays.

Comment évaluez-vous la situation économique du pays actuellement ?

Il n'y a aucun doute que Maurice a connu un développement important durant les dernières décennies mais le pays fait face depuis une dizaine d'années à de nouveaux défis, résultant de la baisse de 36% du prix du sucre sur le marché européen et de la fin de l'accord multifibre par rapport au textile. Ce qui fait souffrir énormément notre économie, car nous devons faire face à des compétiteurs comme la Chine. Ces défis signifient qu'il y a un urgent besoin de diversifier notre économie.

Dans ce contexte, quelle est la situation des planteurs ?

Il y a deux catégories de planteurs à Maurice, l'une à mi-temps, possédant déjà un emploi, et l'autre à plein-temps. Nous constatons que ceux qui sont à mi-temps investissent leurs revenus découlant de leur emploi à plein-temps dans leurs plantations. Ils sont découragés car ils subissent des pertes. Ceux qui sont à plein-temps sont dans la même situation. Certains ont abandonné leurs plantations et cherchent du travail ailleurs, comme gardien par exemple. Je constate que le secteur agricole fait face actuellement à de nombreux défis.

Quels sont les défis et les difficultés dont vous parlez ?

Principalement la hausse des coûts de production avec une main-d'œuvre qui devient rare et chère. La majorité de ceux travaillant actuellement dans ce secteur sont vieux. Très peu de jeunes sont intéressés par le travail de la terre. Il y a aussi les coûts des fertilisants, qui sont vulnérables au taux de change, car importés. Pire : au moment où les plantes commencent à fleurir, une calamité naturelle arrive et les plantations sont balayées. Ne parlons pas des insectes, comme les mouches à fruits, qui s'attaquent à une bonne partie de la récolte de fruits et légumes. Sans compter les vols de fruits et légumes... Tout cela est décourageant. Du côté de la canne à sucre, les revenus sont en baisse et ne sont pas encourageants. Ce secteur est aussi vulnérable aux incendies qui éclatent quelques semaines avant la récolte. Et les planteurs perdent leurs investissements.

Comment vit le planteur avec toutes ces difficultés ?

Il vit sur l'argent qu'il a épargné auparavant. D'autres vendent leurs légumes eux-mêmes afin d'obtenir un peu plus de revenus.



Que pensez-vous de la construction du National Wholesale Market à Wooton ?

C'est une bonne chose. Le ministre veut offrir des facilités modernes aux planteurs mais le lieu où il va être construit est situé très loin des plantations, à l'exception de ceux qui habitent dans les environs de Belle-Rive et Wooton bien sûr. C'est un début, mais je pense qu'à la longue, le gouvernement doit aménager une autre facilité dans le Nord, où des tonnes de fruits et légumes sont cultivés.

Quelles sont les propositions de votre association au ministre des Finances dans le cadre de la préparation du prochain budget ?

Nous travaillons sur nos propositions mais d'ores et déjà, nous réclamerons la mise en place d'un fonds permanent qui serait octroyé sous forme de “grant” aux planteurs dont les plantations seront affectées par des catastrophes naturelles. Nous avons déjà de petits “schemes” au niveau de la Small Farmers Welfare Fund (SFWF) mais ils ne suffisent pas pour soulager les planteurs après une catastrophe naturelle. Il faut savoir que si planteur perd ses investissements d'une valeur de Rs 50 000 à Rs 75 000, il n'obtient que Rs 5 000 comme compensation. Ce n'est pas suffisant. Le gouvernement devrait essayer de couvrir à hauteur de 40 à 50% de ses investissements pour qu'il puisse reprendre ses activités au plus vite.

On ne peut juste verser des compensations ici et là...

Il faudra étudier au cas par cas et compenser les plus méritants. Je comprends que ce sera un fardeau lourd pour l’État si on offre des compensations à droite et à gauche sans vérification aucune. Notre deuxième proposition concerne le projet d'agriculture bio. Nous avons parlé à de nombreux planteurs et nous constatons qu'ils hésitent encore par rapport à cette nouvelle démarche du gouvernement. Il faut les encourager et les sensibiliser car ils ne savent que produire de manière traditionnelle. Il faut qu'ils apprennent cette nouvelle façon de cultiver les légumes. Il faut non seulement les encourager à cultiver des légumes bio, mais aussi encourager les consommateurs à adopter ces mêmes produits bio. Or, très souvent, ces derniers ne veulent pas payer quelques roupies de plus pour ces légumes.

Mais ce sont des légumes sains et de bonne qualité...

Oui, les légumes bio ont leur propre marché qui ne se trouve pas dans les foires ou aux coins de la rue où les planteurs vendent leurs légumes. On ne peut vendre des légumes bio dans un marché commun où les consommateurs aussi ne sont pas préparés à voir s'offrir de tels produits. Les planteurs opèrent d'après la demande des consommateurs. Pourquoi cultiveraient-ils des légumes bio si les consommateurs n'en veulent pas ?

D'autres propositions ?

Nombre de planteurs se plaignent de longues procédures par rapport au plan d'aide pour l'achat d'équipements agricoles. Des fois, ils attendent plus de six mois ou un an. Ils ne peuvent attendre tout ce temps. Ils doivent démarrer leur production au plus vite. Les procédures doivent donc être assouplies. Il faut aussi plus de consultations entre les autorités et les différentes associations des planteurs, où ces derniers peuvent faire entendre leur voix. Ce qui aiderait aussi les autorités à mieux comprendre les doléances et la situation des planteurs et à proposer de nouvelles avenues de développement du secteur agricole, comme la transformation de produits agricoles dans le but de réduire l'importation des légumes en conserves de l'étranger. Les planteurs individuels ne pourront pas se lancer dans de telles activités, il faut les regrouper.

Que pensez-vous de la main-d'œuvre agricole, de plus en plus rare, et des terres agricoles qui sont abandonnées ?

Il y a, c'est vrai, aussi un très gros problème de ce côté-là. Les jeunes ne veulent plus travailler la terre. De ce fait, il faut mécaniser les grandes opérations, tout comme les établissements sucriers, qui ont presque tout mécanisé dans leur secteur. Pour ce qui est des terres abandonnées, le gouvernement devrait mettre en place une “Land Bank” et allouer ces terres à ceux qui acceptent de les cultiver. Selon moi, il faut regrouper les planteurs afin que cette démarche soit un succès.