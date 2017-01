SOUHAITS DU PRIVÉ : « Consolider les tendances économiques émergentes »

Même si le monde des affaires affirme ne pas vouloir s’immiscer dans les tractations sur l’échiquier politique, il est un fait qu’il suit de très près les développements envisagés dans la conjoncture de remaniement ministériel. Ce n’est pas Raj Makoond, Executive Director de Business Mauritius et porte-parole attitré du secteur privé, qui dira le contraire. Toutefois, la priorité déclarée de la communauté des opérateurs est « la consolidation des tendances économiques qui émergent depuis ces derniers temps » en évitant soigneusement de parler d’economic green shoots avec accent sur l’importance de la mise en place du best investment environment pour 2017.

Commentant les indications pointant dans la direction de la conclusion du Deal Papa-Piti pour le Prime- ministership entre sir Anerood et Pravind Jugnauth, et le nécessaire remaniement ministériel et la rupture de Lalyans Lepep avec la migration du PMSD dans l’opposition, Raj Makoond fait comprendre en guise de préambule que « le contexte politique est tout le temps important pour l’économie. Je dirais même que c’est un aspect fondamental de la vie de la Cité. Néanmoins, la force de Maurice demeure que des institutions assurent cette stabilité politique, même si la qualité d’un gouvernement a un impact sur l’économie. »

En ce début d’année, même si les préoccupations politiques occupent l’avant-plan, l’analyse de Business Mauritius vise à redonner sa primauté à la chose économique. « L’économie de Maurice passe par un stade critique. Il y a la vision visant à faire le pays intégrer le groupe de high income economy. Mais il y a des facteurs qui ne peuvent nullement être occultés », indique Raj Makood.

« Sur le pan international, pour la première fois depuis quelques années déjà que le Fonds Monétaire international, qui vient de publier son World Economic Outlook, n’a pas cru nécessaire de réviser à la baisse ses prévisions de croissance que ce soit pour l’ensemble des économies ou encore pour les pays développés, soit une croissance de 3,4%. Mieux encore sont que les risques attribués au Brexit, soit le divorce de Londres avec Bruxelles, ont été revus de manière positive », ajoute-t-il avant d’aborder le volet local de la performance en 2016 et les perspectives de 2017.

« Avec une croissance de 3,6% (GVA) dans un contexte post-BAI, Maurice a su se tirer d’affaire. Des secteurs, comme le tourisme, ont affiché un taux de croissance robuste. La construction, qui a connu cinq années successives de décroissance, a enregistré un no-growth. Ce qui est nullement une mince affaire. Les prévisions pour cette année sont de bon augure avec un maintien du renversement de la tendance dans le secteur de la construction, marqué par le démarrage d’importants chantiers, que ce soit dans le public ou dans le privé, avec des projets de rénovation annoncés dans l’hôtellerie », note le porte-parole du secteur privé.

« Un autre aspect des indicateurs, pouvant passer inaperçus, concerne l’évolution du Gross Domestic Fixed Capital Formation (GDFCF), soit les investissements. Au cours de la période 2013 à 2015, ce facteur évoluait en zone négative. Par contre, en 2016, la croissance à ce niveau était de 5,7%. More importantly, les investissements du secteur privé, qui avaient enregistré des performances négatives, ont été de l’ordre de 6,2%. Autant dire que des signes positifs émergent au sein de l’économie », rassure Raj Makoond.

Sur la base de ces développements, Business Mauritius prévoit que « l’année 2017 devrait s’avérer intéressante, à condition de maintenir le momentum initié en vue de renverser la tendance. Une croissance de 7% dans la construction est possible, à condition d’éliminer les economic inhibitions. Le tourisme continuera à croître de même que le Global Business Sector, qui aurait déjà discounted les retombées de la révision du Double Taxation Avoidance Treaty avec l’Inde. Certes, il y a quelques défis à l’échelle européenne à gérer à ce chapitre. »

Point noir

Ce qui pourrait être le point noir au tableau reste le secteur de l’énergie. « Avec le démarrage de l’Utility Regulatory Authority (URA), nous devrons être en mesure de bénéficier d’une plus importante visibilité en matière d’options d’investissements dans l’énergie. L’entrée en vigueur du speed-to-market scheme en faveur des exportations manufacturières est présentée comme un tremplin pour améliorer la compétitivité de Maurice dans l’Upmarket Segment, avec pour ambition de jouer dans la cour des grands, comme la Turquie. Tour compte fait, une croissance de 3,8% en 2017 est réalisable. It could even be better avec une baisse dans le taux de chômage vu les projets de formation envisagés », dira Raj Makoond.

La conclusion de l’analyse de Business Mauritius est quelque peu codée. « Il y a des opportunités à saisir. Il est impérieux d’accélérer la mise en œuvre des projets déjà annoncés. Nous avons besoin de créer the best investment environment. Déjà, une étape devra être franchie en ce début d’année avec l’adoption de la Business Facilitation Act par l’Assemblée nationale annoncée pour mars prochain. Les indicateurs objectifs susmentionnés démontrent que des changements positifs interviennent au sein de l’économie et nous n’avons nul autre choix que de procéder à la consolidation de certaines tendances qui commencent à émerger », soutient Business Mauritius en guise de message au nouveau gouvernement en voie d’être officialisé...