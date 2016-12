SOUILLAC : Une trentaine d’artistes à la NEF

Une trentaine d’artistes montants et confirmés ont répondu présents à l’appel du mouvement « Colour your heart and soul », en partenariat avec le Mauritius Museums Council (MMC), pour une escapade le samedi 17 décembre dans le Sud, soit à la NEF, à Souillac.

En cette matinée ensoleillée, les artistes ont élu domicile dans la cour du musée, où le poète Robert Edward Hart a vécu durant les 13 dernières années de sa vie et qui lui est aujourd’hui consacré. Équipé de tout le matériel nécessaire pour la réalisation de son œuvre, chacun s’est installé où il lui semblait le plus propice pour son inspiration. C’est ainsi que Dinesh Ramphul, architecte à la retraite, s’est mis devant l’entrée de la maison pour en faire une magnifique reproduction à l’aquarelle. D’autres ont souhaité se mettre face à la mer. Dans tous les cas de figure, ces lieux semblent se prêter comme une source créative pour les artistes, dont certains n’ont pas manqué de produire quelques abstraits. Les artistes ont ensuite réalisé une installation éphémère naturelle sur la plage, devant le musée, avant de repartir dans l’après-midi. Sur la droite, au loin de là, on peut admirer le cimetière marin où le poète est enterré.

Pour cette deuxième sortie du groupe, son instigatrice, Sevany Appavoo, photographe et organisatrice d’événements, souligne que le choix s’est porté sur Souillac, car le lieu lui tient à cœur. « Ma mère est originaire du Sud. Petite, j’ai passé beaucoup de temps ici. J’y reviens encore souvent. J’ai voulu partager ces lieux magiques avec mes amis artistes », dit-elle. Notre interlocutrice indique qu’une exposition sur les travaux réalisés par les artistes sur place est prévue prochainement au musée de Port-Louis.

« Colour your heart and soul » est une initiative conjointe de l’artiste Deepa Bauhadoor et la photographe Sevany Appavoo. Objectif : pourvoir une plateforme de rencontre entre artistes et propager l’art auprès du public.