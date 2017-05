« Soulagement pour la France, mais… »

La victoire d’Emmanuel Macron constitue un soulagement certain pour la France en général. Cependant, sur papier, plus d’un tiers des votants ont voté pour Marine Le Pen. En marge des prochaines législatives, elle dispose tout de même d’un noyau d’un quart au moins pour soutenir un projet nationaliste, isolationniste et raciste. Il importe de prendre en compte la répartition des 34,2% sur l’ensemble de la France. Et s’il n’y a pas de désistement lors des législatives, elle fera élire beaucoup de députés FN, mouvement qui changera d’identité. Je vois trois effets :

1. L’effet boomerang de la mondialisation

2. Le renforcement de la République monarchique si Macron parvient à une majorité parlementaire

3. Une certaine pratique politique va imploser en France si aucun des partis ne dispose d’une majorité aux Législatives en juin prochain

La situation est sans doute plus grave qu’elle ne l’était il y a à peine deux mois.