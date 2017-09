SOUS ADMINISTRATION JUDICIAIRE : Apollo Tubes licencie 14 employés

La série de licenciements dans le secteur manufacturier se poursuit. Cette fois, c’est Apollo Tubes, une PME située à Île d’Ambre, Goodlands, qui a remercié ses 14 employés, après avoir été placée sous administration judiciaire. Ces derniers, qui comptent plus de dix ans de service, ne toucheront aucune indemnité. Ils ont porté plainte au ministère du Travail hier.

Ils sont onze Mauriciens et trois étrangers à se retrouver sans emploi. Lundi, ils ont reçu leur lettre de licenciement après plus de dix ans de service. Lors d’une réunion le 21 août dernier, ils ont été avisés de la situation. Toutefois, on ne leur avait pas dit quand exactement l’usine allait fermer ses portes. « Lors de cette réunion, on nous avait aussi dit qu’on n’allait pas nous payer notre temps de service, mais que le local/sick et boni de fin d’année allaient être honorés. Mais notre lettre, reçue lundi, mentionne que nous ne percevrons que notre salaire de septembre. »

Ces pères de famille se disent dans l’angoisse. « Nous sommes à trois mois de la fin de l’année. Alors que nous avons des dépenses à faire pour la prochaine année scolaire des enfants, nous nous retrouvons sans le sou. Nous avons des dettes, comment allons-nous faire pour les honorer ? » se demandent-ils.

Les licenciés ont porté plainte hier au ministère du Travail. Ils veulent le paiement de leur boni de fin d’année, ainsi que le remboursement de leur local/sick. Entre-temps, le ministère leur a suggéré de s’enregistrer pour le Workfare Programme. Les trois travailleurs étrangers, pour leur part, seront rapatriés vers leurs pays respectifs bientôt.

Dans une lettre qu’ils ont adressée au ministre du Travail, Soodesh Callichurn, hier, ces travailleurs licenciés dénoncent la décision du liquidateur de ne pas leur payer leur boni de fin d’année. « Nous avons dédié de nombreuses années au service de cette compagnie. L’administrateur dit qu’il n’y a pas d’argent pour nous payer le boni, mais la compagnie a suffisamment de biens. Actuellement, il y a une série de matériaux, de tubes déjà travaillés, des voitures, des forklifts, des conteneurs et ainsi de suite, qui peuvent être vendus pour nous payer notre boni. D’autant que nous ne sommes pas nombreux. »

Les licenciés tiendront une réunion au siège de l’usine aujourd’hui pour décider des autres démarches à entreprendre, afin de trouver une solution à leur problème. « Le ministère ne nous a donné aucune solution concrète pour le moment. On n’a fait que nous inscrire pour le Workfare Programme. Entre-temps, comment allons-nous faire pour vivre et honorer nos engagements ? »

Apollo Tubes, qui fabrique des tuyaux et “tubes carrés” galvanisés, existe depuis 1999. Sa mise en liquidation serait liée à des dettes non honorées envers une banque.