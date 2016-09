Sous un soleil éclipsé

N’est-ce pas curieux que Me Valayden veuille plaider en faveur d’un adversaire politique ? C’est à n’y rien comprendre. C’est la porte ouverte à toutes les spéculations du peuple. D’aucuns se demandent quelle est la couleur politique exacte du bon maître. Ces incohérences sont-elles dues aux influences de l’éclipse solaire ? La réponse à cette interrogation me semble obscure. Où est donc passée la sacro-sainte transparence propre à la bonne gouvernance ?

J’ai comme l’impression que le trafic d’influence s’est accentué. On me laisse comprendre que la majorité serait scindée en plusieurs clans, dont les membres se regarderaient en chiens de faïence. Les coups de couteau dans le dos sont légion dans les histoires de dynastie. Il semblerait que quelqu’un œuvre dans l’ombre du soleil… C’est à qui fera tomber son collègue le premier. Une manière comme une autre de traîner ses petits camarades dans la boue. Voilà qui arrange bien les affaires de Navin, n’est-ce pas ?

Toutes ces manigances ne me semblent pas dignes. Les femmes et hommes politiques sont censés mener le pays vers le progrès. Mais vous avez dit tiraillement ou déraillement ? Nous ne méritons pas de payer les pots cassés d’une guerre larvée des clans. Continuez comme ça messieurs-dames, et Navin vous devra une fière chandelle ! Tapez-vous dessus par personne interposée, ça alimentera les conversations… et le dégoût des gens que vous devriez servir. En l’occurrence le peuple, pas vos p(r)oches.

Des observateurs avertis ont su lire des signes. Des signes d’instabilité politique qui vont crescendo. Notamment à propos de Nando et consorts. Ces messieurs jonglent avec le pognon du peuple. Un minimum de décence serait appréciable. Mais combien auront le cran et la décence de soumettre leur démission de leur propre chef afin de ne pas gêner le déroulement des recherches… jusqu’à ce que justice soit rendue ? Ne rêvons pas camarades, la dignité n’est pas le fort de ces gens-là.

Mais ces gens ont certainement une conscience. Et que leur dit-elle face au miroir ? J’aimerais bien le savoir. Le comble serait que Paul se mette à faire les yeux doux à Pravind. Qu’adviendra-t-il de Roshi, le cas échéant ? Ce qui est clair est que nous ne sommes pas sortis d’une politique pouvoiriste et indigne du peuple. Tel est notre sort. Jusqu’à quand allons-nous l’accepter ? Pravind et son papa ont intérêt à mettre de l’ordre dans leur propre camp. Sinon je vois mal comment nettoyer le pays. Charité bien ordonnée commence par soi-même…