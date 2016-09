THE SOUTH AFRICAN AIRWAYS CARGO PRINCESS MARGARET CUP – (G1/60+) – 1400M (WFA) : Charles Lytton crève l’écran

La classique du sprint restera dans les vitrines de Gilbert Rousset. Albert Mooney avait réalisé le doublé la saison dernière après son premier succès en 2014. Cette fois, c’est au tour de Charles Lytton de s’illustrer, et de quelle manière. Il a littéralement laissé sur place ses adversaires dans les derniers mètres. Bernard Fayd’herbe a même eu le temps de lever le bras en signe de victoire. Ainsi, malgré toutes les convoitises, la victoire est revenue au meilleur cheval. Charles Lytton était de loin le plus beau à voir dans le rond des présentations.

La tactique comptait pour beaucoup dans la course. On pouvait prétendre que Captain Magpie n’avait pas d’autre alternative que de prendre les devants pour avoir les meilleures chances de son côté. Du côté de la casaque bleu et écharpe rouge, il y avait plus de possibilités. Mais comme l’entraîneur a déclaré que chacun allait courir sa chance, on est arrivé à la conclusion que Kremlin Captain restait le porte-drapeau et que le meilleur pour lui était de vite trouver les barres et voir les choses venir par la suite.

Cela s’est confirmé au « Go ! » du starter, quand Kremlin Captain a vite fait de se placer à la corde, alors que M L Jet, Split The Breeze et Reim n’ont pu esquisser le moindre geste pour le contrer. Par contre, Jean-Pierre Guillambert a vite réagi pour lancer Captain Magpie en tête. Ce départ n’a toutefois pas été bénéfique à Charles Lytton, qui a trébuché à l’ouverture des stalles pour, sans doute, se retrouver plus en retrait que prévu.

Au niveau du chrono, on dira que le tempo était régulier, sans plus. En fait, on a plutôt tendance à penser que tout avait été fait pour que la course soit réduite à un sprint. Et là, quand on pense que Kremlin Captain avait remporté le Barbé après avoir couvert les 600 premiers mètres dans un canter, l’entourage s’est dit que le bis repetita était possible et, même si Captain Magpie courait en tête, il n’était pas de son intention que la course soit lancée sur des bases élevées. Lui aussi privilégiait la même tactique que Captain Magpie. Sauf qu’on peut se poser la question s’il n’aurait pas dû ne pas insister pour faire de sorte que Captain Magpie soit gardé à l’extérieur jusqu’aux 600m.

Si Captain Magpie restait facile à l’avant, tout restait néanmoins possible. La première attaque est venue de Reim peu avant le dernier virage. Puis, cela a été au tour de Kremlin Captain de se mettre en évidence. Ce dernier devait même prendre un léger avantage, suivi de Tandragee qui avait passé la surmultiplié. On devait par ailleurs prendre conscience de la présence de Charles Lytton. On appréhendait que le passage ne se referme entre Captain Magpie et Kremlin Captain. Selon Bernard Fayd’herbe, le cheval s’y est de lui-même infiltré. Et puis on dira quel finish ! Kremlin Captain n’a vu que du feu. Tandragee a pris la troisième place devant le surprenant Split The Breeze. La Princess Magaret Cup semble la chasse gardée de Gilbert Rousset et Soodesh Seesurun, car c’est leur troisième victoire d’affilée dans ce sprint.

LES AUTRES COURSES

39 victoires pour Rameshwar Gujadhur

1. Nadas a été à la hauteur des espérances et a remporté la première course assez facilement. Bien placé durant le parcours, Rye Joorawon a attendu le moment propice pour passer à la vitesse supérieure. Rappelons que ce cheval avait réalisé un bon début et démontré des progrès à l’entraînement. Le deuxième à l’arrivée, Blue Jeans, a terminé sur une plaisante note après avoir suivi assez loin de la tête de la course. La troisième place pour Criss Cross Ma, n qui avait eu une course tranquille à la corde, mais il lui a manqué le petit plus pour faire la différence. On est d’avis que son entraîneur a eu raison de ne pas lui faire porter des œillères. Magic Jay, le plus expérimenté des compétiteurs vu qu’il avait déjà sept courses dans les jambes au Champ de Mars, a eu une course en or, mais a péché dans la finition. Eternal Love a été vu plus en retrait que prévu et n’a pas accéléré comme il se devait. Seven League Boots a mené le peloton et a perdu toutes ses chances en abusant de la largeur de la piste dans le dernier virage. Déception du côté d’Alloy, qui n’a jamais été dans le coup. Roy’s Express a cédé après avoir couru avec le nez au vent. Villa Le Blanc doit être revu.

2. Le réveil pour Jean-Michel Henry et Ian Sturgeon avec la victoire d’All Magic. Dans un premier temps, il semblerait qu’on ait voulu tenter un coup tactique et le jockey a été bien inspiré de laisser son cheval courir à son rythme, quand Colour Of Courage a été contraint à contourner le handicap de sa mauvaise position. Jiggery Pokery, le favori, est resté en dehors, forcé par All Magic. À l’avant, Colour of Courage s’est montré à son aise et, peu avant le dernier tournant, on se disait qu’il avait toutes ses chances et que Jiggery Pokery ne progressait pas comme prévu. Tout restait possible à mi-ligne droite. Colour of Courage a été le premier à céder. Jiggery Pokery croyait avoir fait le plus difficile avant qu’All Magic ne trouvât un second souffle pour faire la différence. Blizzard Of Ozz a bien terminé pour devancer Kentucky Bluegrass pour la troisième place. Sachez que la cote d’All Magic est passé de Rs 2 000 à Rs 900.

3. Rameshwar Gujadhur détient le petit secret pour faire triompher des chevaux d’entrée sur les moyennes distances. C’est le pari qui s’était engagé avec The Big Easy. Mais, au vu du déroulement de la course, on ne donnait pas cher de ses chances car il a été contraint à faire l’extérieur durant toute la course. Il faut cependant souligner que The Big Easy a couru relaxe et son jockey a eu raison de lui demander d’accélérer de loin car il possède de longues foulées. La déception est venue de Jay Jay’s Wild, qui a couru bien placé durant toute la course en troisième position. Mais, la monture de Ian Sturgeon n’a pas accéléré comme attendu. Comme quoi, les chevaux de cet établissement arrivent difficilement à remporter deux courses d’affilée. Parker a fait ce qu’il a pu et doit être satisfait de sa prestation. Castle était en position de faire la différence, mais lui aussi n’a pas sorti le coup de rein attendu. Les autres chevaux engagés dans la course n’ont été que de simples figurants. Ceux qui ont cru en The Big Easy ont sûrement jubilé après la course, sa cote ayant été à un certain moment à Rs 800.

4. Après 200m de course, on s’est dit que la cause était déjà entendue. La victoire ne pourrait échapper à Step To Fame, qui avait pu prendre la direction des opérations sans sortir de son pas. Bellicosity n’avait pu démontrer la vélocité attendue après un départ quelconque. Maestro’s Salute n’a pas été meilleur que lui. Du côté d’Evergreen, il avait été décidé d’opter pour une course d’attente. Celui qui a eu la meilleure mise en action fut Act Of Valor. Cependant, son jockey prit la décision de le reprendre pour le placer à l’arrière-garde. On dira que Swapneel Rama se montra mal inspiré et aurait pu voir que son cheval avait une encolure d’avance au départ. Belicosity se donna contre la lice dans la descente et c’est sûrement à ce moment que sa selle s’est déplacée. Quand celui-ci s’est rapproché de la tête de la course, Maestro’s Salute a été repris pour ne pas laisser des forces. Step To Fame s’est contenté de dérouler et a facilement résisté à ses poursuivants. Kimbery Al a terminé le plus fort pour prendre la deuxième place devant Maestro’s Salute.

5. On avait fait de Memphis Mafia notre favori face à Sir Ear Grey et il n’a pas déçu. En l’absence d’un vrai meneur, Ricky Maingard avait pensé que la meilleure tactique serait la position tête et corde. Après 100m, c’était fait car Soweto Slew n’a pas vraiment insisté à l’intérieur. Il a même laissé Sir Earl Grey se placer devant lui, n’étant visiblement pas intéressé à garder sa position. Memphis Mafia s’est montré quelque peu ardent après le passage des 1200m, mais Rye Joorawon est parvenu à le reprendre pour continuer sur un tempo régulier. Torotino a tenté de se rapprocher dans la descente. Les positions sont toutefois restées inchangées jusqu’au dernier tournant. Sir Earl Grey s’est faufilé à l’intérieur pour se montrer pressant. On a vu Mr Leyend et Candy Rock faire montre de leur présence. Memphis Mafia a versé à l’intérieur avant d’être redressé. Deux coups de cravache ont par la suite suffi pour qu’il conserve l’avantage face au gris de Patrick Merven. Doublé pour Ricky Maingard et Rye Joorawon.

7. La septième épreuve n’a été qu’une simple formalité pour Five Star Rock. On pensait In Your Dreams capable de lui damer le pion en termes de vélocité, mais la monture de Jean-Pierre Guillambert a fly-jumped et a eu une course plus difficile. En bon juge du pas, Donavan Mansour en a profité pour laisser son cheval courir à son aise pour conserver toutes les ressources nécessaires pour la fin de parcours. In Your Dreams est venu à la charge pour montrer sa présence au début de la descente, mais c’était déjà trop tard. Gameloft se présentait comme l’adversaire principal de Five Star Rock, quoi que les choses ne s’annonçaient pas faciles pour un sprint final sur 600m. Kevin Ghunowa a eu beau se démener, mais Donavan Mansour avait conservé une petite couche pour en se redémarquer dans les derniers mètres. Suite à sa carence au départ, on dira qu’In Your Dreams n’a pas démérité et qu’il aura une autre chance pour se rebiffer.

8. Rameshwar Gujadhur et Donavan Mansour ont continué sur leur lancée pour réaliser le triplé par l’entremise de Viento Magico. S’il est vrai que ce cheval avait dominé un lot médiocre lors de son premier succès, il a encore une fois démontré sa supériorité. C’est Bridegroom Bertie qui a mené les débats. Lividus et Tembot ont été contraints à subir sa loi. Cula était très bien placé, juste derrière eux. Aussi, quand Viento Magico a accéléré dans la descente, on pensait que Swapneel Rama allait le contrer. Mais il s’est laissé faire avant d’essayer de prendre le nouveau leader en chasse. Accountability, qui était dans les derniers rangs, a, lui, suivi la manœuvre de Viento Magico. Ce n’est que quand le cheval de Vincent Allet s’est amené à l’extérieur de Cula que son jockey a réagi. Viento Magico a continué sur le même rythme et n’a pas été rejoint. Du coup, Rameshwar Gujadhur accrochait son 39e succès de la saison et passe en tête en termes de victoires car Gilbert Rousset ne totalise que 37.

Bussunt suspendu,

Ghunowa et Rama à l’amende

Sunil Bussunt a écopé d’une suspension d’une semaine pour une faute d’interférence à l’encontre de Candy Rock, alors qu’il était en selle sur Mr Leyend dans la cinquième course. Il a accepté son tort à l’effet qu’il a laissé son cheval verser à l’intérieur en ligne droite, forçant la monture de Mark Neisius sur les postérieurs de Memphis Mafia. Sunil Bussunt avait déclaré préférer une suspension à une amende et les Racing Stewards lui firent part que sa faute valait une mise à pied et non une amende.

Pour sa part, Kevin Ghunowa s’est retrouvé avec une amende de Rs 25 000 pour avoir gêné Bellicosity, lorsqu’il était associé à Step To Fame, peu après le départ de la course du kilomètre. Swapneel Rama a été pénalisé de la même amende pour le même genre de faute. Il a été trouvé fautif d’avoir gêné Seeking The Dream quand il a ramené Castle vers l’intérieur aux 400m.