THE SOUTH AFRICAN AIRWAYS CARGO PRINCESS MARGARET CUP : L’armada bleu électrique à l’attaque

Après le Maiden, l’armada bleu électrique s’attaque à la classique du sprint, The SAA Cargo Princess Margaret Cup sur 1400m, épreuve qui sera disputée le samedi 17 septembre prochain. La question que tout le monde se pose est combien de chevaux feront partie des entrées et combien seront éligibles à participer à cette course. On le saura très bientôt.

Quoi qu’il en soit, c’est Kremlin Captain qui en sera le chef de file et il devrait être accompagné de Tandragee, Ryder Cup, Reim, Silver Bluff et peut-être aussi Roman Manner. De l’autre côté, on aura One Cool Dude et il se peut que Desert Sheik fasse aussi partie des entrées. François Bernardus pourrait être le représentant de Vincent Allet. Rameshwar Gujadhur dispose de Captain Magpie et de ML Jet. Hillbrow pourrait représenter Shirish Narang. Alain Perdrau n’a que Nordic Warrior, mais on ne sait si ce cheval est apte à concourir à poids d’âge face à ces ténors. Gilbert Rousset devrait aussi être représenté. Il a comme candidats Charles Lytton, Everest, Rear Admiral et aussi Prince Of Thieves qui se retrouve au niveau de 62 points après sa victoire de dimanche dernier.

Après sa démonstration dans le Barbé, il est vraiment difficile de pronostiquer contre Kremlin Captain qui part à la conquête d’une deuxième victoire classique. Son plus sérieux adversaire pourrait être son compagnon d'entraînement Reim qui est capable de se hisser au niveau des meilleurs à l’occasion. One Cool Dude aura à cœur de se racheter après deux défaites consécutives, mais disons que sur 1400m sa tâche ne s’annonce pas facile. Hillbrow est un bon compétiteur, mais à un certain niveau. Il faudra peut-être se tourner vers Charles Lytton qui a montré le bout du nez à sa dernière sortie. Ce cheval possède encore une marge de progression, mais il n’a pas encore rencontré les meilleurs, et disons qu’il devra se surpasser.

Captain Magpie a démontré de quoi il est capable, mais il faut reconnaître qu’il a montré ses limites lors de la 22e journée et qu’il ne sera pas un os dur à croquer à ce niveau de la compétition.